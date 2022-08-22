Nilüfer çiçeklerini koparmanın cezası '100 bin TL'yi aşıyor
Bolu’nun turizm bölgelerinde bulunan endemik tür olan nilüfer çiçeğini koparanlara 109 bin 593 lira cezai işlem uygulanacak.
Gözde turizm merkezlerinden her yıl binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Abant, Gölcük ve Yedigöller milli parklarında bulunan endemik tür nilüfer çiçekleri, vatandaşlara görsel şölen sunuyor. Ziyaretçilerin ilgisini çeken ve görsel manzara oluşturan nilüferlerin korunması için tedbirler alındı.
CEZASIZ KALMIYOR
Korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmemesi için nilüferlere zarar verilmesi durumunda ceza uygulanıyor.
Turizm bölgelerinde bulunan nilüferleri koparanlara Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu uyarınca 109 bin 593 lira idari ceza uygulanıyor.
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