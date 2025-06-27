1-2 şey yazmak farz oldu.

*

Milli takım ilk maçını 1923'te oynadı.

102 yaşında.

Cumhuriyet’le aynı yaşta.

*

Euro 2024’te Avusturya’yı yendik.

MSÜ rektörü Erhan Afyoncu hocamızın aklına ‘Kızılelma’ geldi.

2 satır tweet attı:

-Viyana 341 yıl sonra düştü.

-Viyana önünde Kızılelma için can veren Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun.

*

Oynayan Türklerdi, kazanan Osmanlılar!

Peki!

*

Erhan hoca lalettayin biri değil.

Hem tarihçi hem profesör.

Ve ‘sivil korgeneral’.

Sabah Gazetesi’ne de atanmış.

Orada yazıyor.

*

1 Allah'ın kulu çıkıp sormadı;

Ya sevgili hocam altı üstü bir maç bu, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ne alaka?

*

Gerçi Euro 2024 öncesi aynı Avusturya bize 6 attı.

İstanbul düşmedi.

Hocamız tweet atmadı.

Gerçi Merzifonlu Paşa da Viyana’da ölmedi, kuşatma hüsranla bitince Belgrad'da idam edildi.

*

Olsun.

Yersen.

*

2022 Dünya Kupası Katar’daydı.

Biz yoktuk.

Fas Portekiz’i yendi.

Kupaya Osmanlı’yı soktuk.

*

TC’nin ligine Osmanlılarla giren Melih Gökçek “Faslılar Endülüs’ün intikamını aldılar hamdettiler” dedi.

Bu Osmanlı’nın ve ümmetin zaferiydi.

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Meclis Başkanı, ümmetin vekilleri, bürokratları, memurları Arapça tweetler attı.

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Oynayan Fas’tı, kazanan yine Osmanlı.

Buna da peki!

*

Katar’daki maç 500 sene önceki Portekiz-Fas savaşına bağlandı.

Osmanlı kanı yine Fas kanıyla karışmıştı.

Fas rövanşı almıştı.

Vs…

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Erhan hocamız, “Portekiz’in 1578’de Fas’ta yapılan Kasrü’l Kebir Muharebesi’nde Osmanlı-Fas müşterek kuvvetlerine mağlup olduğunu,

Portekiz’in 444 yıl önce Fas’ta tarihe karıştığını,

Portekiz kralının öldürüldüğünü,

Fas’ta Osmanlı döneminin başladığını” falan yazdı.

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Bunları Sabah’ta ben yazsam “spora yine siyaset soktun” deyip anında paket ederlerdi.

Değerli hocamız yazınca “Erhan Afyoncu tarihi bir yorumda bulundu” diye manşetten verdiler.

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301 kişinin öldüğü Soma’da yerdeki madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel, Frankfurt Ticaret Ataşesi yapılmıştı.

Sonra izini kaybettik.

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5-10 gün önce bulduk.

TFF’ye monte edilmiş.

*

CV 10 numara.

Kartal İmam Hatip çıkışlı.

2011'de nikâhını dönemin Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek kıymış.

Nikâh şahitleri dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Sırbistan dışişleri bakanı.

Cumhurbaşkanı o zaman başbakanmış, düğüne gelmiş.

Vs…

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Kriter sadakat olunca…

Hele ‘aile’den olunca Yusuf Bey kapanın elinde kaldı.

Pat diye TFF başdanışmanı oldu.

3 tekme atmıştı.

UEFA Hattrick Komitesi üyesi yapıldı.

4 tekme atsaydı NBA’ci danışmana havale edilir ‘Final Four’ komitesine atanırdı.

*

Bu şanslı modeller hiç kaybetmez!

Her zaman win-win!

*

‘Türkiye Yüzyılı’nda Türkün marka değerinin en düşük olduğu ülke Türkiye.

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İktidar uçaklarımıza “Türkiye Havayolları yazacağız” dedi.

İzmir’de milli maçta tribünler “Ne mutlu Türküm diyene” diye cevap verdi.

Yayıncıda ses gitti.

*

Aynı maçta “Ülkede mülteci istemiyoruz” diye bağırdılar.

Bağıranlara soruşturma açıldı.

*

Anıtkabir’de Türküm diye başlayan Andımız'ı okuyan küçük çocuklara müdahale edildi.

Filan falan…

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Digitürk yabancı kankada, medyanın yarısı yerli kankada, diğer yarısı yerli milli akraba’da olunca…

E tabii top medyasında tık yok.

Normal.

Cin gibidirler, bu 'top'lara girmezler!

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Son 1 şey…

Benim Top Tarikatı 3. baskı yaptı.

Bu parasızlıkta ekmek su alamazken kitap alan, kitaplara ilgi alaka gösteren tüm okurlara çok teşekkürler, sağ olun!

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Nokta!