2013'te bırakmıştı: Vincent Gallo, oyunculuğa geri dönüyor
Ünlü oyuncu ve yönetmen Vincent Gallo, oyunculuk kariyerine gerilim filmi "Shut In" ile geri dönüyor. Film, eski muhafazakar basın kuruluşu, yeni film şirketi The Daily Wire'da yayınlanacak. Fragmanı da yayınlanan filmin senaryosu Melanie Toast tarafından kaleme alındı.
Görsel: YouTube
"Buffalo ’66", "The Brown Bunny" ve "Promises Written in Water" gibi Amerikan bağımsız sinemasının önde gelen filmlerine imza atan oyuncu ve yönetmen Vincent Gallo, 2013’te bıraktığı oyunculuk kariyerine geri dönüyor.
Son olarak "Jinrui Shikin" isimli bir Japon filminde rol alan Gallo, "Eagle Eye", "The Salton Sea" ve "I Am Number Four" gibi filmlerin yönetmeni D.J. Caruso’nun yeni gerilim filmi "Shut In"de izleyicilerle buluşacak.
Play Tuşu'nun haberine göre, senaryosu Melanie Toast tarafından kaleme alınan film, eşi tarafından, iki çocuğuyla birlikte esir tutulan ve çok geç olmadan çocuklarını kurtarabilmek için her şeyi göze alan genç bir anneye odaklanıyor. Rainey Qualley filmde Jessica karakterini, Jake Horowitz Rob’u, Vincent Gallo ise Rob’un arkadaşını canlandıracak.
Film, eski muhafazakar basın kuruluşu, yeni film şirketi The Daily Wire üzerinden yayınlanacak.
Filmin fragmanı şu şekilde:
Video Haberler
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
En Çok Okunan Haberler
- 'Döviz' iddiaları sonrası bankalara akın ettiler
- 'Bugün itibarıyle' diyerek ilk değişikliği açıkladı
- Fulya Öztürk'ten kötü haber!
- TBB'nin yeni başkanı belli oldu
- Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
- İstanbul'da koku alarmı
- 6 vekil istifa edebilir iddiası
- Seçimi kaybeden Feyzioğlu'ndan ilk açıklama
- 'Bekle Kemal bey, saat 11’de geliyorum'
- AKP'li eski vekilin oğlu Covid-19'a yenik düştü