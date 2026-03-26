Uçup gitti sandığın, doğanın asla kaybetmediği varlıktır.

Biliyorum, tavuğun suyunun suyunun suyu gibi oluyor. Etkin pişmancının pişmancısının pişmancısını kastediyorum. Ama kabul edin. Suda tavuk, pişmanlıkta etkinlik kalıyor.

Murat Kapki’den söz ediyorum. Bu köşeyi düzenli okuyanlar hatırlayacaktır. Medyanın yanı sıra açık hava reklamcılığı yapan BVA Reklam gibi şirketlerin ortağıydı. Cumhurbaşkanının elinden aldığı ödülle hafızalara kazınmıştı. İBB’nin de aralarında olduğu çok sayıda kamu kurumunun ve belediyenin ihalelerine giriyordu.

19 Mart operasyonunda gözaltına alınıp tutuklandı. Üç kez etkin pişmanlık ifadesi verdi. Her seferinde tahliye olmayı bekliyordu. Olmadı. Aksine “Söyler çıkarım” dedikleri iddianamede aleyhine delil oldu.

MALLARI KAÇIRDI DENEN İSİM

İşte o Kapki geçen salı günü yeni bir dilekçeyle kamuoyunun önüne çıktı. Bu kez üç etkin pişmanlık ifadesini reddetti. “Son kararım” diyerek her şeyi baştan tanımladı. İmamoğlu ve Ongun’la ayrı dünya görüşünden geldiğini, İBB’den AKP döneminde de ihaleler aldığını, kendisine ifade vermesi için daha önce baskı yapıldığını... Kısacası mahkemeye “Benim burada ne işim var” diyordu.

İşte o ifadede benim gözüme bir isim takıldı. İsmail Kaan’dan söz ediyorum.

Hatırlayın, daha önce yazmıştım. İsmail Kaan TÜRGEV için kritik bir isimdi. Yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapmıştı. İktidar adına sivil toplum faaliyeti yönetmişti.

O İsmail Kaan’ın adını neden mi anmıştım?

Şu yüzden...

Geçen adli yıl açılışında İstanbul cumhuriyet başsavcısı gazetecilerle buluşmuş ve şunu söylemişti: “İBB operasyonunu ilk öğrenen kişi Murat Kapki oldu. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. O, malları kaçırmaya başlayınca biz de harekete geçtik.”

Yani, savcılığa göre operasyonda düğmeye basılmasının nedeni Murat Kapki’nin mallarını kaçırmasıydı.

MALLARIMA ÇÖKTÜLER İFADESİ

Nasıl kaçırdı diyeceksiniz?

Savcılığın, operasyondan önce şüphelilere tedbir kararı aldığı 6 Mart tarihli savcılık belgesinde var: “Şüpheli İsmail Kaan adına kayıtlı, kendisine Murat Kapki tarafından 10 Ocak 2025 tarihinde satış/devri yapılan 1 adet, 14 Ocak 2025 tarihinde satış/devri yapılan 7 adet olmak üzere 8 taşınmaza...”

Yani özetle...

Murat Kapki, İsmail Kaan’a 8 adet değerli mülkünü devrederek güvence altına almaya çalışınca, savcılık “Operasyonu öğrendik” diyerek düğmeye basmış.

İşte Murat Kapki’nin salı günü “Artık her şeyi açıkça söylüyorum” ifadesini elime alınca gözüm hemen İsmail Kaan’ı aradı. Kapki şunları söylüyordu:

- “İsmail Kaan adlı şahıs benim ocak ayında taşınmazlarımı devrettiğim kişidir. Kendisi benim eski arkadaşımdır. Bana, ‘Mallarını bana devret, bana hiçbir şey yapamazlar, yaparlarsa ben de onların bir sürü şeyini biliyorum’ şeklinde konuşmuştur.”

- “Sadece MASAK raporundaki taşınmazlar değil, ayrıca bir de direkt İsmail Kaan’ın üzerine alınmış ve sonra ben tutukluyken bir başkasına satılan bir taşınmaz da bu kapsamdadır. Bu taşınmaz 5 milyon 750 bin dolara satılmıştır. Bunun 1 milyon 750 bin doları ise halen İsmail Kaan’dadır ve tarafıma vermemektedir.”

- “Ben gözaltına alınmadan 10-15 gün önce de İsmail ve babası, benim Ferko’daki ofisime gelip benim bu davadan çıkarılabileceğimi söylediler.”

- “İsmail bana bu şekilde güven vererek mallarımı üzerine aldı. Beni bu dosyadan çıkarabileceğini söyledi.”

- “Ben bunu da savcılara anlattım. 1 milyon 750 bin dolarlık paraya da el konulmasını istedim. Ama böyle bir şey yapmadı. Hatta İsmail Kaan’ın ifadesi bile alınmadı.”

- “Hatta İsmail ve babası, ‘İsmail’i dosyadan çıkarmak için çok daha fazlasını harcadık’ diyerek paramı da vermemektedir.”

- “Ben bütün mal varlığım tedbirli ve kendim de tutukluyken, sözüne güvendiğim bu insanların benim parama ve mallarıma çökmelerini hazmedemediğim ve dışarı çıkarsam bu işi halledebileceğimi düşündüğüm için savcılığa gidip ifade vermek istedim. Ancak ben bu konuda her şeyi tüm detaylarıyla anlatmama rağmen bu hususlar ifademe yazılmamıştır.”

MASAK DA DOĞRU DEDİ

Kapki’nin İsmail Kaan hakkında anlattıkları böyle...

Bu arada babasından da bahsediyor ya. Kaanlar Gıda’yı kuran baba Osman Kaan da İlim Yayma Cemiyeti’nden geliyor. Cumhurbaşkanı ile yakın arkadaşlığıyla haber olmuş. AKP’nin kuruluşunda yer almış. Öteki oğlu Ahmet Kaan da AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu’nda başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş.

Şimdi...

Kapki’nin geçen salı anlattıkları tümden doğru mu yoksa üç kez etkin pişmanlık ifadesi verip tahliye olamayınca yeni bir strateji mi izliyor diye sorgulayabilirsiniz.

Ancak...

Kapki’nin İsmail Kaan’a dair ifşalarını soruşturmayı başlatan savcı teyid ediyor. Operasyonun düğmesine basılan belge aynı şeyi söylüyor. Bugün Kapki de resmen kabul ediyor.

Dahası...

Murat Kapki’ye dair MASAK raporu da gösteriyor. Rapora göre, tutuklandığında Kapki’nin üzerinde tek bir tapu yoktu. Ama tapu hareketlerinde, ocak ayında 4 gün içinde, 8 değerli gayrimenkulü İsmail Kaan’ın üzerine geçirdiği görülüyor.

Kısacası ismi belirsiz bir gizli tanık değil. Raporla, ifadeyle, hatta savcılık kabulüyle doğrulanmış bir iddia. Murat Kapki’nin tapuları AKP’li siyasetçinin üzerine geçirilmiş. Tahliye vaadiyle malı el değiştirmiş. Tahliye edilmek bir yana, savcılığın tespit edemediği mallarına bile Kapki’nin ifadesiyle “çökülmüş”.

İsmail Kaan nerede mi? Ne ifadeye çağrılmış ne sanık olmuş. Mahkemeye çıkmayı geçtim, geçenlerde cumhurbaşkanının ABD gezisinde düzenlenen yemekte görülmüş. Yani Kapki’nin ifadesinde dediği gibi “dosyadan çıkarılma” hadisesi yaşanmış.

Merak ettiğim...

Her detayıyla somutlanan Kapki’nin son ifadesinden sonra birileri İsmail Kaan’a nedir bu iş diye soracak mı? “Kurtarılmak üzere” alındığı söylenen mal varlığı nereye aktı diye cevap aranacak mı? Bu işe kimlerin eli değdi diye peşine düşülecek mi?

Görülmez sanırsın ama... Gerçek buhar olup uçtuğu yerde bile kalıcı bir iz bırakır.