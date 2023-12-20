Ümmet’in kupası

20 Aralık 2023 Çarşamba

Şu Arabistan hikayesi..

1-2 şey yazmak farz oldu.

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2021 Süper Kupa’sı 2022 de oynandı.

Yayıncı damat’ın abisinin medyasıydı.

Sponsor Turkcell’di.

Turkcell YK başkanı AKP’li eski Hazine Maliye Bakanı yardımcısı..

Yönetimde Ziraat Bankası Genel Müdürü..

Turkcell’in en büyük hissedarı Varlık Fonu..

Varlık Fonu’nun en başında sayın Cumhurbaşkanı..

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Katar Emiri kasamız baş tacımız canımız ciğerimiz.

Mustafa Göksu Doha Büyükelçimiz.

Abisi Tevfik Göksu Esenler efsanemiz.

Diğer abi eski Akp vekilimiz.

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Konuyla alakası yok ama eski TFF Başkanı Demirören’e o meşhur krediyi veren kim?

Ziraat’imiz.

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Emir’den 3 milyon euro daha aldık.

‘Maaile’ Doha’da oynadık.

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2017’de Kupa Samsun’daydı.

Yine damat’ın abisi yayınladı.

Atatürk pankartları stada yine sokulmadı.

Maytap, torpil, bıçak çakı makas fişek girmemesi gereken her tür madde girdi.

Ülkenin kurucusu kurduğu ülkenin stadına TFF’den ve Başkanı Demirören’den izin almadığı için yine giremedi.

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Normal bir ülkede o gece federasyon lağvedilir, Başkan evine giderdi.

Biz Başkan’a medyanın yarısını İddaa‘yı Piyango’yu vs verdik.

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Top deyip geçme.

Hayatının ilk sırasına top’u koyarsan.

Aklın fikrin top olursa.

Top gibi oynarlar senle.

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Başkan referandumda “Sayın Cumhurbaşkanım daha güçlü Türkiye için 17 Nisan sabahı ‘evet ’ diyen bir Türkiye’de uyanmak için saygılarımı sunuyorum” demişti.

‘Hayır’ diyen bir Türkiye’de uyanmak için saygılarını sunsaydı

Seyyar bayi bile olamazdı, sokakta bile piyango satamazdı.

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Uzatmayalım..

Ülkede kasa tamtakır.

Millet ekmek alamıyor.

El mecbur tura çıktık.

Suudi arkadaşlara uğradık.

4 milyon verdiler.

Büyükekşi ‘Arabistan kardeşimiz’ dedi.

Laik Cumhuriyet’in 100. yılında Süper Kupa’yı yüzümüz hiç kızarmadan laik’ten ,Cumhuriyet’ten ,kurucusundan hiç hazzetmeyen ülkeye sattık.

Bu maç nerde oynanmaz diye 5 yaşındaki çocuğa sorsan “Arabistan’da oynanmaz” derdi.

Orda oynanacak.

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Futbolu köküne kadar siyaset bataklığına sokan iktidarın oyuncağı haline geriren bu Top Federasyonlarından ve top’tan artık sıdkımız iyice sıyrıldı.

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Arap kardeşimiz değişik bir kardeş.

Türk kardeşinin ülkesini kuran kişinin mezarına 1 kez gitmemiş.

Kral Abdullah 9 Kasım’da gelmiş yine gitmemiş.

Cumhurbaşkanı Gül’e de gitmemiş.

10 Kasım’da genelde ‘rahatsızlanan’ Gül kralı görmeye kaldığı otele gitmiş.

Arkadaşa 10 Kasım’da bir de şeref madalyası vermişiz.

Prens Selman zaten hiç gitmemiş, daha yeni gelmiş, yine gitmemiş.

Filan falan..

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Paşam takılma!

100 yıl önce 100 yıl sonrasını görüp Ortadoğu’dan kaçırdığın ülkeye 100 yıl sonra Ortadoğu’yu soktuk.

Mezarını bile görmek istemiyorlar, kaçıyorlar senden.

Normaldir !

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100 yıllık iki çok değerli kulübümüzü 4 milyon için bu zihniyetin ayağına götürüyoruz.

Lanet olsun!

Fakirliğin gözü kör olsun.

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Büyükekşi görevini bitirdi, kendi de bitti.

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Şimdi Arabistan’ın milli günlerine giden, odasına 10 dakika mesafedeki Anıtkabir’e hiç gitmeyen Diyanet Başkanı’nı yanına alsın Riyad’aki maça el ele koşa koşa gitsinler.

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TFF Başkanı seçim’siz siyasi lütufla tepeden inen misyonu biten her kul’un yaşadığı hazin sonu yaşıyor.

Top ahalisi miadı dolan ,gözden ‘düşen’ yerde yatan Başkan’a vurmaya devam ediyor.

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Göklerden gelen ‘rica’ ile genel kurulda onu firesiz başkan seçenler şimdi isyan ediyorlar.

Onu TFF’ye koyanlara tek kelime yok!

Dünya sefalet sıralamasında son sıradaki Burundi’de bile medya bu kadar sefil değildir.

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Bitmedi.

Bakan Yaşar Güler Tuzla Piyade Okulu'ndaki skandalla ilgili dedi ki;

“10 Kasım'da bir öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor, ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor.”

O fotoğrafta Atatürk vardı ,resmen ismini söylemedi.

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Cem Davran omurgalı bir arkadaşımız, bu yılki Altın Kelebek ödül töreninde isyan etti.

“Es geçenler var ama ben es geçmeyeceğim, bu Cumhuriyet'i Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz”.

Ülkenin kurucusunun ‘es geçildiği’ tören ne tesadüf Ahmet Hakan’ın Hürriyet’inin.

Yakında törenlere salonlara da ‘izinsiz’ sokmazlar

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Fenomenler güzellikciler kozmetikcilerle Kasım’ı yedik.

Bankacılar foncular futbolcularla Aralık çıktı.

Bu tantanada Süper Kupayı Atatürk’ten de kaçırdık.

Halil Umut Meler, Büyükekşi vs 2024‘e gireriz.

Sonrası Allah kerim..

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İktidar zevkten 4 köşe.

Zil takıp oynuyor.

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Özeti;

Büyükekşi gider.

Başka bir Büyükekşi gelir.

Hayat devam eder.

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Nokta.