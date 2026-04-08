Haber şu: MHP, İstanbul’daki tüm teşkilatlarını feshetti. İktidar medyası bu kararı rutin bir gelişme gibi geçiştirse de gerçekte büyük bir deprem ve dönüşüm var. Hal böyleyken yanıtlarını aradığım ve yeni bulgular bekleyen sorularım var:

1- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırlattığı 26 Aralık 2025 tarihli bilirkişi raporuna göre; Devlet Bahçeli’nin 14 Mayıs 2024’teki konuşmasının bir bölümünü, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yazdırmış. Bunu ise yakın zamanda partiyle yöneticilik bağı kestirilen İzzet Ulvi Yönter üzerinden yapmış. Acaba, halihazırda MHP İstanbul milletvekili olan Yönter hakkında birden fazla kaynaktan gelen “fezleke hazırlığı” iddiası doğru mu?

2- Eğer İzzet Ulvi Yönter hakkında fezleke hazırlanırsa bu pratikte MHP liderinin bilgisi dahilinde olur. Bu teze göre, Yönter’in dokunulmazlığı kalkar ve hakkında yargılama süreci başlatılır mı?

3- İzzet Ulvi Yönter gibi bir siyasetçi tüm bu yaşananları öngörebilecek bir deneyime sahip. Hal böyleyken bugün Türkiye’de mi ve bu süreci memleketinde mi karşılayacak?

4- MHP lideri Bahçeli’nin de “esas aldığı” bilirkişi raporunda, sadece İzzet Ulvi Yönter değil başka isimler de zan altında. Zira, Ayhan Bora Kaplan örgüt üyelerinin yazışmalarında, Bahçeli’nin konuşma metnine dair başka kişilerin adı da geçiyor. Örneğin, “Necmi yarınki konuşma metnini birazdan atacak” ya da “Paraları yerken sorun olmadı. Abi büyük indirmiş Necmi’ye...” gibi. Sahi kim bu, Bahçeli’nin konuşma metnini örgüte atacak olan ve İzzet Ulvi Yönter’le bağlantılı olduğu düşünülen “Necmi”?

5- Aynı yazışmalarda, konuşma metnindeki ilgili bölümün Bahçeli’ye söyletilmesinin karşılığında bir maddi menfaat kazanıldığı görülüyor. İşte bu paranın da “Selahattin” adlı birinden alındığı yine yazışmalardan anlaşılıyor. O halde bir sorumuz daha var: Kim bu skandalın finansörü olduğu ileri sürülen “Selahattin?” Dahası, iddia olunan bu para tam olarak kime gitti ve belgesi var mı?

YÖNTER’İN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF

6- Tarih: 30 Nisan 2025. Bizzat İzzet Ulvi Yönter kendi sosyal medya hesabından iki fotoğraf paylaşmış. Yönter, karede yanında bulunanları tanıtırken şöyle yazmış: “Çok değerli dava arkadaşım, iş dünyasının müstesna ismi Sayın Selahattin Yılmaz... MYK geçmiş dönem üyemiz ve can kardeşim Sayın Necmi Yıldırım...” Acaba, yazışmalarda geçen ve İzzet Ulvi Yönter ile suç örgütü arasındaki bağda rol aldığı söylenen “Necmi” ve “Selahattin” adlı kişiler bu paylaşımdakiler mi?

7- Silahlı suç örgütüne liderlik yapmakla suçlanan Selahattin Yılmaz, 18 Ağustos 2025’te tutuklandı. Devlet Bahçeli, tutuklama sonrasında yaptığı açıklamasında Yılmaz’dan “ülküdaşım ve dava arkadaşımdır” diye bahsetti. Sahi, 8 aydır tutuklu olan Yılmaz hakkındaki iddianame ne zaman yazılacak?

8- Tolga Şardan’ın T24’teki köşesinden ayrıntıları okumuştuk. Bahçeli’nin başdanışmanı Eyyup Yıldız’ın oğlu 2025 sonbaharında darp edildi. Üstü kapatılan saldırıyı yapanların da Ayhan Bora Kaplan’ın memleketinden oldukları öğrenildi. MHP’de bugün yaşanan Eyyup Yıldız-İzzet Ulvi Yönter ayrışmasında, bu olayın da payı var mı?

9- MHP’de İzzet Ulvi Yönter safındaki teşkilatlar uzaklaştırıldı. Geçen hafta bu köşede yazdığımı bir kez daha tekrarlayayım: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile ilişkili olduğu ileri sürülen savcılar ve hâkimler o koltuklarında oturmaya devam edecek mi?