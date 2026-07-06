Taş yere düştü deriz de yerçekiminden pek bahsetmeyiz.

Gazeteciler, sendikacılar, sivil toplum önderleri derken sonunda sıra hicivcilere kadar geldi. Tek tek konuşuyor olsak da hapishanelerin tıka basa insanla doldurulmasının bir sebebi var.

Şöyle anlatayım...

Gündemin hay huyundan pek konuşmadık. Ama geçen haftanın önemli meselelerinden biri MHP lideri Bahçeli’nin “Askeri hastaneler yeniden açılsın” teklifiydi. Tam bu sırada benim elime de bir tebligat ulaştı. Açıklama ile tebligat birbirini tamamlıyordu.

Sorumu sorarak başlayayım: Bahçeli haksız mı? Elbette haklı. Ama ortada tuhaf bir durum var. Zira askeri hastaneler 15 Temmuz’dan sonra bizzat bu hükümet tarafından kapatıldı. Kökü Osmanlı’ya dayanan askeri sağlık sistemi Cumhuriyet tarafından modernleştirilerek sürdürülürken hükümet nedense bu birikime darbe vurdu. Sorsanız FETÖ sızıntısı diyorlardı. Mesele sızıntı ise başta Gülen’in maaşını aldığı Diyanet’i tartışmak gerekiyordu. Ama yok. Öyle olmadı. Askeri hastanelerden askeri okullara sadece modernleşmenin sonucu olan kurumlar hedef alındı.

Bu sırada elime gelen evrak “İşte bu” diyordu.

MAHKEMEYE GELEN EVRAK

Bir hatırlatma...

Geçen yıl 21 Nisan’da bu köşede okudunuz. “Hava kuvvetlerindeki turbun büyüğü” başlığını atmıştım. Özetle... İstanbul Yeşilyurt’ta çok kıymetli bir arazide bulunan Hava Harp Okulu’nun İzmir’e taşınmak istendiğini, ardından Yeşilyurt’taki arazinin inşaata açılma niyetinin olduğunu yazmıştım. Buna Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’nun karşı olduğunu söylemiştim. Derken... Milli Savunma Bakanlığı beni savcılığa şikâyet etti. Böyle bir durumun olmadığını söylerken “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” dahil beş ayrı suçlamada bulundu. Hukuk bu haldeyken bile bu kadar dava açılması tuhaf olurdu. Bakanlığın açıklamasına dayanarak “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla iddianame yazıldı. Hapis istemiyle yargılanmaya başladım.

Savunmam sırasında habere sahip çıktım. Öte yandan kimin haklı olduğunun anlaşılması için TSK arşivinden varsa yazışmaların istenmesini talep ettim. Hâkim sağ olsun, kabul etti. Geçen hafta içeriği gizli olmayan iki yazışma mahkemeye geldi. İşte elime gelen buydu.

MEĞER TAŞINMASI İSTENMİŞ

Önce ilki...

17 Aralık 2024 tarihliydi. Şaşırmayın, şöyle başlıyordu: “Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Kadıoğlu tarafından Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı ile Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim (USAEM) Başkanlığı’nın Kaklıç (İzmir-Çiğli) yerleşkesine taşınması hususunda çalışma başlatılması direktifi verilmiştir.”

Haberim daha ilk cümleyle doğrulanmıştı. Gerekçesi ise belgede detaylarıyla anlatılıyordu: Mevcut bina ve tesisler Harbiyelilerin ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığı, arazinin kışla gelişimine müsait olmadığından ilave bina ve tesis yapılamadığı, bu nedenle öğrenci alımının kısıtlandığı, olası İstanbul depremi göz önüne alınırsa eğitimlerde zorluklar yaşanma ihtimali, Eskişehir’de Yeşilyurt’tan ayrı bulunan USAEM Başkanlığı’nın uzakta olmasının sakıncalar yarattığı, Eskişehir ve Yeşilyurt’taki birleştirilerek İzmir’e taşınmasının faydalı olacağı...

Bu kadar değil. Yeşilyurt’ta ve Eskişehir’de boşalacak arazilerinin kıymet takdiri yapılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devri konusunda çalışma başlatılması da söylenmişti. Yani bu araziler muhtemelen inşaata açılacaktı.

AFYONCU’DAN SERT YANIT

Durum tam da yazdığım gibiydi. Ancak ikinci belgeyi görünce açıkçası “Bu daha büyük olay” dedim.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, dokuz gün sonra, 26 Aralık 2024’te, hava kuvvetleri komutanının direktifine cevaben, tek sayfalık, net bir yanıt yazmıştı.

Önce kendisinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlı olduğunu söyledikten sonra bir yetki hatırlatması yapıyordu: “14 Kasım 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla tüm harp okulları ile birlikte Hava Harp Okulu da Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Halihazırda yeni bir düzenleme yapılmamıştır.”

Afyoncu, devamında “Söylediğiniz gibi değil” diyordu. İstanbul depremi tehlikesi göz önüne alınarak Yeşilköy’deki birinci etap inşaatın yapıldığını, ikinci etap için çalışmaların devam ettiğini, 1912’den beri pilot yetiştiren Yeşilköy’ün hava kuvvetleri için manevi değerinin olduğunu söylüyordu. Ama bir resmi yazı için sert sayılabilecek ünlemli lafı sona saklamıştı: “Koordine kurulmadan ve inceleme yapılmadan üniversiteye bağlı bir okul için bina ve tesis planlanmasının hangi kriterlere göre yapıldığı anlaşılamamıştır.”

Kısacası Afyoncu “Bu konu sizi ilgilendirmez” diyordu!

SİSTEMİN ÜRETTİĞİ KORKU DÜZENİ

Afyoncu’nun söyledikleri doğru mu? Doğru. Haklı mı? Haklı. Ama konumuz bu değil.

Konumuz şu:

Yarın günlerdir içeriye sopayla, dışarıya mendille hazırlanılan NATO zirvesi başlıyor. Hükümet savunma sanayisini ya da ordusunun potansiyel gücünü brandayla kapatılmış sokaklarda sergilerken en küçük söz, en küçük eleştiri, en küçük protesto ihtimali ve Deniz Göktaş’ın başına gelen gibi en küçük hiciv bile cezalandırılıyor. Buradaki çelişki sadece niyet meselesi değil. Türkiye’de sistemin yarattığı yönetilemezlik ve bunun ürettiği korku ile ilgili. Zira dev cüsseli olmanız gripten yatağa düşmenize engel değil. Her şeyiyle güç gösterisi yapan devlet düzeni bir yönetme krizi ile karşı karşıya. Elinde koca silahı var ama bir çakı ile yaralandığında nasıl tedavi edileceği ya da silahı kullananı eğitme yetkisinin kimde olacağı bile belirsiz. Bahçeli’nin ya da Afyoncu’nun çıkışları bize bunu gösteriyor. Güçlü rejimler hicve güler, protestoya saygı duyar, eleştiriye cevap verir. Türkiye’de dev ama hasta sistem kendisini sürekli tehlikede hissederken bu tehlike ancak sopayla kendini devam ettiren bir rejim yaratıyor. Haliyle aslında korkutan da korkusundan korkuyu büyütüyor.

Taşı yere kavuşturanın yerin görünmez çekim düzeni olduğunu anladığımızda düşme bir sır olmaktan çıkacak.