A Milli Futbol Takımı’mız Dünya Kupası’na veda etti.

Paraguay’a 1-0 mağlup olan Bizim Çocuklar, son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. Dramatik ve beklenmeyen bir son! En üzücüsü ise, Haiti’den sonra turnuvaya veda eden ikinci ülke olmamız; üstelik daha bir maç varken…

Evet, Montella kusurlu. Ve bence görev süresi doldu. Eğer Paraguay maçına sakin, hatta 1 puan hedefiyle çıksa, liderliği garantileyen ve eksik kadroyla sahaya çıkacak ABD maçına umut bağlasa, Türk milletini ağlatmazdı.

Saha içinde de kusuru çok. Onun üzerinde çalışılmış kornerler ve çok sayıda duran top kullanıp bir tanesini değerlendiremiyorsan, pas organizasyonu yaparsın. Ama o da yok!

Topla oynama oranı yüzde 80. Paraguay 70 dakika 10 kişi oynadı ama savruk hücumlardan sonuç çıkmadı. Almirón atılmasa demek ki 5’lik simit olacaktık!

Galiba antrenmanlara şampuan reklamındaki kadar vakit ayırmamış bizim çocuklar; haklarını yemeyelim, YouTube konusunda da uzmanız.

Bir de kulüp başkan adaylarının transfer için kampları yol geçen hanına çevirmesi olayı vardı ki; hani beğenilmeyen eski TFF başkanları Mehmet Büyükekşi, Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Şenes Erzik böyle çirkinliklere izin vermezdi. Haluk Ulusoy, Kemal Ulusu gibi isimler ise bu tip adamları sopa ile kovalardı.

Bir çift söz de sponsorlara; onca para harcadınız, milleti gaza getirdiniz. Sokağa çıkın, bakın; billboardlardaki reklamlarınıza bakıp söyleniyor insanlar! Bir de TFF’nin gazına gelip influencer’ları San Francisco’ya götürdünüz. İnşallah ilk kokain operasyonunda adları çıkmaz; malum, o camia riskli. Mazallah, paranızla rezil olursunuz!

Ve Hacıosmanoğlu Bey! Senin futbol bilgin, “Dost acı söyler” diyerek Avustralya maçı sonrası uyarılarda bulunan Fatih Terim’e laf atmaya yetmez! Ki orada Terim Hoca aslında Paraguay maçının mental stratejisini de verdi ama anlayan olmadı. Zaten hayatında Tommiks, Teksas okumamış tiplerin Fatih Hoca’yı anlaması mümkün değildi.

Bu arada, Bodrum Mandalya Koyu’ndaki villa tarlası konusu da kapanmıştır. Çünkü milli takıma 40 villa verip binlerce villaya izin almak, doğayı katletmek gibi bir beklentisi vardı birilerinin!

Bu sonuç üzerine Montella’nın görev süresi bitmiştir dedik ama yetmez; bu çap sorunu yaşayan TFF de gitmelidir. Ya bu işi TFF Genel Kurul üyeleri çözer ya da denetim görev ve yetkisi olan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak devreye girmelidir. Çünkü bu köy kahvesi tarzı yönetim anlayışı, Türkiye’nin büyüklüğüyle ters orantılıdır!