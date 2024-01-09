Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu gençliğin sırrını paylaştı: "Bu tarif hem gençleştirir hem de atıkları dışarı atar"

Yayınlanma: 09.01.2024 - 12:40

Güncelleme: 09.01.2024 - 12:40

Önerdiği sağlıklı besinlerle adından söz ettiren Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bu kez verdiği tarifle gençleşmenin tarifini verdi. Saraçoğlu, "Bu tarif hem gençleştirir hem de atıkları dışarı atar" ifadelerinde bulundu. İşte mucizevi gençlik tarifi...

GENÇLEŞTİRİCİ DOĞAL TARİF

Gençleşmek isteyen insanlar, vücuduna zarar vermeden doğal besin takviyeleriyle zinde ve genç kalmak istiyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu önerdiği doğal kürle gençliğin tarifini veriyor. Tarifi çok basit olan tarif için Saraçoğlu "Bu tarif hem gençleştirir hem de atıkları dışarı atar" ifadelerinde bulunuyor.

TARİF

15 dal maydonoz, yarım limonun suyu ve yarom bardak suyu robottan geçirerek tarifi kolayca yapabailirsiniz.

MALZEMELERİN FAYDALARI:

Maydanoz: İçeriğinde C vitamini, K vitamini, folik asit, demir ve lif bulunur. Antioksidan özelliklere sahiptir. Diüretik etkisi nedeniyle böbrek sağlığına katkıda bulunabilir.

Limon: C vitamini bakımından zengindir, antioksidan özelliklere sahiptir. Sindirim sistemine yardımcı olabilir. İdrar söktürücü etkisi vardır.

Su: emel bir yaşam iksiri olarak vücut fonksiyonlarını destekler. Hidrasyonu sağlar, sindirim sistemine yardımcı olabili