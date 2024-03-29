Barış Pehlivan
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E.

29 Mart 2024 Cuma

Kurşunu kim atıyor? E. kaç polis ediyor? 

14 yaşında bir kız çocuğuydu o. 30 yaşındaki akrabası F. ile imam nikâhı kıyıldı. F. psikolojik rahatsızlıkları olan ve uyuşturucu madde kullanan biriydi. Bir gün şiddete “yeter” dedi küçük kız çocuğu E., dedesinin evine sığındı... 

Kurşunu kim atıyor? E. kaç polis ediyor? 

F. yanına silah, bıçak ve tornavida alarak o evin kapısına dayandı. Polisler geldi, F’yi ikna etmeye çalıştı, olmadı. Aynı polisler gitti E’ye “Eşin seni çok seviyor, gel F’yi ikna et” dedi. E. 14 yaşındaydı. Çok korkuyordu. Gelin görün ki polisler, elinde silahı olan adama o çocuğu zorla teslim ettiler... 

Kurşunu kim atıyor? E. kaç polis ediyor? 

Tir tir titreyen kız çocuğu da başaramadı iknaya. Polislerin yanına gitti, “Yapamıyorum” dedi. Polisler ısrarcıydı, “Tekrar dene” dediler, çocuğu yine silahlı adama gönderdiler. F. bu kez başına silah dayayarak E’yi rehin aldı... 

Kurşunu kim atıyor? E. kaç polis ediyor? 

F. silah zoruyla E’yi bahçedeki kümese götürdü. İçeriden gelen küfürlere polisler gülerek yanıt veriyordu. Saatler saatleri kovaladı. Özel harekât polisleri evin çevresini sardı, operasyon kararı verildi. Önce kümesin içine göz yaşartıcı bomba atıldı... 

Kurşunu kim atıyor? E. kaç polis ediyor? 

Kız çocuğu E. hemen kendisini dışarı attı. O sırada polisler ateş üstüne ateş ediyordu. E. birkaç adım attı, göğsünün sol tarafında acıyla karışık bir sıcaklık hissetti, gözü karardı, 14 yaşında yere düştü... 

Kurşunu kim atıyor? E. kaç polis ediyor? 

E. bir ay yoğun bakımda kaldı. Hayati tehlikesi vardı. Beş kez ameliyat oldu. Aylarca bağırsakları dışarıda yaşadı. Psikolojisi bozuldu, geceleri uyuyamadı, bir daha vurulmaktan sürekli korktu. Kendisini eli silahlı F’ye teslim eden ve ağır yaralayan polislerden şikâyetçi oldu... 

Kurşunu kim atıyor? E. kaç polis ediyor? 

Polisler birbirinin kopyası olan ifadeler verdi. Üzerinden üç yıldan fazla zaman geçti. Olayın yaşandığı Bitlis’in Güroymak ilçesindeki başsavcılık bu yılın başında kararını verdi. Altı sayfalık kararda, E’nin olası kasıtla yaralandığı ama kurşunun kimin silahından çıktığının tespit edilemediği yazıyordu. Halbuki bulunan 25 boş mermi kovanının kimin silahından çıktığını bulmak kolaydı, yapılmadı. Yani saldırgan F. de polisler de ceza almadı. 

Kurşunu kim atıyor? E. kaç polis ediyor? 

E. daha 14 yaşında gördü devletinin yüzünü. İnandığı polisler onu ölüm yoluna teslim etti, kurşunladı. Artık hiçbir şey sormuyor, kimseye inanmıyor.


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