Vazgeçilen pişmanlığın bilinmeyen öyküsü
Barış Terkoğlu
Vazgeçilen pişmanlığın bilinmeyen öyküsü

26.03.2026 04:00
Uçup gitti sandığın, doğanın asla kaybetmediği varlıktır.

Biliyorum, tavuğun suyunun suyunun suyu gibi oluyor. Etkin pişmancının pişmancısının pişmancısını kastediyorum. Ama kabul edin. Suda tavuk, pişmanlıkta etkinlik kalıyor.

Murat Kapki’den söz ediyorum. Bu köşeyi düzenli okuyanlar hatırlayacaktır. Medyanın yanı sıra açık hava reklamcılığı yapan BVA Reklam gibi şirketlerin ortağıydı. Cumhurbaşkanının elinden aldığı ödülle hafızalara kazınmıştı. İBB’nin de aralarında olduğu çok sayıda kamu kurumunun ve belediyenin ihalelerine giriyordu.

19 Mart operasyonunda gözaltına alınıp tutuklandı. Üç kez etkin pişmanlık ifadesi verdi. Her seferinde tahliye olmayı bekliyordu. Olmadı. Aksine “Söyler çıkarım” dedikleri iddianamede aleyhine delil oldu.

MALLARI KAÇIRDI DENEN İSİM

İşte o Kapki geçen salı günü yeni bir dilekçeyle kamuoyunun önüne çıktı. Bu kez üç etkin pişmanlık ifadesini reddetti. “Son kararım” diyerek her şeyi baştan tanımladı. İmamoğlu ve Ongun’la ayrı dünya görüşünden geldiğini, İBB’den AKP döneminde de ihaleler aldığını, kendisine ifade vermesi için daha önce baskı yapıldığını... Kısacası mahkemeye “Benim burada ne işim var” diyordu.

İşte o ifadede benim gözüme bir isim takıldı. İsmail Kaan’dan söz ediyorum.

Hatırlayın, daha önce yazmıştım. İsmail Kaan TÜRGEV için kritik bir isimdi. Yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapmıştı. İktidar adına sivil toplum faaliyeti yönetmişti.

O İsmail Kaan’ın adını neden mi anmıştım?

Şu yüzden...

Geçen adli yıl açılışında İstanbul cumhuriyet başsavcısı gazetecilerle buluşmuş ve şunu söylemişti: “İBB operasyonunu ilk öğrenen kişi Murat Kapki oldu. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. O, malları kaçırmaya başlayınca biz de harekete geçtik.”

Yani, savcılığa göre operasyonda düğmeye basılmasının nedeni Murat Kapki’nin mallarını kaçırmasıydı.

MALLARIMA ÇÖKTÜLER İFADESİ 

Nasıl kaçırdı diyeceksiniz?

Savcılığın, operasyondan önce şüphelilere tedbir kararı aldığı 6 Mart tarihli savcılık belgesinde var: “Şüpheli İsmail Kaan adına kayıtlı, kendisine Murat Kapki tarafından 10 Ocak 2025 tarihinde satış/devri yapılan 1 adet, 14 Ocak 2025 tarihinde satış/devri yapılan 7 adet olmak üzere 8 taşınmaza...”

Yani özetle...

Murat Kapki, İsmail Kaan’a 8 adet değerli mülkünü devrederek güvence altına almaya çalışınca, savcılık “Operasyonu öğrendik” diyerek düğmeye basmış.

İşte Murat Kapki’nin salı günü “Artık her şeyi açıkça söylüyorum” ifadesini elime alınca gözüm hemen İsmail Kaan’ı aradı. Kapki şunları söylüyordu:

- “İsmail Kaan adlı şahıs benim ocak ayında taşınmazlarımı devrettiğim kişidir. Kendisi benim eski arkadaşımdır. Bana, ‘Mallarını bana devret, bana hiçbir şey yapamazlar, yaparlarsa ben de onların bir sürü şeyini biliyorum’ şeklinde konuşmuştur.”

- “Sadece MASAK raporundaki taşınmazlar değil, ayrıca bir de direkt İsmail Kaan’ın üzerine alınmış ve sonra ben tutukluyken bir başkasına satılan bir taşınmaz da bu kapsamdadır. Bu taşınmaz 5 milyon 750 bin dolara satılmıştır. Bunun 1 milyon 750 bin doları ise halen İsmail Kaan’dadır ve tarafıma vermemektedir.”

- “Ben gözaltına alınmadan 10-15 gün önce de İsmail ve babası, benim Ferko’daki ofisime gelip benim bu davadan çıkarılabileceğimi söylediler.”

- “İsmail bana bu şekilde güven vererek mallarımı üzerine aldı. Beni bu dosyadan çıkarabileceğini söyledi.”

- “Ben bunu da savcılara anlattım. 1 milyon 750 bin dolarlık paraya da el konulmasını istedim. Ama böyle bir şey yapmadı. Hatta İsmail Kaan’ın ifadesi bile alınmadı.”

- “Hatta İsmail ve babası, ‘İsmail’i dosyadan çıkarmak için çok daha fazlasını harcadık’ diyerek paramı da vermemektedir.”

- “Ben bütün mal varlığım tedbirli ve kendim de tutukluyken, sözüne güvendiğim bu insanların benim parama ve mallarıma çökmelerini hazmedemediğim ve dışarı çıkarsam bu işi halledebileceğimi düşündüğüm için savcılığa gidip ifade vermek istedim. Ancak ben bu konuda her şeyi tüm detaylarıyla anlatmama rağmen bu hususlar ifademe yazılmamıştır.”

MASAK DA DOĞRU DEDİ

Kapki’nin İsmail Kaan hakkında anlattıkları böyle...

Bu arada babasından da bahsediyor ya. Kaanlar Gıda’yı kuran baba Osman Kaan da İlim Yayma Cemiyeti’nden geliyor. Cumhurbaşkanı ile yakın arkadaşlığıyla haber olmuş. AKP’nin kuruluşunda yer almış. Öteki oğlu Ahmet Kaan da AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu’nda başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş.

Şimdi...

Kapki’nin geçen salı anlattıkları tümden doğru mu yoksa üç kez etkin pişmanlık ifadesi verip tahliye olamayınca yeni bir strateji mi izliyor diye sorgulayabilirsiniz.

Ancak...

Kapki’nin İsmail Kaan’a dair ifşalarını soruşturmayı başlatan savcı teyid ediyor. Operasyonun düğmesine basılan belge aynı şeyi söylüyor. Bugün Kapki de resmen kabul ediyor.

Dahası...

Murat Kapki’ye dair MASAK raporu da gösteriyor. Rapora göre, tutuklandığında Kapki’nin üzerinde tek bir tapu yoktu. Ama tapu hareketlerinde, ocak ayında 4 gün içinde, 8 değerli gayrimenkulü İsmail Kaan’ın üzerine geçirdiği görülüyor.

Kısacası ismi belirsiz bir gizli tanık değil. Raporla, ifadeyle, hatta savcılık kabulüyle doğrulanmış bir iddia. Murat Kapki’nin tapuları AKP’li siyasetçinin üzerine geçirilmiş. Tahliye vaadiyle malı el değiştirmiş. Tahliye edilmek bir yana, savcılığın tespit edemediği mallarına bile Kapki’nin ifadesiyle “çökülmüş”.

İsmail Kaan nerede mi? Ne ifadeye çağrılmış ne sanık olmuş. Mahkemeye çıkmayı geçtim, geçenlerde cumhurbaşkanının ABD gezisinde düzenlenen yemekte görülmüş. Yani Kapki’nin ifadesinde dediği gibi “dosyadan çıkarılma” hadisesi yaşanmış.

Merak ettiğim...

Her detayıyla somutlanan Kapki’nin son ifadesinden sonra birileri İsmail Kaan’a nedir bu iş diye soracak mı? “Kurtarılmak üzere” alındığı söylenen mal varlığı nereye aktı diye cevap aranacak mı? Bu işe kimlerin eli değdi diye peşine düşülecek mi?

Görülmez sanırsın ama... Gerçek buhar olup uçtuğu yerde bile kalıcı bir iz bırakır.

Yazarın Son Yazıları

Vazgeçilen pişmanlığın bilinmeyen öyküsü

Uçup gitti sandığın, doğanın asla kaybetmediği varlıktır.

Devamını Oku
26.03.2026
Bakanlıktan doğrulattığım bilgiler...

Bakanlıktan doğrulattığım bilgiler...

Devamını Oku
23.03.2026
Bayramı zehir eden adamlar

Bayram aslında bahane...

Devamını Oku
19.03.2026
Dilovası davası başlıyor: Başkanın olmadığı yargılama

Türkiye, Silivri Cezaevi Kampüsü’ndeki İBB yargılamasını konuşurken bir başka cezaevinde kritik bir dava başlıyor.

Devamını Oku
16.03.2026
İddianamede adları 1087 kez geçiyor, ama sanık değiller!

Tarihte çelişkili görünen içinde kocaman bir gerçeği saklar.

Devamını Oku
12.03.2026
‘Bu nasıl iş’ dedirten dilekçe

Aklı kendinde olanın dünyanın adaleti umurunda olmaz.

Devamını Oku
09.03.2026
Şam’ın Talibanlaşması görünüyor

Yanlış hesap geri dönmek için genelde Bağdat’ı beklemez.

Devamını Oku
05.03.2026
Öcalan’ın statüsü mü Adem’in statüsü mü

Gelgelelim PKK’yi kuran “statülü” Öcalan’ın AKP-MHP destekli mektubu CHP’li belediyede okunurken 25 yıl öncesinden, 19 yaşından terör aranıp bulunarak bugün işten atılan gariban Ademler’in “statüsü”nü hatırlayan olmadı.

Devamını Oku
02.03.2026
Din dersi soruşturmasının sonu ne oldu

Bardağı taşıran son damla değil onu bu noktaya getiren süreçtir.

Devamını Oku
26.02.2026
Okulda 'din' ve 'Erdoğan' sorgusu!

Hürriyet başka türlü düşünmenin ve yaşamanın imkânlı olduğu yerde başlar.

Devamını Oku
23.02.2026
Alo adalet var mı bakan bey?

Yaşamın özünü görmeyen kabuğuyla oyalanır.

Devamını Oku
19.02.2026
Camiye gitmeyen imam olur mu?

Yalnız başkasına karşı hatırlanan kutsal, çıkara yenilmiş demektir.

Devamını Oku
16.02.2026
Bu dünyadan bir ‘biz’ geçti

İnsan “ben” doğar, yaşarken “biz” yaratır.

Devamını Oku
12.02.2026
Bizi işte bunlar yıkıyor

Doğayı kendi haline bıraksalar daldaki elma bile layığını bulacaktı.

Devamını Oku
09.02.2026
Depremzedeye bunu yapan size ne yapmaz

Seçilen yer yanlış.

Devamını Oku
05.02.2026
‘İmamoğlu’nu kutlama davası’ böyle bitti

Hayat geç de olsa mahkeme kararlarından daha gerçek bir hüküm verir.

Devamını Oku
02.02.2026
Görüş gününe yetişen yazı

Hepimiz aynı zamanın içinde yaşarız ama zaman hepimize yüzünü aynı biçimde göstermez.

Devamını Oku
29.01.2026
Toz dumandan görünmeyen değişim

Bir şey değişmese de her şey değişiyor.

Devamını Oku
26.01.2026
Bayrağın üstünü örten ‘süreç’

Niyetler hassasiyetlerin üstünü bahaneyle örter.

Devamını Oku
22.01.2026
Kafamı karıştıran fotoğraf

Kapının kapalı olmasını bekliyoruz da nasıl açıldığını hiç konuşmuyoruz.

Devamını Oku
19.01.2026
Masonik FETÖ’cü Marksist cephe!

Buzu sobanın üstüne bırakıyor, erimesini izliyorsun.

Devamını Oku
15.01.2026
Hedef uyuşturucu mu eğlence mi?

Endişe içimize gökten düşmez, açıklanabilir bir nedeni vardır.

Devamını Oku
12.01.2026
Hakimi öldüresiye dövenler 'hatırlı' kişiler çıktı!

Dünyanın nasıl göründüğü baktığınız yere göre değişir.

Devamını Oku
08.01.2026
Venezüella meselesi anlattıkları gibi değil

Gerçek, ona ulaşmak istemeyen için inanılmaz görünür.

Devamını Oku
05.01.2026
Adliyenin ön kapısı

Yeni yıl, henüz yazılmamış bir tarihtir.

Devamını Oku
01.01.2026
Çıksalar ne olur çıkmasalar ne olur

Konuşmak neden aramaz, sessizliğinse anlaşılır bir nedeni vardır.

Devamını Oku
29.12.2025
Yarının kavgasına bugünden bakalım

Hareket bilinirse doğa öngörülebilir hale gelir.

Devamını Oku
25.12.2025
175 milyonluk cevap

Cevap verilemeyen her soru yeni sorulara gebedir.

Devamını Oku
22.12.2025
İddianame aşamasında bir anda dosyadan çıkan fezleke!

İnsan ne anlatırsa anlatsın ancak eylemiyle anlaşılır.

Devamını Oku
18.12.2025
Askerlerin 175 milyonu nereye gitti

“Senin” dediklerinin akıbetini sorunca senin sandığının senden ne kadar uzakta olduğunu görürsün.

Devamını Oku
15.12.2025
Ne olduğunu görmüyor musunuz?

Her “Bak” dediğimizde gözler kapanıyorsa işaret ettiğimizi gösterebilir miyiz?

Devamını Oku
11.12.2025
Ya su kirliyse?

Değişmez görünen gerçekten kaçmak yerine dokunmaya karar verdiğimizde, ona şekil verebildiğimizi de görürüz.

Devamını Oku
04.12.2025
200 günlük burun sürtme davası

Burnumuzla sadece nefes alsaydık en çok kötü kokuların sahipleri mutlu olurdu.

Devamını Oku
01.12.2025
Bir garip ölüm hikâyesi

Yaşamda birikmiş servet, bazen ölümün üzerinde perde olur.

Devamını Oku
27.11.2025
‘Kurucu önderlik’ ve kurucu irade

Küçük niyetler büyük sözlerin arkasına gizlenir.

Devamını Oku
24.11.2025
Yaşamından renkleri çalınan kadın

Koca çınardan nimetini esirgeyen toprak yokluğunu önce çimende gösterir

Devamını Oku
20.11.2025
38 çocuğun duyulmayan çığlığı

Adalet davası uzaktaki bir çığlığı duymakla başlar.

Devamını Oku
17.11.2025
CHP’yi ‘gayrımeşrulaştırma’ operasyonu

Doğa insana kendi sınırlarını çizeceği imkanı sunarken cömerttir.

Devamını Oku
13.11.2025
Eğitimsiz okullar bakanlığı

İnsan ancak eğitilirse özgür olur.

Devamını Oku
10.11.2025
Aman çocuklar duymasın!

Bakmayın gazetecilik yaptığıma.

Devamını Oku
06.11.2025