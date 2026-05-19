Galatasaray, 26. şampiyonluğunu kutladı geçenlerde Ali Sami Yen’de. Her yıl bir üst seviyeye çıkıyorlar. Müthişti. Popçu kargaşası yerine senfoni orkestrası getirdiler. Dronlar eşliğinde yıldız futbolcuların görüntülerinin canlandırılması ilgi çekti.

Sahanın ortasına kurulan dev platforma teker teker çağrıldı futbolcular. Şarkılarını kendileri seçmiş. Kimi ailesiyle çıktı, eşi ve çocuklarıyla. Dikkat çekici görüntüyü Dursun Özbek verdi. Torunlarının yanında küçük bir çocuk vardı. Bu isim Silivri’de tutuklu bulunan Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur’un oğlu Yusuf Kenan Timur’du. Bir eliyle torunu, bir eliyle Yusuf Kenan’ı tuttu. Ardından Icardi omuzlarına aldı. Galatasaray camiası biliyor ki, 4 yıl üst üste şampiyon olan takımın omurgası Erden Timur’un o dönemdeki “Büyük düşünelim” önerisiyle oluşturuldu. Torreira, Mertens ve Icardi takıma kazandırıldı. Dursun Özbek de yöneticilerden birinin davetiyle Icardi’ye forma imzalatmak için stada gelen Yusuf Kenan’ı sahaya çıkardı. Erden Timur 5 aydır görmediği oğlunu kameralar sayesinde Silivri’de izlemiş, büyük sevinç ve heyecan yaşayıp ağlamış. Belki henüz iddianamesi yazılmayan davası nedeniyle el konan mal varlığı gerekçe gösterilip el konup alelacele satılan locasının üzüntüsünü böylelikle hafifletmiştir. Elbette tribünlerin “Erden Timur” sloganları da cabası. Galatasaray vefalıdır.

Gelelim vefasızlığa. Tarihte ilk kez lig şampiyonu olan takıma kupa ve madalyaları, o kulübün başkanı tarafından verildi. Çünkü, TFF kimseyi görevlendirmemiş tören için. Minibüsle yollamışlar! Gerekçe Galatasaray’ın, ligin sonlarında, “TFF ile tüm ilişkilerimizi kesiyoruz” açıklaması. Oysa 2000’li yılların başında Fenerbahçe camiasınca pek de sevilmeyen dönemin TFF Başkanı Haluk Ulusoy, Fenerbahçe’nin şampiyonluk kupasını vermeye stada gitmiş, saha içinden geçip tribüne çıkmıştı. Protestolara karşın da kupasını Fenerbahçe’ye bizzat vermişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Kimse gitmeyecek” demiş. Yönetmelikte yeri var, “Şampiyon olan takıma kupası ve madalyaları TFF başkanı, yöneticisi veya yetkilisince verilir” diye. TFF’nin başı, kendi kuralına uymuyor. Ve bu kurumun ön adında Türkiye var, resmi kimlik söz konusu. Başkan Hacıosmanoğlu, Galatasaray’a küs diye kurallar delinmez. G.Saray da yeni dönemde TFF ile muhatap olacak birini atamalı. Buradan Spor Bakanı sayın Osman Aşkın Bak’a çağrımızdır, konuyla ilgili soruşturma açtırsın. Çünkü bu başına buyruk davranış bir şeylere yol açar.