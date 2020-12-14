Kartopu gibi büyüyen ‘Dayanışma’

14 Aralık 2020 Pazartesi

Hemen söze girelim... Basın İlan Kurumu’nca kasım ayında gazetemize yönelik 28 günlük resmi ilan kısıtlamasının ardından aralık ayının ilk günlerinde de 27 günlük ilan cezası tebliğ edildi!.. İşte tam bu noktada Adalet Bakanı Gül’e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ve yapacağımız başvuruyla hukuksal mücadelemizi sürdüreceğimiz Anayasa Mahkemesi’nin üyelerine sormak istiyoruz...

Cezalardaki hukuksuzluk

“- Cumhuriyet’e kesilen son cezalarda mahkemenin dava dosyalarını karıştırdığını,

- Gazetemize ceza kesen mahkeme heyetinin ‘kopyala-yapıştır’ gerekçelerle haberleri - köşe yazılarını karıştırarak hüküm kurduğunu,

- Ve buna karşın hataların düzeltilmesine bile gerek duyulmadan Cumhuriyet’e ilan kesme cezaları verildiğini biliyor musunuz?”

Evet... Cumhuriyet’i daha dikkatli okusaydınız bilirdiniz!.. Haberlerimizi, köşe yazarlarımızı sadece ceza kesmek için değil, kestiğiniz cezalardaki hukuksuzlukları yazdığımız için okusaydınız böylesine bir “hukuk garabeti” yaratmazdınız.

Biz yine tarihe notumuzu düşelim... “Doğrular korkuttu” başlıklı haberimiz ile yazarımız Işıl Özgentürk’ün kaleme aldığı “Neredesin Z kuşağı” başlıklı köşe yazısına ilişkin Basın İlan Kurumu’nca verilen cezalara yapmış olduğumuz itirazlar İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce reddedilirken bir skandala imza atılıyordu. İki ayrı dosya için toplam 10 gün ilan kesme cezası kesinleşmiş, gazeteye tebliğ edilmişti. Ama “gerekçeli kararlar” tabiri caizse “evlere şenlikti!..” İki davada kararların gerekçe kısmında ceza kesilen haber - yazı değil Cumhuriyet’in başka haberleri yazıyordu!.. Öyle ki “Doğrular korkuttu” haberi ile ilgili kararda daha önce gazetemize ceza verilmiş “Pasifik Gayrimenkul” haberiyle ilgili gerekçeli karar yazılıydı. “Neredesin Z kuşağı” ile ilgili kararda ise yine daha önce ceza aldığımız “Fahrettin Altun” haberiyle ilgili kararın gerekçesi yer alıyordu!.. Cumhuriyet’in gerçek sahibi okurlarımız, bu cezaları “kartopu” gibi büyüyen “ilan dayanışmasıyla” yanıtlıyor. Covid-19 sürecinde okurlarımızın tarihe geçen bu anlamlı desteği, Cumhuriyet emekçilerine büyük güç veriyor. Simge ismimiz Uğur Mumcu Ağabeyimizin dediği gibi, “Her gün bir ekmek bir Cumhuriyet!..”

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Değerli okurlarımıza iki önemli bilgi notu:

1- Yazarlarımız, okurlarımızın kendilerine yönelttikleri bir soruya köşemden açıklık getirmemi istedi. Okurlarımız, cezalara karşın bazı günler sayfalarımızda Basın İlan Kurumu’nun resmi ilanlarının yer almasına dikkat çekmişler. Basın İlan Kurumu’nun reklam kısıtlaması cezası şöyle uygulanıyor: Örneğin, Basın İlan Kurumu Cumhuriyet’e bir ay içerisinde 100 birim ilan verecek. Ceza oranına göre kurum aylık ilanı 10 birimde tutuyor; almanız gereken 90 birimlik ilanı ise vermiyor. Özetle kasım ve aralık ayında gazetemizde 5-6 sayfada farklı ölçülerde yer alacak resmi ilanlar, verilen cezalar nedeniyle sadece bir ya da iki sayfamızda yer alıyor.

2- Dayanışma ilanlarıyla ilgili bilgi almak isteyen okurlarımız için gazetemizde iletişim bilgilerini yayımlıyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki telefonlarımızdan Reklam Servisi’ndeki ilgili arkadaşlarımıza yönlendirileceksiniz. Bilgi almak için [email protected] tr adresine de yazabilirsiniz...