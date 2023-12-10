Ryan O'Neal kimdir, kaç yaşında, nereli? Ryan O'Neal neden öldü? Ryan O'Neal hangi filmlerde rol aldı?
Hollywood'unun önde gelen yıldızlarından Ryan O'Neal'ın oğlu Patrick O'Neal, babasının öldüğünü duyurdu. Peki, Ryan O'Neal kimdir, kaç yaşında, nereli? Ryan O'Neal neden öldü? Ryan O'Neal hangi filmlerde rol aldı?
Love Story ve Paper Moon gibi ikonik filmlerle tanınan 1970'lerin Hollywood'unun önde gelen yıldızlarından Ryan O'Neal 82 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ryan O'Neal kimdir, kaç yaşında, nereli? Ryan O'Neal neden öldü? Ryan O'Neal hangi filmlerde rol aldı?
RYAM O'NEAL KİMDİR?
Ryan O'Neal 21 Nisan 1941'de Los Angeles'da doğdu. 1960'lı yıllarda Hollywood'a senarist olarak girdi. "Soap Opera" türü filmlerde roller aldıktan sonra, 1970 yılında oynadığı Love Story filmiyle bir anda ünlendi. Oyuncu Joanna Moore ve Leigh Taylor-Young ile evliliklerinden ikisi oyuncu olan (Tatum O'Neal ve Griffin O'Neal) dört çocuğu oldu. 2001 yılında Chronic myelogenous leukemia rahatsızlığı yaşadı. İki Altın Küre ve bir Akademi Ödülü bulunan sanatçı, aralıklarla sinema ve televizyon yapımlarında rol almaktaydı. 8 Aralık 2023 tarihinde 82 yaşında hayatını kaybetti
RYAM O'NEAL FİLMLERİ
This Rugged Land - (1962)
The Big Bounce - (1969)
The Games - (1970)
Love Story - (1970)
The Moviemakers - (1971) (short subject)
Wild Rovers - (1971)
What's Up, Doc? (Aşka Vakit Yok) - (1972)
The Thief Who Came to Dinner - (1973)
Paper Moon - (1973)
Barry Lyndon - (1975)
Nickelodeon - (1976)
A Bridge Too Far - (1977)
The Driver - (1978)
Oliver's Story - (1978)
The Main Event - (1979)
So Fine - (1981)
Green Ice - (1981)
Partners - (1982)
Irreconcilable Differences - (1984)
Fever Pitch - (1985)
Tough Guys Don't Dance - (1987)
Small Sacrifices - (1989)
Chances Are - (1989)
Faithful - (1996)
Hacks - (1997)
Zero Effect - (1998)
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn - (1998)
Coming Soon - (1999)
Gentleman B. - (2000)
The List - (2000)
People I Know - (2002)
Malibu's Most Wanted - (2003)
Knight of Cups - (2015)
Unity - (2015)
RYAM O'NEAL NEDEN ÖLDÜ?
Ryan O'Neal'a 2001 yılında kronik lösemi, 2012 yılında ise prostat kanseri teşhisi konmuştu.
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