Zindeliğinizi azaltan 5 yiyecek: Yorgun hissetmenizin arkasındaki sebep bu besinler olabilir...

Yayınlanma: 24.03.2024 - 18:21

Güncelleme: 24.03.2024 - 18:21

Gün içinde enerji seviyelerinin hafif dalgalanmalar göstermesi oldukça normaldir. Bu dalgalanmalar, çeşitli faktörler tarafından etkilenebilir. Uyku düzeni, stres seviyeleri, fiziksel aktivite seviyesi ve tüketilen yiyecekler bu faktörler arasında yer alır. Genel olarak, yemek yemek veya atıştırmalık tüketmek vücut depolarını doldurarak daha enerjik hissetmenizi sağlar. Ancak, bazı yiyecekler aslında enerji seviyenizi düşürebilir.Peki, yorgun hissetmenize sebep olan besinler nelerdir? İşte zindeliğinizi azaltan 5 yiyecek...

1. Beyaz ekmek, makarna ve pirinç:

Tahıllar, vücudun temel enerji kaynağı olan karbonhidrat bakımından zengin besinlerdir. Ancak, beyaz ekmek, beyaz makarna ve beyaz pirinç gibi işlenmiş tahıllar, enerji seviyelerinizi olumsuz etkileyebilir. Bunun nedeni, bu işlenmiş tahılların, lif içeren dış katmanı olan kepeğin işleme sırasında çıkarılmasıdır. Sonuç olarak, işlenmiş tahıllar daha az lif içerir ve tam tahıllı alternatiflere göre daha hızlı sindirilir ve emilir.

İşlenmiş tahılların tüketilmesi genellikle kan şekerinde ve insülin seviyelerinde hızlı bir artışa yol açar. Ancak, bu artış hızlı bir şekilde düşüşle sonuçlanır, bu da ani bir enerji düşüşüne ve halsizlik hissine neden olabilir. Bu nedenle, işlenmiş tahılların tüketilmesi yerine, tam tahıllı alternatifler tercih edilmelidir.

2. Kahve:

Ölçülü olarak tüketildiğinde, kahvenin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığa olumlu etkileri olabilir. Araştırmalar, kahvenin Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklara yakalanma riskini %26-34 oranında azaltabileceğini göstermektedir. Kahvedeki uyarıcı madde olan kafein, kısa süreli bir enerji ve beyin fonksiyonlarında artış sağlayabilir ve çoğu insan, yorgun hissettiğinde bu etkiye güvenir.

Ancak, düzenli olarak kahve tüketmek, vücudunuzun kafeine tolerans geliştirmesine yol açabilir ve bu da kahvenin etkilerinin azalmasına neden olabilir. Ayrıca, doğru beslenme ve uyku yerine düzenli olarak kahveye güvenmek, zamanla enerji seviyelerini düşürebilir. Aşırı kafein tüketimi, uykunun kalitesini olumsuz etkileyebilir ve bu da uzun vadede enerji seviyelerini düşürebilir.

3. Kahvaltılık gevrekler, yoğurt ve ilave şeker içeren diğer besinler:

Piyasadaki birçok gıda, aşırı tüketildiğinde enerji seviyelerine zarar verebilecek ilave şekerlerle doludur. Özellikle kahvaltı alışkanlıklarımızda sıkça tercih ettiğimiz gıdalar arasında yer alan bazı ürünler, beklenen enerjiyi sağlayamayabilir. Örneğin, birçoğumuz kahvaltılık gevrekleri sağlıklı ve enerji verici bir seçenek olarak düşünebiliriz, ancak pek çoğu gerçekte yüksek miktarda ilave şeker içerir ve düşük lif içeriğine sahiptir.

Kahvaltılık gevreklerin yüksek şeker ve düşük lif içeriği kombinasyonu, kan şekeri ve insülin seviyelerinde ani artışlara neden olabilir, bu da enerji seviyelerinde kısa süreli bir artışa ve ardından bir düşüşe yol açabilir. Ayrıca, yüksek şeker içeriği olan gıdaların tüketilmesi, daha fazla şekerli gıdalara olan isteği artırabilir ve böylece potansiyel olarak enerji tüketen bir döngü oluşturabilir.

4. Alkol:

Alkol, rahatlatıcı etkisiyle bilinir ve birçok kişi akşam yemeğinde veya akşam biraz alkol almanın uykuya daha kolay dalmalarına yardımcı olduğunu düşünür. Ancak, alkolün uykuya olan etkileri genellikle beklenenden farklı olabilir. Aslında, alkolün tüketilmesi, uykunun kalitesini ve süresini azaltabilir ve genel olarak daha az dinlendirici bir uykuya neden olabilir.

Alkol, başlangıçta rahatlama ve uyku öncesi gerginliğin azalması gibi etkiler gösterebilir. Ancak, alkol vücuda işledikçe, uyku döngüsü üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Özellikle alkolün metabolize edilmesi sırasında vücutta uyku döngüsünü düzenleyen hormonların salınımı bozulabilir. Sonuç olarak, uyku hafifleme eğilimindedir ve derin uykunun kalitesi azalır.

5. Kızarmış ve hazır yemekler:

Kızartılmış ve fast food yiyecekler, enerji seviyelerinizi düşürebilir. Bunun nedeni genellikle yüksek yağ ve düşük lif içeriğidir; bu iki faktör sindirimi yavaşlatabilir. Yavaş sindirim, enerji artırıcı besinlerin vücuda alınma hızını azaltabilir, bu da yemekten sonra beklenen enerji artışını geciktirebilir. Ayrıca, kızartılmış ve fast food yiyeceklerin genellikle vitamin, mineral ve diğer önemli besin maddeleri açısından yetersiz olma eğilimi vardır.

Aşırı miktarda yağlı yiyecek tüketmek aynı zamanda kendinizi aşırı tok hissetmenize neden olabilir. Bu durum bazen önümüzdeki birkaç saat boyunca enerji seviyelerini veya herhangi bir şey yapma isteğini azaltabilir. Dolayısıyla, kızartılmış ve fast food yiyeceklerin sık tüketilmesi, genel enerji seviyelerinizi ve sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.