Erdoğan’ın ‘müjdesinden’ bir gün önce

14 Nisan 2023 Cuma

Halil Cibran’ın ünlü sözüdür: “Bir su damlasında, tüm okyanusların tüm sırları saklıdır.”

Bazı fotoğraflar da bir su damlası gibi. Sayfalarca yazsanız, bir fotoğraf karesinin anlattığı bütünü tasvir edemeyebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaadini duymuşsunuzdur:

“Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.”

İşte Erdoğan’ın o açıklamasından bir gün önce, 10 Nisan’da başka bir duyuru yapıldı. İçişleri Bakanlığı’nın sitesinden okuyorum: “16 Ekim 2022 tarihinde yazılısı, 5 Aralık 2022-6 Ocak 2023 tarihleri arasında mülakatı yapılan, kaymakam adaylığı nihai başarı listesi ekte yer almaktadır.”

Eki indiriyorum. Kaymakam olmaya hak kazanmış 200 kişinin ismi var. Hepsinin karşısında yazılı sınavdan ve mülakattan aldıkları puanlar yazıyor.

Bilmeyenler için söyleyeyim: Mülakata girmeniz için yazılı sınavdan en az 70 puan almanız gerekiyor. İçişleri Bakanlığı kadrosuna alınacak 200 kaymakam için, yazılı sınavda 70’ten fazla puan alan 800 aday mülakata giriyor.

İçişleri Bakanlığı’nın sitesindeki listenin 100. sırasına geliyorum. Yakında kaymakam olacak ismi görüyorum: Ali Serttaş.

Serttaş yazılı sınavdan 71.5 puan almış. Yani ucu ucuna mülakata girme hakkını kazanmış.

Peki…

Bu müstakbel kaymakamımıza, İçişleri Bakanlığı personeli mülakatta kaç puan vermiş?

91!

Haliyle...

81.2 puanlık başarı puanıyla geleceğin kaymakamı olmaya hak kazanmış. Bugün atanmak istediği 4 ili seçerek, göreve başlayacak.

SOYLU İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYENLER KAYBETTİ

Şimdi...

Sahi, yazılı sınavdan aldığı düşük puanla 700. sıralarda olan Ali Serttaş’ın sırrı nedir ki, mülakattan 91 puan verilerek kaymakam yapılıyor?

Yazayım:

Ali Serttaş’ın babası Ahmet Serttaş, Burdur’un Altınyayla ilçesinin AKP’li belediye başkanı!

Sıkı bir Süleyman Soylu hayranı olan baba Serttaş, sosyal medya hesabından da düzenli olarak İçişleri bakanını övüyor. Yetmiyor, Bakan Soylu ile yaptığı resmi görüşmelere oğlu Ali Serttaş’ı da götürüyor.

(Soylu ile Ali Serttaş)

Yine yetmiyor...

Çiçeği burnunda kaymakam olan oğul Ali Serttaş da Süleyman Soylu’yu İçişleri Bakanlığı’ndaki makamında ziyaret ediyor. Ve 8 Mart 2021 tarihli o ziyarette Bakan Soylu ile birlikte fotoğraf çektirerek “Elbet bir gün” notunu düşüyor.

Söylemesem olmaz. Yeni Kaymakam Ali Serttaş, 2020’de istifa eden Süleyman Soylu hakkında da şöyle yazmış:

“Hükümetin en başarılı en SOYLU Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun istifası bizleri üzdüğü kadar çakalları ve terör sevicileri de sevindirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu istifayı kabul etmemesini umut ediyorum.”

Serttaş’ın umudu gerçekleşti. “Elbet bir gün” dediği gün geldi. Artık kaymakam oldu. Yazılı sınavda yüksek puan alıp, mülakatta elenen yüzlerce genç ise Süleyman Soylu ile fotoğrafı olmadığı için kaybetti.

“SS” adlı kitabımızda da anlattığımız yozlaşmanın sadece bir örneğini okudunuz. Bu örnek ki tüm sistemin tüm sırlarını içinde saklıyor.