Romeo ve Juliet yapımına taciz davası açan Olivia Hussey kimdir?
Olivia Hussey, Romeo ve Juliet filminin yapımını üstlenen şirkete dava açmasıyla gündem oldu. Peki, Olivia Hussey kimdir? Oliva Hussey hangi filmlerde oynadı?
Olivia Hussey, Leonard Whiting'le birlikte, yıllar önce rol aldığı Romeo ve Juliet filmini yapan Paramount şirketine dava açtı. Filmdeki çıplak sahnelerden, çekimlerden önce bilgisinin olmadığını iddia eden Olivia Hussey'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
OLİVİA HUSSEY KİMDİR?
Olivia Hussey, 17 Nisan 1951'de Arjantin'in Buenos Aires şehrinde doğdu. Hussey, küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa merak saldı. Yedi yaşındayken annesi ve küçük erkek kardeşiyle birlikte Londra'ya taşındı. Orada, Hussey'nin annesi onu beş yıl boyunca devam ettiği Italia Conti Academy Drama Okulu'na kaydettirdi. 13 yaşında profesyonel olarak tiyatro sahnesinde oyunculuğa başladı.
Sahne adı olarak annesinin kızlık soyadını alan Hussey, Londra sahnesinde West End yapımı The Prime of Miss Jean Brodie'de, Vanessa Redgrave'in karşısında Jenny rolünü oynadı. Bu oyunun gösterimi sırasında, İtalyan film yönetmeni Franco Zeffirelli onu fark etti ve Rome ve Juliet filmine 500 aktris arasından, 15 yaşındayken seçildi. Hussey, 1969'da Romeo ve Juliet'teki performansıyla, özel bir David di Donatello Ödülü ve Yılın Yeni Yıldızı - Kadın Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü'nü kazandı. Hussey, Rahibe Teresa hakkında biyografik bir film olan Kalküta Rahibe Teresa'da (2003) başrol oynadı ve kendisine 12 Mayıs 2007'de Hollywood'da Eğlencede Karakter ve Ahlak Ödülü verildi. Hussey ayrıca seslendirme sanatçısı olarak da çalıştı ve Talia rolüyle DC animasyon evrenindeki çalışmasıyla Annie Ödülleri'nde Bir Animasyon Televizyon Prodüksiyonunda Kadın Oyuncu Tarafından Seslendirmede Üstün Bireysel Başarı Ödülü'ne aday gösterildi.
OLİVİA HUSSEY'İN ÖZEL YAŞAMI
Olivia Hussey, 1971'de şarkıcı Dean Paul Martin ile evlendi. Alexander Martin adında çocukları olan çiftin evlilikleri 1978'e kadar sürdü. Hussey ikinci evliliğini 1980'de şarkıcı Akira Fuse ile yaptı. Çiftin Maximillian Fuse adında çocukları oldu ve evlilikleri 1989'a kadar sürdü. Hussey üçüncü evliliğini 1991'de müzisyen David Glen Eisley'le yaptı ve çiftin bu evlilikten India Eisley adında bir çocukları oldu.
OLİVİA HUSSEY'İN ROL ALDIĞI FİLMLER
1965 - The Battle of the Villa Fiorita
1965 - Cup Fever
1968 - Romeo and Juliet
1971 - All the Right Noises
1971 - H-Bomb
1972 - The Summertime Killer
1973 - Lost Horizon
1974 - Black Christmas
1978 - Death on the Nile
1979 - The Cat and the Canary
1980 - Virus
1980 - The Man with Bogart's Face
1982 - Turkey Shoot
1987 - Distortions
1989 - The Jeweller's Shop
1990 - Undeclared War
1993 - Quest of the Delta Knights
1994 - Save Me
1995 - Ice Cream Man
1995 - Bad English I: Tales of a Son of a Brit
1996 - The Lord Protector: The Dark Mist
1998 - The Gardener
1998 - Shame, Shame, Shame
2000 - Bloody Proof
2001 - Island Prey Catherine
2003 - Mother Teresa
2005 - Headspace
2006 - Seven Days of Grace
2007 - Tortilla Heaven
2008 - Three Priests
2008 - I Am Somebody: No Chance in Hell
2015 - Social Suicide
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