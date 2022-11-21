Türkiye yüzyılı

21 Kasım 2022 Pazartesi

Bir iki şey yazalım. Franco, “Bana 100 bin kişilik uyku tulumu yapın” demiş, Bernabeu Stadı yapılmış.

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Ülke şeriat liginde.

Milletin aklı fikri top liginde.

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Gece rüyasında jelibon rezervi, doğalgaz buluyor, TOGG’a biniyor, uzaya gidiyor, aya iniyor. Gündüz A101’e, Bim’e zor giriyor.

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2002’den 2022’ye...

Enflasyon 180’e, dolar 19’a, Avro 20’ye gelmiş.

TOGG, 0’dan 100’e 4.8 saniyede gelince bayram ediyor.

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Enteresansın.

Ekmek 5, simit 7.5.

Umumi tuvalet küçük 5.

Tek sigara 1.5.

Sınırdan pasaportsuz kaçak giren, burada doğup büyüyen anası ağlayıp üniversiteye girenden daha çabuk iş buluyor.

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Soma fıtrat, Bartın kader.

Beyoğlu Ortadoğu.

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“Dolar 1 lira olacak, 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün” diyen arkadaşa, doları, Avro’yu emanet ediyorsun.

Esmer değilsen önünde taksi durmuyor.

Arapça bir iki kelime bilmiyorsan taksiye binemiyorsun.

Bakansız Maliye Bakanlığın, başkansız federasyonun, adaletsiz adalet sarayın var.

Bunu Einstein bile hayal edemez.

Pilotsuz uçağa, şoförsüz arabaya kafayı takıyorsun.

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“Şerefsiz, hain” dediğimizle sarmaş dolaş oluyoruz.

“Katil” dediğimizle fasıl dinliyoruz.

Ülkeyi Ortadoğu’dan çıkarana, Cumhuriyeti kurana “ayyaş” diyoruz, Ortadoğu’yu ülkeye sokanı baştacı ediyoruz.

Bekir Bozdağ’ı bile 2 kez Adalet Bakanı yapıyoruz.

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2 milim ofsayta takılıyorsun.

Son 20 yılda dünyada 2 grizu faciası olmuş.

Bizde 4.

Buna takılmıyorsun.

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3 yerli oynatınca yerli milli olan Top Federasyonu’nda TC’nin kurucusunun 10 Kasım’da öldüğünü bilen kimse kalmamış.

Cumhur Önder Arslan Cumhuriyet’te yazdı.

10 Kasım’da oynanan 7 Türkiye Kupası maçında Atatürk için saygı duruşu yapılmamış.

Ata’nın şanssızlığı Türk olması.

Arap, Katarlı olsa her gün saygı duruşu yapılırdı biliyorsun.

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Top Federasyonu’ndan Mehmet Büyükekşi, İngiltere ligi yöneticisine “Sizde maçtan sonra başkanlar, yöneticiler hakem hakkında konuşur mu?” diye soruyor.

Alacağı cevabı bildiği için “Sizde federasyon başkanını niye kral seçmez, futbolu niye kralın kardeşi yönetmez?” diye soramıyor.

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Suudi Prens Selman Ankara’ya geliyor. Anıtkabir’e yine gitmiyor.

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Daha 2 ay önce Selman’ın ülkesinin milli gününe koşa koşa giden, esas duruşta duran Diyanet Başkanın Anıtkabir’e zaten gitmiyor. Son Cumhurbaşkanı ile ülke ülke dolaşıyor, son 10 Kasım’ı Atatürk’e 10 dakika mesafede başkanlıkta geçirip ülkesini kuran ilk Cumhurbaşkanı’nın kabrine yine gitmiyor.

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Aynı günlerde ülkenin kurucusu İzmir’de milli maça gidiyor, stada yine sokmuyorlar.

Riyad’ın, Doha’nın dağlarında çiçekler açsa, pankartta “Yaşa Selman Paşa yaşa” yazsa “Emir’in adı mücevher taşa yazılsa” esas duruşta sokarlar bunu da biliyorsun.

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Sahaya “Yüce Atatürk” tişörtleriyle çıktığı için Top Federasyonu’nun disipline sevkettiği Fethiyespor’un “Yüce Emir” tişörtleriyle çıksa Türkiye Yüzyılı’nın takımı seçileceğini, yalaka iş insanlarının sponsor olmak için sıraya gireceğini 5 yaşındaki çocukların bildiğini sadece top medyasının bilmediğini de biliyorsun. Yine de sabaha kadar boş beleş muhabbeti izliyorsun.

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Aslı Baykal, “Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor, milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor” diyor.

Ülkenin son 20 yılda namuslular-namussuzlar diye 2’ye ayrıldığını gerisinin teferruat olduğunu söyleyemiyor, onu bile ciddiye alıyorsun.

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Tişörtünde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” yazdığı için meclise sokulmayan, tişörtü çıkarılan çıplak vücuduna mont giydirilen vatandaş “Selman’ın askeri” olsa altına halı serileceğini de biliyorsun.

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Ankara’dan vahiy inmiş.

Haber Türk alt yazı geçiyor.

Ekonomi modeli meyvelerini vermiş, sağlıklı bir ekonomiyle yolumuza devam ediyormuşuz.

Cnn Türk’e göre ekonomide dünyada 1’inci Avrupa’da 4’üncüyüz (nasıl oluyorsa).

Hâlâ zaplamıyorsun seyrediyorsun.

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Şu bölümü güncelledim.

Büyükekşi TFF’de.

TFF Külliye’de.

Kardeş artı Rıdvan Beylerbeyi’nde.

Dünya Kupası kanka Emir’de.

Kanka Emir, Bein’de, Digitürk’te.

Allah daha çok versin; İddaa, piyango, golf, Kemer Country, Hürriyet, Milliyet, Cnn, Kanal D vs Demirören’de... Ahmet Hakan-Abdülkadir Reis; Hürriyet, Cnn’de...

Sabah, Atv, A Haber, Beyaz, TRT vs ailede...

İlk Çağ, Ortaçağ Akit’te...

Basket Hidayet’te....

Erbaş Diyanet’te...

Nagehan Hanım. C.Küçük vs Haber Türk’te...

Boğaziçi Naci İnci’de...

Maliye Nebati’de...

Bekir Bozdağ 2. kez Adalet’te.

RTÜK Ebubekir Şahin’de...

Gümüşdağ Başakşehir’de...

Tevfik Göksu Esenler’de...

Kardeş Göksu Doha’da elçilikte...

İletişim Fahrettin’de...

Madenler, ihaleler Cengiz’de...

Dolar Yiğit’te...

Ensar, Tügva, Türgev vs Akp’de...

Bürokrasi, THY İmam Hatip’te...

Ersan Hoca her yerde...

Binali Bey her zaman stepnede...

Vs...

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Ethem Sancak “Katar’la 2 devlet tek millet olduk” dedi.

***

Bak kardeş.

Milletin yarısı Dünya Kupası’nı ülkesinde oynatıyor seyrediyor.

Diğer yarısının yarısı elektrik faturası ödeyemiyor, kupayı tv’den de seyredemiyor.

Dizi sensin, herkes seni izliyor, sen dizi izliyorsun hâlâ.

***

Top’la kendini.

Top’a fazla takılma.

Top’arlan biraz.

***

Sana tuluma da gerek yok ayakta uyuyorsun.

***

Nokta.