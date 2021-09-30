Cumhuriyet gazetesi susmaz. 

30 Eylül 2021 Perşembe

AKP iktidarı, halk desteğini kaybettikçe, eleştirel basına ceza yağdırıyor. Özellikle ekonomik cezalar baskı aracı olarak kullanılıyor.

Basın İlan Kurumu (BİK), Cumhuriyet gazetesine verilen toplam 74 günlük resmi ilan kesme cezasının 35 günlük ilk bölümünü ekim ayı içinde uygulamaya koyacağını resmen bildirdi.

Basın sektörü, zaten zor günler yaşamaktadır. Yükselen döviz ve enflasyon nedeniyle kâğıt ve baskı giderleri çok artmış bulunuyor. Kamu kuruluşlarından ilan desteği almayan Cumhuriyet gazetesinin önemli geliri resmi ilanlardır. Şimdi, BİK’in bu kararıyla eleştirel basının, özellikle Cumhuriyet gazetesinin ekonomik koşulları ve dengeleri daha da zorlaşmış bulunmaktadır.

BİK, tarafsızlığını yitirmiş bulunuyor. Resmi ilanların adaletli dağıtımını sağlamak için kurulmuş olan BİK, muhalefet yapan gazetelere karşı ekonomik baskı aracı olarak kullanılan bir kurum haline geldi.

Bir kamu kuruluşu olan BİK, ne yazık ki AKP siyasal iktidarının bir aleti, bir baskı aracı, bir mekanizmasına dönüşmüştür.

Aslında, BİK şu anda hukuksal olarak “yetkisiz” durumdadır. Şu anki BİK yönetiminin görev süresi Şubat 2021’de sona ermiştir. Bugüne kadar yedi ay geçtiği halde seçim yapılmıyor ve BİK görevine devam ediyor. Bu durum yasaya aykırıdır.

BİK’in günümüze uyan tanımı şöyledir: Basın özgürlüğünden ve gerçeklerden korkan AKP iktidarına taraflı ve baskıcı uygulamalarıyla kol kanat geren bir kurum.

Halk kitleleri hayat pahalılığı altında eziliyor. BİK ise eleştirel basına ağır ekonomik cezalar uyguluyor. BİK, bu karar ve uygulamalarıyla anayasada yer alan basın ve düşünce özgürlüğüne de karşı çıkmış oluyor.

İşin aslı şudur:

Gazetemizin yazarlarına, emekçilerine her gün davalar açılıyor. Cumhuriyet çalışanları yılmıyorlar; eleştirilerini daha da etkin olarak sürdürüyorlar. Bu durumda, Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu, laiklik ve aydınlanma devrimlerinin son kalesi Cumhuriyet gazetesini ekonomik yönden çökertmek, susturmak istiyorlar.

Cumhuriyet gazetesinin asıl sahibi okuyucularıdır. Cumhuriyet gazetesi, okuyucularının ve Atatürk ilkelerine yürekten inananların katkılarıyla bu ekonomik baskının da üstesinden gelecektir, bu hukuk dışı uygulamayı aşacaktır.

Cumhuriyet gazetesi susmaz.

Cumhuriyet gazetesi susturulamaz.

Cumhuriyet gazetesi susmayacaktır.