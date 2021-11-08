114 yıllık tarihe kıyılır mı?

08 Kasım 2021 Pazartesi

Emeğin başkentindeyiz... Atatürk’ün Zonguldak’a ayak bastığı yerde... 114 yıllık tarihi Maden Mühendisleri Lokali’nde Türk basını tartışılıyor.

Ne var ki Zonguldak’ın tarihi dokusunun hissedildiği bu mekân, bir süredir AKP’nin kuşatması altında. Her Zonguldaklının hafızasında yeri olan bir binanın boşaltılıp Millet Bahçesi yapılması gündemde... Önceki gün gerçekleştirilen “Yerelden Ulusala Basın” panelinde herkesin aklı bu tarihi mekânda.

İki gün önce Gazipaşa Caddesi’nden panelin yapılacağı bu tarihi mekâna yürürken Zonguldak’ın sahil siluetinin silinmek istendiğini görüyorum. Uzun yıllardır her değeri betona gömen bir anlayışla karşı karşıyayız. Şimdi de Atatürk’ün 26 Ağustos 1931’de Zonguldak’a ilk ayak bastığı ve kent kültürü ile mimarisini yansıtan Maden Mühendisleri Odası binası önce yıkılma tehdidi, ardından boşaltılma kararıyla hedefte. Kentin hafızasına tanıklık eden tarihi binayla ilgili başlatılan imza kampanyasında şu cümlelerle isyan ediliyordu:

“Mülkiyeti Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait olan 114 yıllık tarihi bina, 57 yıldır TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından kullanılmakta olup ücretsiz olarak Zonguldak kentinin ve halkının bilimsel, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermiştir. Kentin tarihiyle özdeşleşmiş ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası uygulamalarıyla kamuya mal olmuş bu tarihi ve kültürel varlık statüsünde sayılabilecek bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Belediyesi tarafından yürütülen bir çalışma ile bu tarihi süreç yok sayılarak siyasi iktidarın yerel politikacılarının asılsız iddiaları gerekçe gösterilerek siyasi ve ticari ranta devşirilmek istenmektedir.”

Bu isyanı yerel basına baskıların tartışıldığı panelde ilk önce, Çağdaş Gazeteciler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Ali Ayaroğlu gündeme getirdi. Panelin konuşmacılarından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da halkın isyanına destek verdi:

“Bu toplantıyı yaptığımız TMMOB binası 114 yıllık bir geçmişe sahip. Burada birçok önemli karar alındı. Hatadan bir an önce dönün. Bu geçmişi, bu havzayı millet bahçesi yaparak ortadan kaldırmak istiyorlar. Biz yeşil alanlara, hizmetlere karşı değiliz ama bu niyetin art niyetli olduğunu biliyoruz. Buranın korunması, Zonguldak’ın tarihinin korunması demek. Zonguldak’ta yarına miras bırakacağımız kaç yer var? Bu yanlıştan, hatadan bir an önce dönülmeli.”

Panelle ilgili haberin detaylarını bugünkü gazetemizde okuyacaksınız. İki saati aşan panelin ardından katılanların aklında bir soru işareti vardı... “Acaba aynı mekânda bir panelde daha buluşabilecek miyiz?” Edebiyatın, siyasetin, ekonominin, toplumsal dinamiklerin tartışıldığı bu mekân Zonguldak’ın vicdanıdır. Bir kentin vicdanı, ranta teslim edilemez.