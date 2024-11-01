Son sezonu sevenleri hüsrana uğratmıştı... Game of Thrones film olarak geri dönüyor!
Game of Thrones sinemaya uyarlanıyor. Warner Bros., Demir Taht savaşlarını konu alacak film projesi için hazırlıklara başladı.
Fenomen dizi Game of Thrones, sinema filmi olarak geri dönüyor. Son sezonuyla hayranlarını hayal kırıklığına uğratan dizinin, Warner Bros. Pictures tarafından beyaz perdeye uyarlanacağı açıklandı. George R.R. Martin’in epik serisi Buz ve Ateşin Şarkısı evreninde geçen filmin, Demir Taht için savaşan ailelerin çatışmalarını konu alacağı belirtildi.
The Hollywood Reporter’a göre, proje henüz geliştirme aşamasında; bu nedenle yönetmen, senarist ya da oyuncu kadrosu henüz belli değil.
Dizinin yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss, 2019’da sona eren diziyi üç filmle tamamlamak istemiş; George R.R. Martin de bu fikre destek vermişti. Ancak HBO, diziyi yalnızca bir TV yapımı olarak koruma kararı almıştı. Zaman içinde şirket yönetiminde değişiklikler yaşanırken, Warner Bros. pek çok yeni proje geliştirdi. HBO'nun The Batman başarısından doğan The Penguin dizisi ve Amazon’un Güç Yüzükleri dizisine rağmen yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri geliştirilmesi de bu stratejinin bir parçası olarak görülüyor.
HOUSE OF THE DRAGON BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI
2022’de HBO’nun ekrana taşıdığı House of the Dragon dizisi ise Game of Thrones kadar ilgi görmemişti. 2025’te yayımlanması beklenen A Knight of the Seven Kingdoms dizisinin yanı sıra, geliştirme aşamasında başka projeler de bulunuyor.
Hayranlar, büyük beklentilerle karşılanan Game of Thrones filminin nasıl şekilleneceğini ve dizinin eksik kalan noktalarını tamamlayıp tamamlayamayacağını merak ediyor.
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