Ünlü komedyen Ricardo Flanagan "Covid şaka değil" tweeti attıktan 2 hafta sonra öldü

15 Ekim 2021 Cuma, 11:31

NBC'de yayınlanan Last Comic Standing'in yanı sıra Shameless'taki performansıyla da tanınan ünlü oyuncu Ricarlo Flanagan'ın 41 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

İki hafta önce attığı tweette COVID-19 olduğunu açıklayan oyuncu "Bu Covid şaka değil" diye yazmıştı.

Haber Global'in haberine göre ölüm nedeni açıklanmayan oyuncu koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Ünlü komedyenin ajansı KMR Talent'tan yapılan açıklamada ölüm haberi doğrulanırken "Ricarlo tanıdığımız ve birlikte çalışmaktan memnun olduğumuz en iyi insanlardan biriydi" denildi.

Flanagan'ın ailesi ise, "Sevilen birinin ölüm haberini duymak asla kolay bir şey değil. Ricarlo aniden vefat ettiğinde ailesinden uzaktaydı. O sevgi dolu bir oğul, torun, kuzen, yeğen ve birçok yeteneğe sahip bir arkadaştı. Girdiği her odadan kahkahalar yükselirdi. Cenazesini Cleveland'a götereceğiz. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" denildi.

RICARLO FLANAGAN KİMDİR?

Flanagan Showtime'da yayınlanan Shameless'la adını duyurduktan sonra Disney Plus dizisi Walk the Prank, The Mick, The Carmichael Show, Insecure, The Neighborhood, Kidding, Room 104, Mad About You ve Last Comic Standign gibi yapımlarda rol almıştı.

Ayrıca rap müziğiyle de ilgilenen ünlü oyuncu, 'Father Flanagan' adıyla 'Death of davinchi", "An Opus Inspired by Andre Martin" ve "Hope You're Proud" adıyla 3 albüm yayınlamıştı. Flanagan'ın yeni albümü "Botsh Sides of The Brain" ise salı günü duyurulmuştu.

23 Mart 1980 doğumlu olan ve tam adı Ricarlo Erik Flanagan olan ünlü komedyen evli değildi.