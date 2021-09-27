Ugandalı kadın, çığır açan teknolojiyle kanser tedavisinde umut oldu

27 Eylül 2021 Pazartesi, 00:00

Sahra Altı Afrika'da rahim ağzı kanseri, kadın kanser ölümlerinin birincil sebebi. Community Healthcare Innovation Lab (CHIL) Yapay Zeka Grubu'nun kurucusu Shamim Nabuuma Kaliisa, bunu değiştirmeyi görev edindi.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; annesini 13 yaşında rahim ağzı kanserinden kaybeden ve tıp fakültesindeyken meme kanserinden kurtulan Nabuuma Kaliisa, şimdi 26 yaşında ve Uganda kırsalındaki diğer kadınların taramalara ve test tesislerine erişimleri olmadığı için kanserle yaşamanın acısını çekmesine izin veremeyeceğine karar verdi.

CHIL AI tümüne çeşitli ortamlarda erişilebilen sohbet robotları aracılığıyla Yapay Zeka rehberli danışma, Otomatik Yönlendirme, Otomatik Radyoloji Raporları, Yorumlama laboratuvarı ve Otomatik İlaç Siparişi gibi hizmetler sunmak için en son teknolojik gelişmeleri kullanıyor. Sistem ayrıca engelli hastalara daha önce erişemedikleri tele-sağlık hizmetlerine erişim imkanı da sunuyor.

CHIL AI sohbet robotu, görme ve yazma engellilerin yalnızca sesli komutları kullanarak hizmetlere erişmesine ve bu hizmetler arasında gezinmesine olanak tanıyor. Ayrıca CHIL AI, rahim ağzı kanseri numunelerini uzak kırsal alanlardan laboratuvarlara taşımak için rehberli e-onkoloji hizmetleri ve drone destekli ulaştırma kullanıyor.

BİRÇOK KADIN KANSER OLDUĞUNU FARK EDEMİYOR

2019'da tüm kanser ölümlerinin yüzde 70'i gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmişti. Erken teşhisin önündeki engeller arasında mali imkanlar, test tesislerine uzaklık ve hatta kanser tedavilerine ilişkin en temel bilgiler yer alıyor. Ugandalı birçok kadın, kanser olduğunu ancak kanserin tedavi edilemez olduğu ileri evrelerde fark ediyor.

CHIL AI, rahim ağzı ve meme kanseri için evde test kitleri üreterek hizmet vermeye başlamıştı. Daha sonra da Keti adı verilen yapay zeka destekli mobil uygulaması aracılığıyla kadınların onkoloji uzmanlarına danışmasına, numuneleri toplatıp laboratuvarlara göndermesine ve test sonuçlarını yorumlatıp sırada atılması gereken adımlarla ilgili tavsiyeler almasına imkan tanımıştı.

FORBES SIRALAMASINA GİRMİŞTİ

Nabuuma Kaliisa, öncü çalışmaları sayesinde kısa süre önce Forbes Afrika 30 Yaş Altı En Etkili 30 Kişi Listesi'nde yer almıştı. Şimdi şirketi tarım, finans ve drone teknolojileri gibi diğer sektörlerde hepsi özellikle kadınlara destek olmayı hedefleyen ürünler piyasaya sürüyor.

CHIL AI Group, yeni tarım teknolojileri işi kapsamında çiftçilere, sebze ürünlerini en az 24 gün taze tutabileceğini söylediği bir güneş enerjili soğuk koruma teknolojisi sunuyor. Diğer bir tarım teknolojisi çözümü olan Lima, çiftçilere sağlanan diğer tarımsal destek önerilerinin yanı sıra haşere saldırılarını öngörmek için yapay zeka kullanıyor.

Yeni finans teknolojileri şubesi, kanser hastalarının tıbbi masrafları önceden karşılamasını sağlamak için bir akıllı kart tasarruf planı geliştirdi. Şirket, drone hizmetleri şubesi altında sağlık, e-ticaret ve tarım için üretilmiş drone'lar sunuyor. Bu yıl şirket tıbbi danışmanlık, yorumlama ve sevk hizmetlerini otomatikleştirmek için robotik tabanlı bir hizmeti denemeye başladı.