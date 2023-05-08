Survivor'da gergin anlar: 'Bayramlık ağzımı açtırma!'

Yayınlanma: 08.05.2023 - 11:02

Güncelleme: 08.05.2023 - 12:13

Ekranların sevilen programı 'Survivor 2023'ün yeni bölümünde dikkat çeken bir olay yaşandı. Bu akşam yayımlacanak olan 92. bölümün fragmanında Ertuğ'un "Geldik gıybete. Gıybet masası kuralım" sözleri Nefise'yi sinirlendi. Söz konusu fragmanda Nefise'nin bu sözlere karşılık, "Gıybet masasına gidelim diye bir şey dedim mi? Yazıklar olsun. Sen ne kadar yalancı bir insansın. Yüzüne söylemiyorsam arkasından da söylemiyorum. Benim de bildiğim şeyler var. Benim de bayramlık ağzımı açtırma.

"ÇOK AĞIR BİR İTHAM"

"Ertuğ, herkesi gıybet masasına topluyorum gibi bir açıklama yaptı. Ben ne eski takımımı ne de şimdiki takımımı toplayıp bir yerde kulis yaptım. Böyle bir şey asla olmadı" diyen Nefise'ye yanıt veren Ertuğ ise "Gidip de arkadan farklı, önden farklı konuşmak bence çok ağır bir itham. Galiba şakalaşmalar gıybet olarak algılanıyor burada. Bu yüzden ben kesinlikle kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.