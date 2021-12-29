29 Aralık 2021 Çarşamba

Koronavirüs değil bahsedeceğim salgın. Tribünlere önce boş, sonra mesafe ve şimdi de neredeyse maskesiz abone olduğumuz bir heves geldi. Aşırı futbol sevgisi değil ama ilgisi saha dışında da devam ediyor. Kimi çocuğunu futbolcu yapmak için ayak üstü kurulan sözde futbol okullarına verilen isimlerin etkisiyle halı sahada kafasına göre eğitim veren kişilere teslim ediyor umutla. Kimi de ekrandan veya tribünden izin çıkınca mesafe ve önlemi unutup ligimizi takip ediyor. Adı “Türk futbolu” oldu yabancıların ağırlıkta olduğu etkisini gösteren endüstriyel futbol piyasasının. Artık Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kolay puan kaybediyor. Puan cetvelinde yerleri çok tuhaf! Ama bu bir salgın gibi tedbirine karşın önlenemiyor. Sorunun transfer olduğunu ve iyi bildiğini sanan “hevesliler”, futbola değil de getirisine kapılınca, ham madde yabancı oldu! Açıkçası dibe vurdular dibe! Bu arada işin biraz önüne geçme şansı bulanlar yıllardır kovaladıkları yerlerdeler.

GENÇLER FARKINDA DEĞİL

Toplum futbolla yatıp onunla kalkıyor. Sadece bu nedenle konu merkezi olan hayatımız var! Buna spor diyemeyiz. Geçmiş dönemlerde Stefan Kovacs, Michels’in futbol anlayışıyla “total futbolunu” uygulayarak önce Ajax sonra da Fransa futboluna büyük katkıda bulunurken; bizler hâlâ yerleri doldurulmayan, Lefter, Turgay, Baba Recep, Baba Gündüz, Can Bartu ve Metin Oktay’larla meşguldük! Aradan çıkan ve uçurumu gören 1970’li yıllarda bizi küçümsediler! Canları sağolsun! Geçenlerde bir öğrencimi “Hocaların hocası” yapan zihniyetin, onun hocası olarak yerimin nerede olduğunu unutmasına sadece güldüm! Demek kasıtlı ve günlük bilgi yeterli. İşte bu nedenle bizler hep uygun adım yerinde sayarken, salgını önemsiyoruz. Oysa araştırmacı olmak ve gelişmenin önünü neyin kestiğini kestirmek zor değil. Üç büyükler değil başka takımlar artık öne çıktı. Ama futbolda yerimiz yine aynı! Edirne’den dışarı çıkınca halimiz iç açıcı olmuyor! Ben eğittiğim isimsiz gençlerle sahne alıp doğru futbol gerçeğine dönünce rahatsız olanların oltasına takılmış bir spor adamı olurken, salgınla toplum geçiştiriliyor ve genç kuşak işin farkında dahi değil! Olsalar da hakkını aramayan futbol suskunları son salgının etkisinde!