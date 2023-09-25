Yaşadıklarını videoya aldı: Son metroda uyuyakalırsanız ne olur?

'@kemalmelekaras' ismiyle sosyal medyada paylaşım yapan vatandaş, metroda uyuyakaldığını belirterek paylaştığı video ile gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 10:08
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Metroda uyuyakaldığını belirten bir yurttaş, metrodan çıkmaya çalıştığı anlara ait bir video çekti. 'Acil durumda çeviriniz' yazan kolu çeviren kişi, bir türlü metrodan çıkamadı. Metro kullanan herkesin merak edip öğrenmeye cesaret edemediği olayı bizzat yaşayan yurttaşın o anları paylaştığı dakikalar şaşırttı.

Sosyal medyada paylaştığı videoya 'Son metroda uyuya kalırsanız ne mi olur?' notunu düşen yurttaş uzun uğraşlar verdi. 

1 SAAT SONRA GÜVENLİK FARK ETTİ

Kendi çabalarıyla çıkmaya çalıştığı metrodan çıkamayan kişi, 1 saatin sonunda güvenlik görevlisinin yardımı ile metrodan çıkabildi.


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