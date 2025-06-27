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Kızılelma
Bilgin Gökberk
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Kızılelma

27.06.2025 16:08
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1-2 şey yazmak farz oldu.

*

Milli takım ilk maçını 1923'te oynadı.

102 yaşında.

Cumhuriyet’le aynı yaşta. 

Euro 2024’te Avusturya’yı yendik.

MSÜ rektörü Erhan Afyoncu hocamızın aklına  ‘Kızılelma’ geldi.

 2 satır tweet attı:

-Viyana 341 yıl sonra düştü.

-Viyana önünde Kızılelma için can veren Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun.

*  

Oynayan Türklerdi, kazanan Osmanlılar!

Peki!

*

Erhan hoca lalettayin biri değil. 

Hem tarihçi hem profesör.

Ve ‘sivil korgeneral’.

Sabah Gazetesi’ne de atanmış.

Orada yazıyor. 

*

1 Allah'ın kulu çıkıp sormadı;

Ya sevgili hocam altı üstü bir maç bu, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ne alaka?

*

Gerçi Euro 2024 öncesi aynı Avusturya bize 6 attı. 

İstanbul düşmedi.

Hocamız tweet atmadı.

Gerçi Merzifonlu Paşa da Viyana’da  ölmedi, kuşatma hüsranla bitince Belgrad'da idam edildi.

*

Olsun.

Yersen.

*

2022 Dünya Kupası Katar’daydı.

Biz yoktuk.

Fas Portekiz’i yendi. 

Kupaya Osmanlı’yı soktuk.

*

TC’nin ligine Osmanlılarla giren Melih Gökçek Faslılar Endülüs’ün intikamını aldılar hamdettiler” dedi.

Bu Osmanlı’nın ve ümmetin zaferiydi. 

*

Meclis Başkanı, ümmetin vekilleri, bürokratları, memurları Arapça tweetler attı. 

*

Oynayan Fas’tı, kazanan yine Osmanlı.

Buna da peki!

Katar’daki maç 500 sene önceki Portekiz-Fas savaşına bağlandı. 

Osmanlı kanı yine Fas kanıyla karışmıştı.

Fas rövanşı almıştı.

Vs…

*

Erhan hocamız, “Portekiz’in 1578’de Fas’ta yapılan Kasrü’l Kebir Muharebesi’nde  Osmanlı-Fas müşterek kuvvetlerine mağlup olduğunu,

Portekiz’in 444 yıl önce Fas’ta tarihe karıştığını,

Portekiz kralının öldürüldüğünü,

Fas’ta Osmanlı döneminin başladığını” falan yazdı.

*

Bunları Sabah’ta ben yazsam “spora yine siyaset soktun” deyip anında paket ederlerdi.

Değerli hocamız yazınca “Erhan Afyoncu tarihi bir yorumda bulundu” diye manşetten verdiler.

301 kişinin öldüğü Soma’da yerdeki  madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel, Frankfurt Ticaret Ataşesi yapılmıştı.

Sonra izini kaybettik. 

*

5-10 gün önce bulduk.

TFF’ye monte edilmiş.

*

CV 10 numara.

Kartal İmam Hatip çıkışlı.

2011'de nikâhını dönemin Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek kıymış.

Nikâh şahitleri dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Sırbistan dışişleri bakanı.

Cumhurbaşkanı o zaman başbakanmış, düğüne gelmiş.

Vs…

*

Kriter sadakat olunca…

Hele ‘aile’den olunca Yusuf Bey kapanın elinde kaldı.

Pat diye TFF başdanışmanı oldu.

3 tekme atmıştı.

UEFA Hattrick Komitesi üyesi yapıldı.

4 tekme atsaydı NBA’ci danışmana havale edilir ‘Final Four’ komitesine atanırdı.

*

Bu şanslı modeller hiç kaybetmez! 

Her zaman win-win!

*

Türkiye Yüzyılı’nda Türkün marka değerinin en düşük olduğu ülke Türkiye.

*

İktidar uçaklarımıza  “Türkiye Havayolları yazacağız” dedi.

İzmir’de milli maçta tribünler “Ne mutlu Türküm diyene” diye cevap verdi.

Yayıncıda ses gitti.

*

Aynı maçta “Ülkede mülteci istemiyoruz” diye bağırdılar.

Bağıranlara soruşturma açıldı.

Anıtkabir’de Türküm diye başlayan Andımız'ı okuyan küçük çocuklara müdahale edildi. 

Filan falan…

*

Digitürk yabancı kankada, medyanın yarısı yerli kankada, diğer yarısı yerli milli akraba’da olunca…

E tabii top medyasında tık yok.

Normal.

Cin gibidirler, bu 'top'lara girmezler!

*

Son 1 şey…

Benim Top Tarikatı 3. baskı yaptı. 

Bu parasızlıkta ekmek su alamazken kitap alan, kitaplara ilgi alaka gösteren tüm okurlara çok teşekkürler, sağ olun!

*

Nokta!

İlgili Konular: #TFF #futbol #Osmanlı #Yusuf Yerkel

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