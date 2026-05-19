Dördüncü yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşında sahada durum yeniden çıkmaza girerken savaşın başka bölgelere yayılma ihtimali giderek daha çok konuşuluyor.

Çatışmanın yayılmasının muhtemel olduğu yerlerden biri Baltık Bölgesi. Bilindiği üzere Rusya’nın her bakımdan Batı’ya açılan penceresi, Rusya’nın başlıca limanı olan St. Petersburg, Baltık Denizi kıyısında. Ancak Baltık’a kıyıdaş ülkelerden Rusya hariç tamamı 2023’te NATO’ya girmiş oldu. Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski de Baltık Denizi’nin bir NATO gölü haline geldiğini söyleyerek Rus yöneticileri daha da kızdırmıştı. Rusya’nın Baltık’taki sıkışmışlığına ek olarak St. Petersburg limanına ve buradaki petrol rafinerilerine gelen ve ağır hasara neden olan Ukrayna İHA’ları o bölgelere Polonya ve Baltık ülkeleri (Estonya, Letonya ve Litvanya) hava sahalarından geçerek gidiyordu. Bu durum, bu üç eski Sovyet cumhuriyetinin 2004’te NATO üyesi olmasına zaten tepkili olan Rusya’nın, bu ülkelerle ilişkilerini daha da kötüleştirdi.

NATO’YU SINAMA İHTİMALİ

Buna ek olarak Estonya’nın Narva şehri, Rus kökenli nüfusun yoğun olduğu bir yer ve Rusya’nın buraya ilgisi biliniyor. Bu çerçevede Putin’in bir fırsatını bulup Narva’ya saldırarak “Haydi bakalım, NATO’daki Kanadalı, Portekizli askerler, ülkelerinden bu kadar uzaktaki Narva için ölmeye ne kadar hazır” diye NATO’nun etkinliğini sınama ihtimalinden bahsediliyor. Yani provokasyon hangi taraftan gelirse gelsin, buralarda gerilimin arttığı bir gerçek.

Baltıklar’daki bir diğer gerilim noktasıysa Litvanya-Polonya tarafı. Sovyetler Birliği, II. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın doğu bölgelerini ele geçirince tarihsel olarak “Orta Almanya” olarak bilinen bölgede “Demokratik Alman Cumhuriyeti” (veya Doğu Almanya) adlı bir devlet kurarken asıl Doğu Almanya olarak bilinen bölgelerin çoğu (Silezya, Pomeranya ve Batı Prusya) Polonya’ya verilmiş, buna karşılık Doğu Prusya bölgesi, idari merkezi olan Königsberg ile birlikte doğrudan doğruya Sovyetler Birliği bünyesindeki Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne, “Kaliningrad ili” olarak bağlanmıştı. Sovyetler Birliği dağılıp da Baltık cumhuriyetleri bağımsız olunca, Kaliningrad ili Rusya’nın ana topraklarından kopuk, uzaktaki bir toprak parçası olarak kaldı. Son aylarda Litvanya, Kaliningrad iline ulaşımı kısıtlamaya başladı. Bu nedenle Rusya’nın Belarus üzerinden bu bölgeye bir operasyon düzenleme ihtimali zayıf da olsa var.

Böyle olası çatışmaları Rusya da başlatabilir, Rusya’yı yeni bir tuzağa sürüklemek isteyen bazı Batılı ülkeler de provoke edebilir. Ukrayna’daki savaşı gördükten sonra artık her olasılığı hesaba katmakta yarar var.