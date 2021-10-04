Sabahat Akkiraz'dan Selçuk Ural’a 'kıro' tepkisi: 'Tırnağı bile olamazsın...'

04 Ekim 2021 Pazartesi, 11:38

Ünlü şarkıcı Selçuk Ural'ın Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses sevenlerini "kültürsüz ve kıro" olarak nitelendirmesi sosyal medyada tepkilere yol açtı.

"Aleyna Tilki ortaya çıkınca, tüm yetenekli şarkıcılar kahrından hastanelik oldu" diyen Ural, ülkenin yüzde 90'ının kültürsüz ve kıro olduğunu savundu.

İki ünlü arabesk sanatçısını hedef alan Ural, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'NİN 'KIRO' GRUBUNU TAŞIYORLAR"

"Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses... Onlar da Türkiye’nin kıro grubunu kapsıyor. Çünkü kendini jiletleyen adam, normal adam değildir. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin. Çünkü ülkemizin yüzde 90’ı kültürsüz ve kıro. Kadın cinayetlerini görüyoruz. Ajda Pekkan’ın, Cem Karaca’nın, Barış Manço’nun konserinde kimse kendini jiletlemiyordu ama onların konserlerinde niye jiletliyor? Çünkü o şarkılardaki sözler, onlara hitap ediyor."

"Bu kişiler kültürsüz, kendiyle barışık olmayan, hiçbir hayat eğitimi almayan insanlar... Aslında onların da suçu yok. Ailelerinden öyle görmüşler. Neden bu kadar mahalle kavgası var? Trafik kavgalarında, kadın cinayetlerinde, çocuk tacizlerinde bir numarayız. Neden? Çünkü bizim zamanımızda nüfusun yüzde 90’ı okumuştu ama şimdi tam tersi."

"TIRNAĞI OLAMAZSIN"

Ural'ın açıklamaları gündemdeki yerini korurken; ünlü müzisyene bir tepki de, Türk Halk Müziği'nin önemli ismi Sabahat Akkiraz'dan geldi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ural'a sert tepki gösteren Akkiraz, şu ifadeleri kullandı:

“Hayatı boyunca Müslüm Gürses gibi bir ses ustasının, üst düzey solistin ve her tür müziği seslendirebilen saf yetenek müzisyenin tırnağı olamayacaklar ‘Müslüm Gürses dinleyen kıro' dese n'olur demese n'olur…..”