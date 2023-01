Romeo ve Juliet yapımına taciz davası açan Olivia Hussey kimdir?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 16:32

Olivia Hussey, Leonard Whiting'le birlikte, yıllar önce rol aldığı Romeo ve Juliet filmini yapan Paramount şirketine dava açtı. Filmdeki çıplak sahnelerden, çekimlerden önce bilgisinin olmadığını iddia eden Olivia Hussey'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

OLİVİA HUSSEY KİMDİR?

Olivia Hussey, 17 Nisan 1951'de Arjantin'in Buenos Aires şehrinde doğdu. Hussey, küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa merak saldı. Yedi yaşındayken annesi ve küçük erkek kardeşiyle birlikte Londra'ya taşındı. Orada, Hussey'nin annesi onu beş yıl boyunca devam ettiği Italia Conti Academy Drama Okulu'na kaydettirdi. 13 yaşında profesyonel olarak tiyatro sahnesinde oyunculuğa başladı.

Sahne adı olarak annesinin kızlık soyadını alan Hussey, Londra sahnesinde West End yapımı The Prime of Miss Jean Brodie'de, Vanessa Redgrave'in karşısında Jenny rolünü oynadı. Bu oyunun gösterimi sırasında, İtalyan film yönetmeni Franco Zeffirelli onu fark etti ve Rome ve Juliet filmine 500 aktris arasından, 15 yaşındayken seçildi. Hussey, 1969'da Romeo ve Juliet'teki performansıyla, özel bir David di Donatello Ödülü ve Yılın Yeni Yıldızı - Kadın Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü'nü kazandı. Hussey, Rahibe Teresa hakkında biyografik bir film olan Kalküta Rahibe Teresa'da (2003) başrol oynadı ve kendisine 12 Mayıs 2007'de Hollywood'da Eğlencede Karakter ve Ahlak Ödülü verildi. Hussey ayrıca seslendirme sanatçısı olarak da çalıştı ve Talia rolüyle DC animasyon evrenindeki çalışmasıyla Annie Ödülleri'nde Bir Animasyon Televizyon Prodüksiyonunda Kadın Oyuncu Tarafından Seslendirmede Üstün Bireysel Başarı Ödülü'ne aday gösterildi.

OLİVİA HUSSEY'İN ÖZEL YAŞAMI

Olivia Hussey, 1971'de şarkıcı Dean Paul Martin ile evlendi. Alexander Martin adında çocukları olan çiftin evlilikleri 1978'e kadar sürdü. Hussey ikinci evliliğini 1980'de şarkıcı Akira Fuse ile yaptı. Çiftin Maximillian Fuse adında çocukları oldu ve evlilikleri 1989'a kadar sürdü. Hussey üçüncü evliliğini 1991'de müzisyen David Glen Eisley'le yaptı ve çiftin bu evlilikten India Eisley adında bir çocukları oldu.

OLİVİA HUSSEY'İN ROL ALDIĞI FİLMLER

1965 - The Battle of the Villa Fiorita

1965 - Cup Fever

1968 - Romeo and Juliet

1971 - All the Right Noises

1971 - H-Bomb

1972 - The Summertime Killer

1973 - Lost Horizon

1974 - Black Christmas

1978 - Death on the Nile

1979 - The Cat and the Canary

1980 - Virus

1980 - The Man with Bogart's Face

1982 - Turkey Shoot

1987 - Distortions

1989 - The Jeweller's Shop

1990 - Undeclared War

1993 - Quest of the Delta Knights

1994 - Save Me

1995 - Ice Cream Man

1995 - Bad English I: Tales of a Son of a Brit

1996 - The Lord Protector: The Dark Mist

1998 - The Gardener

1998 - Shame, Shame, Shame

2000 - Bloody Proof

2001 - Island Prey Catherine

2003 - Mother Teresa

2005 - Headspace

2006 - Seven Days of Grace

2007 - Tortilla Heaven

2008 - Three Priests

2008 - I Am Somebody: No Chance in Hell

2015 - Social Suicide