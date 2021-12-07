Tesisat ustası, kilisenin duvarında saklı yüzbinlerce dolar buldu

07 Aralık 2021 Salı, 10:34

Teksas'ın Houston bölgesindeki Lakewood Kilisesi'nde çalışan tesisat ustası, perşembe günü katıldığı Morning Bull adlı radyo programında başından geçen ilginç bir olayı anlattı.

Kendisini Justin olarak tanıtan tesisatçı, 10 Kasım'da kilisede çalışırken şoke edici bir şeyle karşılaştığını söyledi.

Tesisatçı, "Duvarda gevşek duran bir tuvalet vardı, biz de fayansı söktük. Daha sonra tuvaleti de söktük ve ben de yalıtım malzemelerinden bazılarını çıkardım. O anda duvardan yaklaşık 500 zarf düştü" dedi.

Justin, zarflarda binlerce dolarlık nakit para ve çek bulunduğunu görünce şaşkına döndüğünü belirtti.

2014'te Lakewood Kilisesi'nde büyük bir hırsızlık yaşanmıştı. Yetkililer polise ihbarda bulunmuş ve araştırma sonucunda kilisenin kasasından en az 600 bin doların (yaklaşık 8,2 milyon TL) çalındığı anlaşılmıştı. Polis, bunun 200 bin dolarının (yaklaşık 2,7 milyon TL) nakit para, 400 bin dolarının da (yaklaşık 5,4 milyon TL) çek olduğunu bildirmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, polis tesisatçının bulduğu zarflardaki para ve çeklerin bu soygunla ilişkili olup olmadığını henüz tespit edemedi. Kilise de zarflardaki toplam para miktarına dair bir açıklama yapmadı.

Houston Polis Teşkilatı, cuma günü bir toplantı düzenleyerek olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kiliseyi eşi Joel Osteen'le birlikte işleten Victoria, tesisatçıya minnettar olduğunu söyleyerek "Dünyadaki en dürüst kişilerden biri olmalı. Hiçbir güvenlik kamerasının bulunmadığı bir tuvaletten söz ediyoruz. Paranın bir kısmını cebine atabilirdi ama o hemen olayı bildirdi" ifadelerini kullandı.