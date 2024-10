Türkiye’nin patates ambarlarında hasat başladı: 56 bin dekar alandan 300 bin ton ürün bekleniyor

Yayınlanma: 17.10.2024 - 14:39

Güncelleme: 17.10.2024 - 14:39

Ahlat'ta bu yıl 56 bin dekar alandan 200 bin ton yemeklik patates, hasadı bekleniyor. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya Ahlat ilçesinde Halil Süleymanoğlu’nun patates tarlasını ziyaret ederek patates hasadına katıldı. Tarlada hasat yapan tarım işçileriyle sohbet edip kolaylıklar dileyen Vali Karakaya patates toplayarak hasada katıldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, “Patates bütün hanelerde en fazla tüketilen ürünlerden başında geliyor. Bu yılda bereketli bir sezon. Bizde burada patates hasadına katılarak çiftçilerimizin telaşına ortak olmak istedik. Bu çalışmasını yerinde görmek istedik. Her zaman çiftimizin yanındayız. Tarım çok stratejik bir sektör. Tarım eğer yeterince yapılmazsa geri kalan alanlardaki başarılar eksik kalıyor. Dolayısıyla şehrimizde de ülkemiz de bütün sektörlerin destekleyicisi olan tarımın hayvancılığın yaygınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Hükümetlerimizin bütün politikaları bu yönde. İnşallah hem tarımda hem teknolojide hem bilimde hem sanatta hem kültürde çok daha ileriye gidecek hamleler devletimiz tarafından hükümetlerimiz tarafından yapılıyor. Biz de Bitlis olarak buna ayak uyduracağız ve elimizden geldiğince şehrimizin gelişmesi kalkınması için bu çalışmalara destek vereceğiz” dedi. Ahlat ilçesinin bambaşka bir anlam taşıdığını ifade eden Vali Karakaya sözlerini şöyle sürdürdü, Şu an Ahlat’tayız. Ahlat bambaşka bir anlam taşıyor. Ahlat herkesin bildiği üzere Anadolu'daki ilk mührümüzün olduğu bir ilçe. bir kent. Eski tabiri ile Kubbet’ül İslam olarak bilinen bin yıl öncesinden beri ülkemizin göz bebeği olan bir kent. Burada bu faaliyetlerin yürütülmesi tabii ayrıca anlamlı. Yaklaşık 350 bin ton civarında bir üretimi var Ahlat’ın ve Bitlis’in. Bu çerçevede biz bunu da en iyi şekilde planlayarak üreticiden tüketiciye ulaştırmak için gayret sarf ediyoruz. Ben burada çalışan sevgili kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. İnşallah her sektörde olduğu gibi tarımda da daha güzel sonuçlar elde etmek için hep birlikte gayret sarf edeceğiz. Bugün burada kaymakamımızla, il tarım müdürümüzle, Ziraat Odası başkanımızla ve değerli arkadaşlarımızla birlikte bu güzel hasadı biz de yerinde görmeye geldik” dedi.

Vali Karakaya’ya ziyaretinde Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Mesut Subaşı ve bazı kurum müdürleri eşlik etti.