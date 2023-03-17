Futbola siyaset girmedi AKP girdi

17 Mart 2023 Cuma

1-2 şey yazalım.

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2014’te Başakşehir Stadı’nın açılışında turuncu formalı takımda Erdoğan da oynadı.

Normal bir takım değildi o.

Saray’ın takımı’ydı.

Reis’in 1 dediğini 2 etmeyen ekibi Reis’lerine 3 gol attırdı hat-trick yaptırdı.

Erdoğan maçtan sonra dedi ki;

“Spora siyasetin, rantın bulaşmasını engelleyerek, sporu spor olarak yüceltmek durumundayız. Son 1 yıl içinde spora bulaştırılan siyaset ve ideoloji çok gereksiz tartışma ve gerginliklere yönlendirildi. Yeni bir başlangıç yapıyoruz.”

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2015’te sürekli “Futbola siyaset sokmayacağım” diyen Top Federasyon Başkanı Demirören, 2017’de “Sayın Cumhurbaşkanım daha güçlü bir Türkiye için 17 Nisan sabahı ‘evet’ diyen bir Türkiye ile uyanmak istiyorum” dedi.

Sözünde durdu.

Futbola siyaseti sokmadı, komple AKP’yi soktu.

“Evet” diyen Türkiye’de Demirören’i federasyona kim soktu?

AKP.

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Erdoğan’ın “Yeni bir başlangıç yapıyoruz” dediği günden bugüne 9 yıl geçti.

Hâlâ bekliyoruz.

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Son durum şu;

Lig Bein’de.

Özetler Trt’de.

Bein Digitürk’te.

Digitürk Emir’de.

Emir zırt pırt Külliye’de.

Kupa Aspor’da Atv’de.

Basket Külliye danışmanı eski Nba’cıda.

Büyükekşi Tff’de.

Tff, Aspor, Atv, Sabah, A Haber, Beyaz, Trt vs AKP’de. Medyanın diğer yarısı Demirören’de.

Hürriyet, Cumhurbaşkanı’nın “Ahmet Bey gereğini yapıyor” cümlesindeki Ahmet Bey’de.

Sponsor krediler Ziraat’te.

Ziraat hükümette.

Kardeş Erdoğan Beylerbeyi’nde.

Gümüşdağ Başakşehir’de İbb’de.

RTÜK parti komiserinde.

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Aile’den olmayana kız bile vermiyorlar.

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Ligin yayıncısı Külliye’nin kankası, kupanınki damat’ın akrabası, sponsoru devletin bankası, yazan yorumlayan kupa sponsorunun verdiği avanta krediyle alınan eski Tff başkanının medyası. Ve savcının, hâkimin yok olduğu ülkede sabahlara kadar Var’daki hakemi tartışan top tayfası.

Allah müstahakımızı versin demiyorum.

Vermiş zaten.

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Atatürk’ün kendi parasıyla ilk bağışı yaparak yaptırdığı Bursa Atatürk Stadı’ndan 90 yıl sonra adını çıkardılar.

Stat yenilendi,

AKP mitingiyle açıldı.

Adı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı oldu.

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Atatürk alerjisi hiç bitmedi.

Rıdvan Dilmen, İzmir Marşı söylendiğinde “Futbola siyaset sokmayalım” dedi.

Mustafa Kemal’in askerleri tribünlerde bağırdığında Katar’lı arkadaşların tv’sinde ses gitti.

Statlara Rabia bile girdi.

Atatürk giremedi.

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Ülkenin kurucusu kurduğu TC’nin statlarına, komutanı olduğu Çanakkale Zaferi’nin koreografilerine bile sokulmadı.

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“Evet” diyen Demirören’e AKP de hep “Evet” dedi.

İddaa, sayısal loto, artık yarısı İtalyan yarısı milli olan Milli Piyango’yu da verdiler gitti.

Külliye’nin gözdesi 5 müteahhitten Nihat Özdemir geldi.

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2020’de Fatih Çekirge Hürriyet’te, eski dostu Özdemir’in, Ali Koç’un futbolu siyasete karıştırmasından çok rahatsız olduğunu yazdı.

Nihat Özdemir’i futbola kim karıştırdı?

Unesco mu?

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İzmir Alsancak Stadı açılışında Savunma, İçişleri, Orman, Çevre Bakanı vardı.

İzmir Belediye Başkanı yoktu.

Bakan Nebati de yoktu ama o zamanlar ortada yoktu.

O günlerin Top Federasyonu Başkanı Özdemir ‘kaynak yapmasa’ açılış fotosuna bile sokamayacaktı kendini.

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Sonra Büyükekşi geldi.

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Antalya, Afyon, Konya, Sakarya, Antakya, Kayseri, Rize, Giresun, Eskişehir’den sonra daha dün 50 yıllık Elazığ Atatürk Stadyumu’ndan da ‘Atatürk’ silindi.

Yeni adı Elazığ Stadyumu oldu.

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100 yılın en kritik günleri.

Adalet, hukuk çökmüş.

Para yok.

Avro 20 küsur.

Hizb-ut Tahrir “Bütün sorunların kaynağı laik düzen, çözümü İslam” diyor.

Hilafet çağrısı yapıyor.

Sadat yerli milli kanallara resmen reklam veriyor.

23 yılda 40 milyar dolar deprem vergisi ödenen ülkede deprem oluyor 10 şehir yok oluyor 45 bin kişi ölüyor, 1 kişi istifa etmiyor.

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Lig devam ederken yabancı sayısı değiştirilmeyen ülkede referandum devam ederken mühürsüz oy pusulaları geçerli sayılıp ülkenin kaderi değiştiriliyor.

Cumhurbaşkanı kendini Varlık Fonu Başkanı, damadını başkanvekili yapıyor çıt çıkmıyor.

Ahmet veya Mehmet MHK Başkanı yapılıyor ortalık birbirine giriyor.

Arapların bize verdiği 5 milyar dolar 3 büyüklerin 1 beke verdiği 1 milyon dolar kadar gündem olmuyor.

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Binali Bey’in oğlu koltukta otururken devlet protokolü vali, jandarma komutanının taburede oturması, Ekrem İmamoğlu iddianamesinde suçlayan YSK üyesi ile Binali Yıldırım’ın oğlu ve avukatının Venezuela’da aynı karede olması, Top Fed. Başkanı’nın bir kulüp başkanıyla aynı fotoda olması kadar konuşulmuyor.

Tayyip Erdoğan 3. kez aday oluyor.

Top medyası 3. kez aynı takımın maçına atanan hakemi konuşuyor.

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Atatürk’ü sokmadıkları stada Kemal Bey’i, Meral Hanım’ı, 6’lı masayı sokarlar mı?

Fenerbahçe tribünleri “Hükümet istifa” dedi 1 hafta sonra taraftarları Kayseri’de stada alınmadı.

Aynı tribünler “Kemal Bey, Meral Hanım istifa” deseydi Kayseri’ye ülkenin her köşesinden Fenerbahçeli yığarlardı.

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10 yıldır Akp futbolunu yazıyorum.

CV’miz çapulcu, hain, dış mihrak, zillet, terörist, zürriyetsiz, haysiyetsiz, kalibresiz, şerefsiz, çürük, soysuz, ahlaksız, namussuz, adi vs oldu.

TC çocuğuyuz gurur duyuyoruz CV’mizle tabii.

Parasızlığın, işsizliğin çaresi var müptezelliğin, arsızlığın yok.

Tv’lere giremedim, Akp Türkiye’si sponsorları youtube’da bile huzur vermediler ama her gece yatağa huzur içinde giriyorum. Nokta.