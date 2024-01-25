Soylu’ya gol atan karar

25 Ocak 2024 Perşembe

Yendim sanıyorsun. Ama zorbalıkla kazanılan zaferden hayır gelmiyor.

Boğazda balık sezonu gibi... Terör sezonu başladı. Her seçim döneminde olduğu gibi, ortalık “sensin terörist” nidalarından geçilmiyor.

Kuşkusuz işin mucidi Süleyman Soylu’ydu. İçişleri Bakanlığı’nın resmi sayfasını açtım. “505 kişi İmamoğlu döneminde alınmış ve bunların bizatihi işe girmelerinde engel durum söz konusu, bu kadar açık ve net” sözleri halen bakanlık sayfasında duruyordu. Soylu, “Dağda terörist olarak bulunanları, devlete ve kamuya girmesi mümkün olmayan kişileri...” diye bildiğiniz sözleriyle devam ediyordu.

Elbette Soylu rüyasını anlatmıyordu. Kastettiği, İBB’de çalışan binlerce kişi içinde, sabıka kaydı temiz olsa dahi, geçmişte yargılaması olanlar ya da hakkında istihbari iddialar bulunanlardı.

Çok değil, iki ay sonra seçim olurken ne yapıyor acaba o “teröristler” dedim. Soylu’dan sonra bir şeyler değişmiş mi diye merak ettim.

ARŞİV ARAŞTIRMASI MAHKEMELİK

Biz dün ne yediğimizi unuturken önümdeki mahkeme kararı soruma yanıt vermiş.

Şöyle anlatayım.

Ş.B. isimli vatandaş İBB iştiraki olan İsper AŞ’ye iş başvurusunda bulunmuş. Hani “Su saatlerini teröristler okuyacak” deniyordu ya, öyle değil. Sosyal tesislerdeki garsonluk ilanına başvurmuş.

Her şey de iyi gitmiş. 1 Kasım 2022’de girdiği mülakatı da geçmiş. 29 Kasım’da kendisinden istenen evrakları da teslim etmiş. İş sözleşmesi imzalanmış. Hekim muayenesine bile girip, sağlam raporu almış. Kendisine 24 Aralık’ta işe başlayacağı söylenmiş. İşsizlikten kurtuldum diye seviniyormuş.

Derken...

İçişleri Bakanlığı kaynaklı “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” olumsuz sonuçlanmış. Soylu ile daha önce yaşananlar nedeniyle yoğurdu üfleyerek yiyen İBB bürokratları, 9 Aralık 2022’de Ş.B’ye, “Güvenlikten geçemedin” diyerek işe alınmadığını bildirmiş.

Herkes arkasını dönüp gider ya...

Ş.B. öyle yapmamış. Hakkını aramaya karar vermiş. Bunun için mahkemeye gitmiş. “İşe giriyordum ama güvenlik soruşturmam olumsuz çıktı, işe alınmamam açıkça hukuka aykırı” iddiasında bulunmuş. Mahkemeye, “Herhangi bir terör örgütü ile ilişkim ve ilgim yoktur, bu anlamda aldığım hiçbir ceza da bulunmamaktadır” demiş.

‘İŞE AL’ DEDİ

Sonuçta...

İstanbul 11. İdare Mahkemesi Ş.B’nin dosyasını incelemiş. Gerçekten de “arşiv araştırması”nda bir kayıt çıkmış. Ş.B., 20 Kasım 2005’te İstanbul’da gerçekleşen bir olay nedeniyle “terör örgütü propagandası” ile suçlanarak yargı önüne çıkarılmış. O dönem yargılandığı İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, “kovuşturmanın ertelenmesi” kararı vermiş. Üç yıl içinde yeni bir dava açılmadığı için hakkındaki terör davası da düşmüş. Kısacası Ş.B’nin geçmişinde bir terör yargılaması varmış ama herhangi bir ceza almamış. Dosyası da kapanmış.

Sonuç olarak idare mahkemesi şu karara varmış: “Davacının arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandırılmasını gerektirecek bir durumun olmadığı değerlendirildiğinden dava konusu istihdam edilmeme işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

Güvenlik soruşturması nedir, arşiv araştırması nedir tane tane anlatan mahkeme, “İşe giremezsin” kararını iptal etmiş. İBB’ye de özetle “Ş.B’yi işe al” demiş. 12 Ocak’ta da kararını İBB’ye tebliğ etmiş. Usule göre, İBB en geç 30 gün içinde mahkeme kararını yerine getirmek zorunda. Elbette itiraz edip süreci uzatabilir de.

SOYLU’YA DERS VERDİ

Projeleri anlatmayı bir kenara bırakıyoruz. Dün terörist ilan ettiğimiz Suudilerle, BAE ile, İsveç’le, Finlandiya’yla sarmaş dolaş olurken bir seçim kazanmak için ülkenin yarısını terörist ilan ediyoruz. “Sana belediye restoranında garsonluk bile yok” diyoruz. 20 yıl önce ceza almadığı bir olayı bile önüne çıkarıyoruz. Eski FETÖ övücüleri, Hizbullah, İBDA-C ve PKK hükümlüleri “Değiştim” dedikten sonra cumhurbaşkanının uçağına binerken, iş muhalife gelince “Açlıktan ölsün” diyoruz. Sonunda bir mahkeme çıkıp buna “Dur” diyor.

Dava Ş.B. davası gibi görünse de aslında Süleyman Soylu davası. Yerel seçime aylar kala, mahkeme, Soylu usulü devlet yönetme sistemine adeta ders vermiş. Seçim meydanlarının hikâyesi değişir mi bilmem ama aylarca tartıştığımız “İBB’deki teröristler” meselesi için emsal bir karar alınmış.

Hukukun zorluğu, haklı olanı güçlü olana karşı savunmaktan geliyor. Belki gücünün kaynağı da budur.