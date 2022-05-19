Muhalefete bir kumpas hazırlanıyor

19 Mayıs 2022 Perşembe

"Bana yapılan kumpas üzerinden nereye ulaşılmaya çalışıldığını biliyorum."

4 Nisan’da tutuklanan Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’den duydum bu sözü. Tabii merak ettim. Zira muhalefetteki politikacıların kıskaca alındığı bir dönemde söylüyordu. Acaba o ne düşünüyordu? Avukatları aracılığıyla sordum, o anlattı.

Benli hakkındaki soruşturmalara Bakanlık daha önce izin vermemişti. Peki şimdi ne değişti?

Benli, "hiçbir şey" diyor, "değişen tek şey seçime gidiliyor olması" diye devam etti. Ona göre niyet siyasi hesaplaşmaydı.

Toprak’a yolsuzluk suçlamasına konu olan ihaleleri de sordum. "İhalelerde herhangi bir sorun yoktu, bugün de yok. Kaldı ki ihale süreçlerine belediye başkanlarının müdahale yetkisi yok" dedi.

Konu ihale ama suçlamalardan biri "örgüt". Benli, "örgütlü suça sokup, muhalefet belediyelerini terörle ilişkilendirmek için bu kurgu yapıldı" diyerek düşüncesini söyledi.

CHP’LİLERE OPERASYON HAZIRLIĞI

Türkiye seçime giderken, yargı merkezli operasyonlar arka arkaya geliyordu. Ona göre kendisinin tutuklanması başka hamlelerin habercisi. Benli, "dosyanın bugüne kadar bekletilip, seçim öncesi gündeme konması başka operasyonlar için zemin oluşturmak ve tepki ölçme maksatlı" ifadelerini kullanıyor.

Dedim ya, "Benli bir şey söyleyemeye çalışıyor" diye…

Baştaki soruyu sordum. "Soruşturma, CHP’li belediye başkanı olduğum sürece ilişkin hazırlandı. Hedef ben değilim, CHP" dedi ve devam etti: "Bu dosyalar, komşu belediyelerimiz dahil diğer CHP’li belediyeler için de hazırlandı."

Benli; Beylikdüzü, Bakırköy, Silivri, Sarıyer, Aydın’ı saydı. Başka belediyelerde de operasyonların devam edeceğini düşündüğünü söyledi. Ona göre plan CHP’yi yolsuzlukla ilişkilendirmek ve karalamaktı. Benli, "Sayın İmamoğlu ve CHP üst düzey yöneticilerine yönelik operasyon yapılmasını" beklediğini söyledi.

AKP’LİLERE DE HİZMET VERMİŞ

Son dönem, belediyelere operasyon denilince, karşımıza en çok çıkan isim Erkan Karaaslan. Karaaslan, Hükümet medyası tarafından, "FETÖ’nün belediyeler imamı" olmakla suçlanıyor. Bu yüzden uzun süre tutuklu kalan Karaaslan, geçen Aralık’ta "FETÖ üyeliği" suçlamasından beraat etti. Karaaslan, CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle, yeniden tutuklandı. Haberlerde adı, "FETÖ’nün belediyeler imamı" olarak geçmeye devam etti.

Benli’ye Karaaslan ile ilişkisini de sordum:

"Erkan Karaarslan, AKP döneminin belediyecilik uygulamalarını ve bunların dijitalde raporlanmasını kamu kuruluşlarında anlatan, yani meslek içi eğitimler veren ve Türkiye’de çok az bulunan birçok konuda tek olan kişi ve kuruluş sahibi. Bu nedenle AKP’li belediyeler ve bakanlıklara da hizmetler vermiş. CHP’li belediyeler ise çok küçük bir oranda, onda bir gibi, hizmet aldı. Avcılar Belediyesi’nin bütçesi çok küçük. Soruşturmaya yönelik iddialar, 2014-2016 yılları arasında, toplamı 300 bin lirayı geçmeyen, belediye bütçesinde küçük yekün tutan, tamamen meslek içi hizmetlere yönelik."

KUMPAS HAZIRLANIYOR

Daha önce Karaarslan üzerinden İmamoğlu’na kumpas kurulmaya çalışıldığını anlatmıştık. Benli benzer bir duruma işaret etti:

"Karaarslan’ı FETÖ ile ilişkilendirip, belediyelerimizi de teröre kaynak sağlamakla suçluyorlar. Bu, Ergenekon, Balyoz kumpasları gibi hazırlanmış bir kumpas. Karaarslan, FETÖ’den beraat etmiş olmasına rağmen, algı operasyonlarına devam ettirmek için, hazırlanan bu dosyayı, 6 yıl sonra, seçim öncesi işleme koydular. Dosyada beni burada 1 dakika bile tutabilecek bir suç yok."

Benli bir ayrıntıya daha dikkat çekiyor:

"Karaarslan dosyası 6 yıldır basına düşmüş, bilinen tartışılan bir konu olmasına rağmen, bir kez bile ifadeye çağrılmadım. Düğmeye basılmış gibi, dosyamıza gizlilik kararı aldırılıp bir sabah evime arama ve gözaltı için polisler geldi. Basın, henüz bana bile okunmamış olan suçlamaları duyurdu. Masumiyet karinem ihlal edilip, adım suçlamalar eşliğinde geçirildi. 4 gün gözaltında kaldım ve bugüne kadar savcı karşısına çıkarılmadım. İfadem sadece Emniyet’te alındı. 4 gün sonunda, 11 kişi olarak, toptan hakim huzuruna çıkarıldık. Önceden verildiği belli tutuklama kararı okundu. Adil yargılanmayı bekliyorum."

Ben, Benli’ye sorularımı gönderip, cevaplarımı bekliyordum. Belediyelere operasyon ilanları, Canan Kaftancıoğlu’nun cezasının onanması haberi, İmamoğlu hakkında ceza talebi birbirini takip ediyordu. Belli ki yargı yine iktidarın seçim yolculuğunun buldozeri olmuştu.

Gücün haklıyı belirlediği yerde adalet olur mu sizce?

Not: Kurtuluşlar ve devrimler 'ilk adım'la başlar. Samsun'daki, bize sadece geçmişin hikayesini değil, geleceğin müjdeli yolunu da haber veriyor. Bugün de Mustafa Kemal Paşa'nın vapurunda, hürriyetin güvertesindeyiz. Hem kutlu hem umutlu olsun.