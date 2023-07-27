Tam o esnada bir şey oldu

27 Temmuz 2023 Perşembe

Aslında her şeyi bir gün konuşuyor, bitiriyoruz. Tabii gerçekten konuşabilirsek.

Önceki gün, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hatırlatmasa çoktan unutulmuştu. Grup toplantısında, 10 Temmuz tarihinde bu köşede yayımlanan yazıyı okudu. Böylece olay, Türkiye’nin gündemine yeniden geldi.

Kılıçdaroğlu konuştuğu sırada, ilginç bir şey oldu.

Önce hatırlatayım...

Malum, Sedat Peker’in videolarını aylarca izledik. En ilginç olanlardan biri, Yalıkavak Marina’dan hatırladığımız Mübariz Mansimov’un mallarına “çökülme” öyküsüydü. Baba-oğul Ağarları marinasının başına getiren Mansimov’un bileti bir anda kesilmişti. 2020’de FETÖ’den tutuklandı. Bir yılın sonunda serbest bırakıldı. Palmali Holding’in sahibiydi. Hedef alınmasının nedeni olarak Azeri SOCAR ile ihtilafa düşmesini gösterdi. Meğer Mansimov ile SOCAR arasındaki milyonlarca dolarlık davada sıra dışı işler olmuş.

‘NE PAHASINA OLURSA OLSUN’

Ben, 10 Temmuz tarihli yazıda, Mansimov’un avukatının mahkemeye verdiği dilekçeyi aktarmıştım: “Önceki mahkeme başkanı Ramazan Acar, bu dosya için Ankara’ya çağrılmış, Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz tarafından tehdit edilmiş; ‘Bu dosyada her ne pahasına olursa olsun SOCAR lehine karar vereceksiniz’ diye talimat verilmiştir. Yine mahkemenizin önceki ve mevcut üye hâkimlerinden olan Raşid Dursun, Sinan Topçuoğlu ve Neslihan Sarıgül’e, İstanbul Adalet Komisyon Başkanı Okan Albayrak tarafından SOCAR lehine 3 Mayıs 2023 tarihindeki duruşmada mutlaka karar verilmesi gerektiği talimatı verilmiştir.”

Avukatın dilekçesi, seçimlerden önce karar verilmeye çalışıldığını söylüyor. Gelgelelim hâkimler söz dinlememişler. Seçim geçmiş. İktidar değişmemiş. Üç gün sonrası dilekçede şöyle yer alıyor: “31 Mayıs 2023 tarihinde bu dosya için İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Albayrak (tarafından), bizzat mahkeme başkanı Acar ve mahkeme üyeleri makamına çağrılmıştır. Bu çağrıya Acar ile Raşid Dursun icabet etmişlerdir. Bu görüşmede ise duruşmanın ertelenmesinin faturasını mahkeme hâkimlerinin ödeyeceği belirtilmiştir.”

‘ARIZA ÇIKARTAN’

Dilekçe öyle iddialı ki yargının idari amiri sayılabilecek HSK’de, aynı günlerde olan biteni şöyle aktarıyor: “Yeni kabine ile beraber muhtemel adalet bakanının açıklanacağı günün bir gün öncesine denk gelecek şekilde, 1 Haziran 2023 tarihinde, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, HSK 1. Dairesi’ne giderek ve bu dosyanın önemini kurul üyelerine anlatarak Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin iyiliği için davanın mutlak bir şekilde SOCAR lehine sonuçlanması gerektiğini, Türkiye devletinin menfaatinin bunu gerektirdiğini ve mahkeme heyetinin ‘arıza çıkartarak’ duruşmayı ertelettiğini söyleyerek eski heyetteki ‘arıza çıkartanları’ görevden alarak onların yerine yeni atamalar yaparak yeni bir heyet oluşturulmuştur.”

Gerçekten de mahkemeye özel bir kararname çıkmış, hâkimler görevden alınmış, yeni bir heyet kurulmuştu. Yeni heyet de SOCAR lehine, Mansimov aleyhine karar vermişti. Görevden alınarak sürülen Acar ise emekli olmuştu.

İşte dün Kılıçdaroğlu’nun kürsüde hatırlattığı meselenin mahkeme dilekçesine yansıyan hikâyesi böyleydi...

CEVAP GİBİ ATAMA

Kılıçdaroğlu, konuşmasında, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak’ın bu olaylardaki rolünü sormuştu. Dinledikten sonra, yeniden davadaki dilekçeyi açtım. Yazanı yorumsuz aktarayım: “Albayrak, kendi cep telefonundan, başkan Acar ve üye Raşit Dursun’u istediği şekilde karar vermeye yönlendirmek için, defalarca, Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz ile kendi cep telefonundan görüştürmüştür”.

Acaba CHP’nin bakana sorduğu, dilekçede de adı geçen hâkim, şimdi nerede diye merak ettim.

Kılıçdaroğlu’nun kürsüde konuştuğu saatlerde Anadolu Ajansı “HSK Yargıtay’a 6 yeni üye seçti” başlıklı bir haber geçmişti. Arasında biri dikkat çekiyordu: Okan Albayrak.

Yani Kılıçdaroğlu, adalet bakanına, Albayrak’ı soruşturmasını önerirken bakanın başında olduğu HSK, aynı saatlerde, Albayrak’ı Yargıtay’a atamıştı.

Adalet Bakanlığı, cevabını belki de bu atamayla vermişti!

Bir mahkeme kararı etrafında kopan fırtına, sürülen hâkimler, olağandışı görevlendirmeler, sürprizli atamalar...

Umarım ki adalet bakanı benim yazıma vermediği cevabı, CHP’nin sunduğu soru önergesine verir. Umarım hiçbir şey göründüğü gibi değildir...

En zorlu kilitleri açan anahtarların bile kolayca eridiği çağdayız. Yine de iz bırakmak için, konuşmaktan başka yolumuz yok...