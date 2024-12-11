Uyku danışmanından uyarı: Bu 3 besinden kesinlikle uzak durun!

Yayınlanma: 11.12.2024 - 10:47

Güncelleme: 11.12.2024 - 10:47

Günün yorgunluğunu atmak ve kaliteli bir uyku çekmek için sadece odanızı düzenlemek veya stres yönetimi yapmak yeterli olmayabilir. Uzmanlar, yatmadan önce ne yediğinizin de uyku kalitenizde büyük rol oynadığını vurguluyor. Bazı besinler, hormonlarınızı ve sindiriminizi etkileyerek gece boyunca “rahat” bir dinlenmeden sizi mahrum edebilir.

ACILI YİYECEKLER

Uyku danışmanı Rosey Davidson, yatmadan önce acılı gıdalardan kaçınılmasını tavsiye ediyor. Bu tür yiyecekler midede yanma, reflü ve sindirim sorunlarına yol açarak gece boyunca uyanmanıza neden olabilir. 2011’de yapılan bir araştırmada, acılı yemeklerin (örneğin köri) asit reflüsü, hazımsızlık ve mide yanması gibi problemleri tetiklediği görüldü. 2010 yılında gerçekleştirilen başka bir çalışma ise sık sık mide yanması yaşayanların uyku bozuklukları yaşadığını ortaya koydu. 2022 tarihli bir araştırma da her gün acılı yemek tüketen kişilerin uykusuzluk ataklarına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.

YAĞLI YİYECEKLER

Davidson, yüksek yağlı ve yağlı kızartmalardan oluşan öğünlerin de uykuya dalmayı zorlaştırdığına dikkat çekiyor. Gece geç saatlerde yenen yağlı fast-food veya kızartma ürünleri, sindirimi yavaşlatarak vücudunuzun dinlenme sürecini aksatabilir. 2023’te yapılan bir araştırma, yüksek yağlı diyet uygulayan katılımcıların uyku kalitelerinde belirgin bir düşüş yaşadıklarını gösterdi. Özellikle derin uyku aşamalarını ölçen “delta gücü” seviyelerinde azalma gözlemlendi. Çalışma her ne kadar küçük bir örneklem üzerinde yapılsa da sonuçlar, beslenme alışkanlıklarının uyku kalitesi üzerindeki etkisine ışık tutuyor.

ŞEKERLİ VE KAFEİNLİ YİYECEKLER

Kahve, çay ve enerji içecekleri gibi kafeinli içeceklerin uykuyu böldüğünü zaten biliyoruz. Ancak Davidson, şeker oranı yüksek atıştırmalıkların da kan şekerinde dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor. Bu dalgalanmalar, gece boyunca ani uyanmalar ve huzursuzluk yaratabilir. Ayrıca kafein içeren tatlılar, çikolata ya da gazlı içecekler de vücudun aşırı uyarılmasına neden olup uykuya dalmayı zorlaştırır. Uzmanlar, özellikle geç saatte tüketilen bu besinlerden kaçınarak dinlendirici bir uyku elde edilebileceğini söylüyor.

DAHA İYİ UYUMAK İÇİN TERCİH EDİLEBİLECEK BESİNLER

Her ne kadar bazı besinler uyku kalitesini düşürse de, Davidson’a göre bazı gıdalar tam tersine etki yapabiliyor. Kivi, kiraz, muz, yulaf, hindi, ceviz, badem ve papatya çayı gibi besinler uykuya geçişi kolaylaştırabilir. Kivi ve kiraz, melatonin üretimini destekleyen maddeler içerirken; muz da magnezyum, potasyum ve triptofan sayesinde kas ve sinir gevşemesine katkıda bulunur. Ceviz ve badem yüksek magnezyum ve melatonin içeriğiyle uykuyu teşvik ederken, hindi eti triptofan açısından zengin olmasıyla bilinir. Papatya çayı ise içerdiği apigenin adlı antioksidanla sakinleşmeyi ve gevşemeyi destekler.

HOLİSTİK YAKLAŞIM: BESLENMENİN ÖTESİNDE

Davidson, tek başına bazı “mucizevi” gıdalara bel bağlamaktansa dengeli bir beslenme, stres yönetimi ve düzenli bir uyku rutinine odaklanmanın daha etkili olduğunu vurguluyor. Yemekleri yatmadan en az iki-üç saat önce bitirmek, ağır öğünlerden kaçınmak ve rahatlatıcı bir gece rutini oluşturmak, kaliteli uykunun anahtarları arasında sayılıyor. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde gece boyunca kesintisiz ve dinlendirici bir uykuya kavuşmak mümkün...