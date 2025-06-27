1-2 şey yazmak farz oldu.
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Milli takım ilk maçını 1923'te oynadı.
102 yaşında.
Cumhuriyet’le aynı yaşta.
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Euro 2024’te Avusturya’yı yendik.
MSÜ rektörü Erhan Afyoncu hocamızın aklına ‘Kızılelma’ geldi.
2 satır tweet attı:
-Viyana 341 yıl sonra düştü.
-Viyana önünde Kızılelma için can veren Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun.
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Oynayan Türklerdi, kazanan Osmanlılar!
Peki!
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Erhan hoca lalettayin biri değil.
Hem tarihçi hem profesör.
Ve ‘sivil korgeneral’.
Sabah Gazetesi’ne de atanmış.
Orada yazıyor.
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1 Allah'ın kulu çıkıp sormadı;
Ya sevgili hocam altı üstü bir maç bu, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ne alaka?
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Gerçi Euro 2024 öncesi aynı Avusturya bize 6 attı.
İstanbul düşmedi.
Hocamız tweet atmadı.
Gerçi Merzifonlu Paşa da Viyana’da ölmedi, kuşatma hüsranla bitince Belgrad'da idam edildi.
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Olsun.
Yersen.
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2022 Dünya Kupası Katar’daydı.
Biz yoktuk.
Fas Portekiz’i yendi.
Kupaya Osmanlı’yı soktuk.
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TC’nin ligine Osmanlılarla giren Melih Gökçek “Faslılar Endülüs’ün intikamını aldılar hamdettiler” dedi.
Bu Osmanlı’nın ve ümmetin zaferiydi.
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Meclis Başkanı, ümmetin vekilleri, bürokratları, memurları Arapça tweetler attı.
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Oynayan Fas’tı, kazanan yine Osmanlı.
Buna da peki!
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Katar’daki maç 500 sene önceki Portekiz-Fas savaşına bağlandı.
Osmanlı kanı yine Fas kanıyla karışmıştı.
Fas rövanşı almıştı.
Vs…
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Erhan hocamız, “Portekiz’in 1578’de Fas’ta yapılan Kasrü’l Kebir Muharebesi’nde Osmanlı-Fas müşterek kuvvetlerine mağlup olduğunu,
Portekiz’in 444 yıl önce Fas’ta tarihe karıştığını,
Portekiz kralının öldürüldüğünü,
Fas’ta Osmanlı döneminin başladığını” falan yazdı.
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Bunları Sabah’ta ben yazsam “spora yine siyaset soktun” deyip anında paket ederlerdi.
Değerli hocamız yazınca “Erhan Afyoncu tarihi bir yorumda bulundu” diye manşetten verdiler.
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301 kişinin öldüğü Soma’da yerdeki madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel, Frankfurt Ticaret Ataşesi yapılmıştı.
Sonra izini kaybettik.
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5-10 gün önce bulduk.
TFF’ye monte edilmiş.
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CV 10 numara.
Kartal İmam Hatip çıkışlı.
2011'de nikâhını dönemin Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek kıymış.
Nikâh şahitleri dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Sırbistan dışişleri bakanı.
Cumhurbaşkanı o zaman başbakanmış, düğüne gelmiş.
Vs…
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Kriter sadakat olunca…
Hele ‘aile’den olunca Yusuf Bey kapanın elinde kaldı.
Pat diye TFF başdanışmanı oldu.
3 tekme atmıştı.
UEFA Hattrick Komitesi üyesi yapıldı.
4 tekme atsaydı NBA’ci danışmana havale edilir ‘Final Four’ komitesine atanırdı.
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Bu şanslı modeller hiç kaybetmez!
Her zaman win-win!
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‘Türkiye Yüzyılı’nda Türkün marka değerinin en düşük olduğu ülke Türkiye.
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İktidar uçaklarımıza “Türkiye Havayolları yazacağız” dedi.
İzmir’de milli maçta tribünler “Ne mutlu Türküm diyene” diye cevap verdi.
Yayıncıda ses gitti.
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Aynı maçta “Ülkede mülteci istemiyoruz” diye bağırdılar.
Bağıranlara soruşturma açıldı.
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Anıtkabir’de Türküm diye başlayan Andımız'ı okuyan küçük çocuklara müdahale edildi.
Filan falan…
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Digitürk yabancı kankada, medyanın yarısı yerli kankada, diğer yarısı yerli milli akraba’da olunca…
E tabii top medyasında tık yok.
Normal.
Cin gibidirler, bu 'top'lara girmezler!
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Son 1 şey…
Benim Top Tarikatı 3. baskı yaptı.
Bu parasızlıkta ekmek su alamazken kitap alan, kitaplara ilgi alaka gösteren tüm okurlara çok teşekkürler, sağ olun!
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Nokta!