Hayırlı izdivacın sırrını veriyorum

30 Kasım 2023 Perşembe

Bazen mutlu evlilik iyi olmuyor, bazen iyisi mutlu etmiyor. Karar vermek için başladığı yerle bittiği yere bakmalı...

Daha önce bu köşede okudunuz. Size “Yerinde olmak isterdim” dediğim Abdullah Çetinkaya’nın hikâyesini anlatmıştım. Molla Mustafa Çetinkaya’nın oğlu olan Urfalı Abdullah Çetinkaya, Diyanet personeli olarak başladığı iş yaşamını bambaşka bir yere vardırmıştı. Çetinkaya, Ankara’da bir ofis tutmuş, çok garip bir şekilde yargı camiasıyla içli dışlı olmuştu. Fotoğraflarını yayımlamıştım. Çetinkaya, yargı üyeleriyle toplantılar düzenliyor, birlikte tatile çıkıyor, onlara hediyeler veriyor hatta kimi mahkemelerde kürsüye dahi oturuyordu. Haliyle Çetinkaya’nın Ankara’da konuşulan bir ünü oluşmuştu. “Yargıda hele Yargıtay’da bir işiniz varsa Abdullah Çetinkaya çözer” diyorlardı. Allah hayırlı kulunu sever ya, memur maaşına bereket katar ya, Çetinkaya bu süreçte zenginleşmiş, petrol istasyonları bile olmuştu.

Gelelim bugünkü meseleye...

Çetinkaya’yı elinden tutup yukarıya taşıyan siyasetçi MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz. Bu benim fikrim değil. Hem tanıyan herkes söylüyor hem de Çetinkaya’nın sosyal medya hesaplarına bakanlar ikilinin arasındaki yakınlığı görüyor. Hatta MHP’nin Çetinkaya’ya 2019 yılında Urfa Büyükşehir Belediye başkanı adaylığı götürmesi de Özyavuz sayesinde olmuş.

FETÖ’DEN ATILDI MHP’LİYLE EVLENDİ

Özyavuz’un bir videosu Urfa’da çok meşhur. 2014 yerel seçim sürecinde, AKP-FETÖ kavgası başladıktan aylar sonra, yer döşeğinde oturmuş Urfalılara meseleyi şöyle anlatıyor: “Ortaya bir paralelci hikâyesi attılar son seçimde. Fakat Türkiye’de ne paralelci var ne de böyle bir şey var. Nedir bunlar? Hep algı operasyonu!”

Bunu neden hatırlattın derseniz şöyle söyleyeyim...

Biliyorsunuz, FETÖ’nün en güçlü olduğu yer sivil toplum değil, devletin ta kendisiydi. Yargıda, poliste, askeriyede, bürokraside kamunun kılcal damarlarına sızmıştı. Erdoğan-Gülen kavgasının ardından büyük bir tasfiye süreci başladı. En büyük tasfiye ise kuşkusuz 15 Temmuz sonrasında yaşandı.

Darbe girişiminin hemen ertesi günü 2 bin 745 savcı ve hâkim hakkında gözaltı kararı verildi. OHAL ilanının ardından, 24 Ağustos 2016’da FETÖ iltisakı olduğu iddia edilen 2 bin 847 hâkim ve savcı ihraç edildi.

Bu isimlerin arasında karı koca hâkim Serpil Telli ve Bekir Tuğrul Telli de vardı. 2014 yılında, HSK’de FETÖ ile karşıtlarının yarıştığı seçimde, Telli ailesi Fethullahçıların adayı Teoman Gökçe için çalışmıştı. O dönem Gökçe’nin memleketi Tokat’ın Zile ilçesinde görev yapan ikili, Gökçe kazansa belki de terfi edecekti. Ancak yargıda FETÖ’nün kaybedişi onlar için dönüm noktası oldu. Söylediğim gibi, 15 Temmuz’un ardından karıkoca, binlerce yargı mensubu gibi, gözaltı ve görevden almayla karşılaştılar.

Durun hikâye bitmedi...

15 Temmuz’un ardından çift boşandı. Bu kısmı bizi ilgilendirmez. Özel hayat konumuz değil. Serpil Telli, boşanmanın ardından yeni bir evlilik yaptı. Kiminle mi? MHP Urfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ile. Burası da bizi ilgilendirmez. Öyle ya, aşk bu, sınır tanımaz.

Ama bundan sonrası bizi ilgilendiriyor...

GÖREVE GERİ DÖNDÜ

Terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. İşte MHP’li Özyavuz için öyle olmamış. AYM’nin Can Atalay kararının ardından, yargıda FETÖ’cü avına çıkan MHP’li milletvekilinin eşine evlilik yaramış. Önce ihraç kararı kaldırılmış. Serpil Özyavuz, 19 Haziran 2022’de Van’dan Ankara’ya tayin olmuş. İki ay sonra, 11 Ağustos 2022’de ise Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ne atanmış. Sonra ne oldu bilinmez, geçen ocak ayında ise kadrosu genele çevrilmiş.

Konu Urfa’da da gündem olmuş. Urfa medyası Özyavuz’a eşini sorunca şu yanıtı almış: “FETÖ’den bir hüküm yememiş, bir ceza almamış. Hiçbir mahkeme olmadan direkt takipsizlik kararı verildi. Açılmış bir mahkeme bile yok.”

Kısacası hayırlı izdivaç nasıl olur diyorlar ya...

Pek çok kişi FETÖ meselesinde haksızlığa uğradığını söylerken hayatını değiştiren evlilik yapan Özyavuzların işi rast gitmiş. Bu aralar yargıda her sevmediği kararda FETÖ izi arayan, bunun için AYM ile bile karşı karşıya gelen, hatta Ülkü Ocakları başkan yardımcısı bu nedenle tutuklanan MHP için başarılı bir evlilik hikâyesi değil mi!

Çoğu zaman evlilik hakkında felsefi konuşmalar yapıyoruz. Belki de uygun evlilik yoktur doğru insanlar vardır...