Yanlış hesap Riyad'dan döner

09 Ocak 2024 Salı

Soru basit:

Bir ülkede TEOG’a, çocuk sayısına, cam filmine vs aynı kişi karar verirse..

Cumhuriyet’in 100.yılında Arabistan seferine Mehmet Büyükekşi mi karar verir?

*

Eğitim Bakanı’na TEOG’u sormuşlardı.

“Bilmiyorum’ demişti.

O gece dolar 18’den 11’e indiğinde Maliye Bakanı “biz bir şey yapmadık” dedi.

Bu sistemde Büyükekşi’nin finalin yerini saatini bizle aynı anda öğrenmesi bile mucize.

*

TC’nin 100.yılında.

Ümmet istedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe gibi 2 değerli önemli tarihi kulüp futbolcuları yöneticileri başkanları ile tam kadro Laik Cumhuriyet’e ve Atatürk’e alerjisi bilinen Arabistan’a maç yapmaya gittiler.

1 gece Riyad’da kaldılar.

Ülkelerinin kurucusu ile ilgili tavrı kısıtlamaları reddedip, sahaya çıkmadan ertesi gece geri geldiler.

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Dünyada 1 ilk’ti !

*

Elâlem halâ oynanmayan bu fantastik finali konuşuyor.

Biz 1,5 gün konuştuk.

Önce gizli 1 el devreye girdi.

Sonra da Rıdvan Dilmen..

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Saray’dan haberleri hep o verir sağolsun!

*

Cumhurbaşkanı Büyükekşi’ye ‘finali niye Arabistan’da oynayacaklarını’ sormuş.

Büyükekşi 'iki kulübe para kazandıracağız' demiş.

‘Kulüpler de kabul etti' deyince..

'O zaman tamam' demiş Cumhurbaşkanı.

Dilmen böyle anlattı.

*

Ve konu kapandı!

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Büyükekşi’nin ülkesinin kurucusunu yok sayan, 10 Kasım’da Türkiye’ye gelip mezarının önünden geçmeyen ,bir fatihayı bile çok gören ,bu zihniyete maç satmayı düşünmesi, aklından bile geçirmesi 1 dakika daha TFF’de kalmamasını gerektiriyor.

*

Yazacak daha çok şey var da..

Nakit kalmadı ,çek senet kabul etmezler.

Susmak en iyisi!

*

Tekrar olacak ama.

Olsun.

Atatürk kendi ülkesinde herkesin gözü önünde yıllardır stadlara koreografilere İZİNSİZ giremedi.

Maçlarda ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye bağırıldığında Katar’lı kankamızın tv’sinde ses badem oldu.

Fethiyespor sahaya ‘Yüce Atatürk’ yazılı tişörtlerle İZİNSİZ çıkıp disipline verildiğinde Fethiyespor başkanı “sahaya ‘Yüce Atatürk’le çıkmamıza izin verilmeyeceğini bildiğimiz için TFF’den İZİN ALMADIK ,sanırım mesaj yerine ulaştı” dedi.

Daha ne desin!

TFF başkanı Y. Demirören’di.

Mesaj ona’ydı!

Ve onu oraya getirenlere!

*

Medyanın yarısı ondaydı diğer yarısı Akp’deydi.

Top tayfasının kılı kıpırdamadı.

*

Maçlarda millet İzmir Marşı söylerken Rıdvan Dilmen ‘futbola siyaset sokuyorlar’ dedi.

Türkçesi:

Futbola iktidarı sokalım muhalefeti sokmayalım.

*

Büyükekşi’yi kim soktu futbola?

Üsküdar Musiki mi?

*

Şimdi arkasına rüzgarı alınca Arabistan’a laga luga yapan yandaş havuz ana akım medya nerdeydi o zaman?

Onlar gazeteci oldukları için patronlarına şirinlik yapıyordu biz ‘pizzacı olduğumuz’ için onların patronlarını yazıyorduk.

*

Neyse..

100 yılın maçıydı.

1000 yıl gelse unutulmayacak.

Arabistan seferi ‘mutlu son’la bitti.

Yanlış hesap Riyad’dan döndü.

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Emeği geçenleri kutlarız.

*

Son 1 şey.

Anayasa Mahkemesi’nin kararına Yargıtay 2. kez uymadı.

Bulgaristan Romanya schengen’e giriyor.

2024 de bize giriyor.

Ekmek 10.

0.5 litre su 10.

Simit 15

Evde yaptığın az peynirli tost 20 ,ince belli bardak demli çay 5 liraya mal oluyor.

Sokakta sıkıştın mı yandın.

Tuvalet küçük 10.

Büyük 15.

*

Türkiye Yüzyılı bize girmeye devam ediyor.

Ama bizde gündem hilafet milafet.

Abdülkadir Selvi..

Vs..

Yeminlen bize müstahak!

*

Nokta.