Adnan Dinçer
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Beşiktaş bu mu?

29 Ocak 2024 Pazartesi

Karakartal hasta! Hatta kimse Gedson dışında kazanmak için sahada koşmuyorsa ve rakibi de bir hata golüyle maçı bitirmeye çalışıyorsa ortada futbol yoktur diyebiliriz. Son haftalarda yeni yapılanma ve kongre sonrası gelenler bu sıkıntıyı Beşiktaş’ta çözemez. 

Yenilik olarak Svenson’u sunmak isteyen Beşiktaş, Ersin’in hatalı yediği golün altından kalkacak bir pozisyon üretemedi. Kanımca Fernando Santos futbolumuzu kendisine anlatana soracak “Bu mudur Beşiktaş?” diye! Bir takım kaybeder ama mücadele verir! 

Ligimizde hakemler kadar oyunu renk katan futbolcu olmayınca bu karşılaşmada da kaybeden Karakartal’a mutlaka formasının hakkını verecek adamlar lazım, ama geçti artık.  Kızmasın bana kimse asla Beşiktaş bu olamaz. Taktik olarak sahada futbol oynayan takımlar tribünü de düşünmek zorunda! Skor kötü olsa da oynayanların forma hakkını vermek gibi sorumlulukları vardır. Ve futbolan meyvesi goldür.


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