Her ölüm dayanılmaz bir acıdır. Şayet o ölüm, kalp krizi, trafik kazası, elektrik çarpması, cinayet veya intiharla gelmiş ise insan nefes alamaz hale gelir. İster cemaat yurdunda intihar eden Enes Kaya gibi tertemiz bir genç, ister siyasi kariyerinin ve ömrünün baharında acımasızca öldürülen Sinan Ateş gibi bir isim, ister sahnede kalp krizi geçirerek ölen Volkan Konak gibi bir sanatçı, ister trafik kazasında kaybettiğimiz bir sevdiğimiz olsun... En yakınlarımız, bizi bir anda çaresizlik içinde bırakıp “giderler”...

GÜZEL BİR İNSANIN ACI KAYBI

Yurtdışında seyahatte olmanın kötü tarafı, ülkede yaşananları anbean takip edememek oluyor. Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucunda ağırlaşan durumunu tabii ki duymuştum. Pazar günü CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır telefonda durumun vahametini bana bildirmişti; insan her zaman umutlarını canlı tutuyor ama bir yere kadar... Genç ve iyi “en iyi” insanların erken kaybı, maalesef bu dünyanın acımasız bir kuralı. Bu gerçeklerle yaşamak da geride kalanlar için çok ama çok zor.

Ferdi Zeyrek gibi pırıl pırıl bir ismi, aynen bizi acılara boğan ve İzmir’de elektrik çarpması sonucu kaybettiğimiz iki vatandaşımız gibi en beklenmedik anda toprağa vermek yalnız Manisalıları ve CHP örgütünü değil, bütün Türkiye’yi yasa boğdu. Bu kadar sevilen genç bir başkanın, çalışkan, başarılı, cesur, ödünsüz şekilde temiz ve dürüst bir insanın kaybı milyonları etkiledi.

Önce eşim Sibel söyledi bana Özgür Özel’in cenazedeki gözyaşlarını... “Özgür Özel canı kadar sevdiği, kardeşi gibi beraber büyüdüğü can dostundan ayrılırken hüngür hüngür ağladı. Bir politikacının alıştığımız sessiz dirençli halleriyle değil, geçirdiği büyük travmanın acısını saklamayan saf ve içi parçalanmış bir çocuk gibi veda etti ona... Bugün Özgür Özel’in bu samimi ve acı dolu vedasını milyonlar büyük bir duygusallıkla izledi.” Sonra da ben gördüm... Etkilenmemek mümkün müydü?

Sonra, gün içinde sevdiğim bir arkadaşımdan telefon geldi. Eşimin düşüncelerinin aksine, “Lütfen Özgür Özel’e söyle, Türkiye’de liderler ağlamaz, halk bunu zaaf olarak görür” dedi. Bir takside trafik sıkışıklığındaydım. Elimden geldiği kadar bu düşünceyle neden hemfikir olmadığımı anlattım nazikçe, bence eşim haklıydı.

ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU'NUN TARİHİ SÖZLERİ

Türkiye’nin değerli aydını ve tarihçisi, korkusuz araştırmacı Necip Hablemitoğlu’nu 2002’de FETÖ hakkında eriştiği bulgular ve yayınlarının ardından, henüz 48 yaşındayken alçak bir terör saldırısına kurban verdiğimizi çok iyi biliyoruz.

Hablemitoğlu’nun çok değerli eşi, aile ve yas danışmanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Özel’in Zeyrek’e vedası hakkında çok değerli bir yorum yaptı. “Bu fotoğrafın bir anlamı var; Ferdi Zeyrek’in cenazesinde Özgür Özel’in duruşu, Türkiye’de çok az rastladığımız bir liderlik biçimini ortaya koydu, yas liderliği. Acısını saklamayan, insanların yasına eşlik etmeyi bir zayıflık değil, bir sorumluluk olarak gören bir lider fotoğrafı. Yani insan. Bu fotoğrafta acıya, yasa mesafe koymadan, ‘güçlü görünme’ kaygısına kapılmadan, insan kalabilmeyi tercih eden bir siyasetçi var. Bu, konumlanılan yerin bulunduğu statü olmadığını, duygudaşlık üzerinden inşa edilen bir temsil biçiminin olabildiğini söylüyor bize. Kıymetli bir fotoğraf.

‘Yas liderliği’, literatürde kriz ve kayıp anlarında duygusal ortaklık kurabilen, toplumsal acıyı tanıyan ve buna yön verebilen liderleri tanımlıyor. Türkiye siyasetinde bu tür bir liderlik çoğunlukla ya bastırılır ya da popülist ajitasyonla araçsallaştırılır. Oysa Özgür Özel’in bu törendeki varlığı, duygunun samimiyetle paylaşıldığında nasıl bir toplumsal hafıza bırakacağını gösteriyor. Bu yalnızca birinin, acısına, yasa eşlik etmek değil, aynı zamanda birlikte yas tutabilme kapasitesine de bir çağrı. Ve toplumsal iyileşme, en çok ve ancak buradan başlar. Kalanlara da gidenlere de selam olsun. İyiler bedel ödemesin artık...”

Ani ölümlerin en korkuncunu yaşamış olan Şengül Hablemitoğlu, Özel’in kendisine hiçbir sansür getirmeden yaşadığı ve hissettiği acıyı hem cenazenin yakınlarıyla hem Türkiye ile paylaşmasını bu şekilde ölümsüzleştiriyor. Şengül Hanım kadar derin ve değerli bir insanın bu sözlerinin üzerine yorum yapılamaz. Bu nedenle ben farklı bir dille aynı düşünceleri ifade etmek istemedim. İzninizle, kendisine teşekkürlerimle birlikte cümlelerini buraya taşıdım.

ÖZEL'LE LÜTFEN UĞRAŞMAYIN!

Özgür Özel siyasi tarihimizin en zor ve kritik döneminde çok büyük bir sorumluluk üstlendi. Aynen CHP genel başkanı seçileceği gün kurultayda yaptığım konuşmada çekinmeden söylediğim doğrular kadar, bu sütunda kendisine yaptığım olumlu ve övgü dolu yorumların ne kadar samimi olduğunu herkes bilir. Geçen hafta onca övgü arasında kendisine getirdiğim eleştirel yorum ve bununla bağlantılı naçizane somut öneri, çok inandığım ve gerçekten hayran olduğum genç bir liderin bazı tarihsel algı hataları yapabilmesinin önüne geçmek içindi.

CHP örgütünden de önemli ve ısrarlı bir ricam var. Bu sabah yaşadığımız Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin AKP’ye geçmesi gibi sıkıntılar önümüzdeyken lütfen haksız, zamansız ve kaynağı “özellikle” belirsiz tutulan eleştirilerle genel başkanın altını oymaya çalışanlara direnin, onlara çanak tutmayın ve olağandışı bir sorumluluk alan bu genç lidere hak ettiği şekilde destek olun...

Zeyrek’in değerli ailesine, arkadaşlarına, CHP örgütüne, genel başkanımıza ve tüm Türkiye’ye baş sağlığı diliyorum.