Murat Karagköz kimdir? Murat Karagöz neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 01.07.2023 - 03:16

Güncelleme: 01.07.2023 - 03:16

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, tekne ile geldiği Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu yakınlarında denize girdi. Murat Karagöz, bir süre sonra hayatını kaybetti. Murat Karagöz'ün yaşamı ve ölüm nedeni merak ediliyor. İşte ayrıntılar...



MURAT KARAGÖZ KİMDİR?

Murat Karagöz, 14 Ağustos 1967'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni 1985 yılında bitirmiş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu. The City University of New York - The Graduate Center'da Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı.

Karagöz, 1989 yılında Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Asya ile İkili Siyasi İşler Dairesi'nde aday meslek memuru olarak kariyerine başladı, çeşitli görevlerin ardından 1998-2000 yılları arasında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı'nda 2. katip ve başkatip olarak görev yapmıştır. 2000-2004 yıllarında BM New York Daimi Temsiliği'nde başkatip ve müsteşar oldu, 2004-2006 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ali Tuygan'ın Özel Müşavirliği'nde daire başkanı ve özel müşavir oldu. 2006-2009 yılları arasında Vaşington Büyükelçiliği müsteşarı ve 1. müsteşarı olarak görevini yürüttü. 2009-2013 yıllarında Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür yardımcısı oldu. 15 Kasım 2013 - 1 Kasım 2016 tarihlerinde Ulan Bator Büyükelçisi olarak görev yaptı. 15 Kasım 2016 - 16 Aralık 2019 tarihleri arasında Amman Büyükelçisi oldu. 27 - 29 Mart 2020 için planan ancak Corona salgını sebebiyle iptal olan Antalya Diplomasi Forumu (ADF) eş-koordinatörü oldu, 10 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü olarak görevlendirildi. 22 Şubat 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile Portekiz Cumhuriyeti nezdinde Büyükelçi olarak atandı ve 15 Mart 2023 tarihinde göreve başladı.



ÖZEL YAŞAMI

Murat Karagöz, bir çocuk babasıydı.

MURAT KARAGÖZ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, tekne ile geldiği Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu yakınlarında denize girdi.Bir süre denizde yüzen Büyükelçi Karagöz, iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Bir anda deniz yüzeyinde hareketsiz kalan büyükelçiyi gören arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vererek, büyükelçiyi kıyıya çıkardı. Motorize sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Büyükelçi Karagöz, ambulansla Fethiye’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Karagöz’ün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.