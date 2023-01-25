Gençleri unutmak!

25 Ocak 2023 Çarşamba

Bu yazımı Fenerbahçe Kulübü Başkanı sayın Ali Koç’a ve teknik adam olarak yüzlerce gence eğitim veren, Türk futboluna aykırı gelen “doğru futbol” oynama yapısını sağlayan; gençlerimizi öne alan kişi olarak yazıyorum.

Ümraniyespor-Fenerbahçe maçında bir kez daha gördük. Maç kazandıran genç Arda Güler bir kez daha oynatılmadı. Çoğu taraftar ve futbolsever maçın sonunu mutsuz yaşadı. Bunu, Jorge Jesus kariyeriyle çözen mantık teknik adam olarak bana ters geldi. İyi olanın formayı kapma, taktiğe uyum sağlayan ve sonuca etki eden gerçeğine aykırı bir görüntü verdi Jesus. Bu mantıkla şu anda genç Messi gibi yıldız olma yolunda doğal yeteneği de aşan 17 yaşındaki Arda kimin engeline takılır bilmem. Ama geniş kadro ve yıldız oyuncuların arasında parlayan gencimizi yok sayamazsınız!

Sizin bunu yapmanız affedilemez! Yönetim asla bu işin içine giremez. Ben o kulüpte yıllar önce genç Yüksel Kepoğlu diye bir genci Meszöly döneminde profesyonel kadroya verip, Şampiyonlar Ligi’nde Anderlecht’e karşı sahanın en iyi olduğu maçtan sonra altyapıda “göstermelik” olan zihniyete rest çekerek ayrıldım. Daha sonrasını sormayın!

Yıllar bizim futbol anlayışımızı gençlere bakış ve eğitim gerçeğini pek değiştirmedi. Sorun statü olarak ele alınırsa da göstermelik olmaya ve gizli olan yapının su üstüne çımaya başlayan bugünlere artık doğru bakmak zorunda oluğumuz tüm dünyaca futbolda görülüyor. Geldik, gidiyoruz öğrencilerimiz de eskidi ama değişen futbol gerçeğini zihniyet olarak yakalayamadı. Arda üzülme ve mücadeleye devam! Arkandaki gençlerin geleceği senin azmine bağlıdır!