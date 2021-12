2013'te bırakmıştı: Vincent Gallo, oyunculuğa geri dönüyor

06 Aralık 2021 Pazartesi, 10:09

Görsel: YouTube

"Buffalo ’66", "The Brown Bunny" ve "Promises Written in Water" gibi Amerikan bağımsız sinemasının önde gelen filmlerine imza atan oyuncu ve yönetmen Vincent Gallo, 2013’te bıraktığı oyunculuk kariyerine geri dönüyor.

Son olarak "Jinrui Shikin" isimli bir Japon filminde rol alan Gallo, "Eagle Eye", "The Salton Sea" ve "I Am Number Four" gibi filmlerin yönetmeni D.J. Caruso’nun yeni gerilim filmi "Shut In"de izleyicilerle buluşacak.

Play Tuşu'nun haberine göre, senaryosu Melanie Toast tarafından kaleme alınan film, eşi tarafından, iki çocuğuyla birlikte esir tutulan ve çok geç olmadan çocuklarını kurtarabilmek için her şeyi göze alan genç bir anneye odaklanıyor. Rainey Qualley filmde Jessica karakterini, Jake Horowitz Rob’u, Vincent Gallo ise Rob’un arkadaşını canlandıracak.

Film, eski muhafazakar basın kuruluşu, yeni film şirketi The Daily Wire üzerinden yayınlanacak.

Filmin fragmanı şu şekilde: