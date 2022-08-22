Nilüfer çiçeklerini koparmanın cezası '100 bin TL'yi aşıyor

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:21

Gözde turizm merkezlerinden her yıl binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Abant, Gölcük ve Yedigöller milli parklarında bulunan endemik tür nilüfer çiçekleri, vatandaşlara görsel şölen sunuyor. Ziyaretçilerin ilgisini çeken ve görsel manzara oluşturan nilüferlerin korunması için tedbirler alındı.

CEZASIZ KALMIYOR

Korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmemesi için nilüferlere zarar verilmesi durumunda ceza uygulanıyor.

Turizm bölgelerinde bulunan nilüferleri koparanlara Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu uyarınca 109 bin 593 lira idari ceza uygulanıyor.