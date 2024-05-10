Yarım kaşık zeytinyağının mucizevi etkileri!

Yayınlanma: 10.05.2024 - 13:09

Güncelleme: 10.05.2024 - 13:09

Araştırmacılar, 28 yıl boyunca yaklaşık 100 bin yetişkin üzerinde yaptıkları gözlemler sonucunda, zeytinyağı tüketmenin, bunamaya bağlı ölüm riskini azalttığını tespit etti.

Çalışmaya toplamda 92 bin 383 katılımcı dahil edilirken yaş ortalamasının 56,4 olduğu açıklandı.

Tamamı, ABD'li tıp uzmanlarından oluşan katılımcılara, periyodik olarak anketler gönderildi ve zeytinyağı tüketimine ilişkin bilgiler toplanmaya başlandı.

Nihai sonuçlar, eksik bilgiye sahip olanlar ve halihazırda kardiyovasküler hastalık veya kanser öyküsü olanlar hariç tutulduktan sonra 60 bin 582 kadın ve 31 bin 801 erkeği içeriyordu.

28 yıllık takip süresince 4 bin 751 kişinin demans hastalığına bağlı olarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

HER GÜN YARIM YEMEK KAŞIĞI...

Araştırmanın sonucunda, demanstan ölme riski, günde 7 gramdan fazla zeytinyağı tüketenlerde (yaklaşık yarım yemek kaşığına eşdeğer) nadiren veya hiç tüketmeyenlere kıyasla yüzde 28 daha düşük bulundu. Şaşırtıcı bir şekilde, insanların geri kalan zamanlarda ne yedikleri çok büyük bir fark yaratmıyor gibi görünüyordu.

Çalışmanın ilk yazarı Dr. Anne-Julie Tessier, konuya ilişkin demecinde, "Yemek pişirmek için veya sos olarak zeytinyağı kullanan insanların daha iyi bir beslenme kalitesine sahip oldukları bilinmekte" dedi.

İşte zeytinyağının bilinen en temel faydaları...

KALP SAĞLIĞI

Zeytinyağı, kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkileriyle bilinir. Yüksek miktarda tekli doymamış yağ asitleri içerir ki bu yağlar kötü LDL kolesterolün düşürülmesine yardımcı olurken iyi HDL kolesterolün seviyesini artırabilir.

HÜCRE SAĞLIĞI

Zeytinyağında bulunan güçlü antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve iltihabı azaltır. Bu antioksidanlar, kronik hastalıkların önlenmesine de yardımcı olabilir.

İLTİHAP AZALTICI ÖZELLİĞİ

Zeytinyağı, iltihabı azaltıcı özellikleriyle bilinir. Özellikle oleokantal adlı bir bileşen, iltihaplanmayla mücadele ederek artrit gibi iltihaplı hastalıkların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

KANSERE KARŞI BİREBİR

Zeytinyağının, özellikle meme kanseri ve kalın bağırsak kanseri olmak üzere bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkileri olduğuna dair araştırmalar bulunmaktadır. Bu koruma, antioksidanlar ve yağ asitlerinin birleşik etkilerinden kaynaklanabilir.

KEMİK SAĞLIĞI

Bazı çalışmalar, zeytinyağının kemik yoğunluğunu artırabileceğini ve osteoporoz riskini azaltabileceğini öne sürmektedir.

SİNDİRİM SAĞLIĞI

Zeytinyağı, sindirim sistemini destekleyerek mide asidini dengeler ve ülser riskini azaltabilir. Aynı zamanda, sağlıklı bağırsak hareketlerini destekleyerek kabızlığı hafifletmeye yardımcı olur.

Zeytinyağı bu faydalarıyla sadece lezzetli bir yiyecek katkısı olmanın ötesinde, sağlıklı bir yaşam tarzının en önemli destekleyici unsurlarından biri olarak öne çıkmaktadır.