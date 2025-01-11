Sabah kahvesi hayat kurtarabilir: Erken ölüm riskini azaltıyor

Yayınlanma: 11.01.2025 - 17:32

Güncelleme: 11.01.2025 - 17:32

Kahve, uzun yıllardır kalp sağlığı ve yaşam süresini uzatıcı etkileriyle bilimsel araştırmalara konu oluyor. Ancak yeni bir araştırmaya göre, kahvenin sağlık üzerindeki faydaları, sadece ne kadar tüketildiğiyle değil, aynı zamanda hangi zaman diliminde içildiğiyle de yakından ilgili.

Avrupa Kardiyoloji Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmaya göre, sabah kahvesi tüketimi erken ölüm riskini ve kardiyovasküler hastalıkları önemli ölçüde azaltabilir.

SABAH KAHVESİ İÇMEK ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR

Araştırmada, 18 yaş ve üzerindeki 40.725 yetişkinin 1999-2018 yılları arasında Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi'nden alınan diyet ve sağlık verileri incelendi. Katılımcılar, kahve tüketimlerini sabah (04:00-11:59), öğleden sonra (12:00-16:59) ve akşam (17:00-03:59) olmak üzere üç farklı zaman diliminde bildirdi. Çalışmada 10 yıl boyunca katılımcıların sağlık durumları takip edildi.

Sabah kahvesi içenlerin erken ölüm riskinin %16, kardiyovasküler hastalık nedeniyle ölüm riskinin ise %31 daha düşük olduğu görüldü. Ancak gün boyu kahve tüketenlerde aynı fayda gözlemlenmedi.

KAHVE TÜKETİMİNDE MİKTAR ÖNEMLİ Mİ?

Araştırma, sabah kahvesi içenlerin kafeinli ya da kafeinsiz kahve tüketmiş olmalarının fark yaratmadığını ortaya koydu. Günde bir fincan ya da üç fincandan fazla kahve tüketenlerin hepsi, sabah içiminde benzer olumlu etkiler yaşadı.

Araştırmacılar, kahve tüketim zamanının melatonin seviyelerini ve biyolojik ritimleri etkileyebileceğini belirtti. Özellikle öğleden sonra veya akşam saatlerinde içilen kahvenin, uyku düzenini bozarak kan basıncını artırabileceği ve kardiyovasküler hastalık riskini yükseltebileceği ifade edildi.