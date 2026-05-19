Yazıya başlamadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve ayrım yapmadan bütün vatandaşlarının 19 Mayıs Bayramı’nı kutlarım.

Bugünkü yazıya konu olan özel dilekçenin içeriğine gelelim: Efendim 2021 yılında, yayımlanan kitaplarımdan kazandığım telif ücretleri vergi muafiyeti sınırını aştığı ve ben cahil aşan nisbete düşen vergiyi ödemediğim için aklımda kaldığınca bu 40 bin TL borcu saptayan vergi müfettişini öğrenip kendisiyle telefonla konuştum ve Garanti Bankası’ndaki hesabımdan ödeme yapıldı.

15 Mayıs 2026 günü Yapı Kredi Bankası Maçka Şubesi’nden telefon edildi ve Bodrum Vergi Dairesi’nin talimatıyla banka hesabıma haciz konulduğu söylendi. Bunun üzerine telefonu elime aldım ve Bodrum Vergi Dairesi’ni aradım. İki saat ulaşamamın sonunda ve öfkem burnumdayken adını verdiğim vergi dairesine ulaştım. Telefonu açan kişiye derdimi anlatmak üzere cümleme “Kardeş” diye hitap ederek başladım. Karşıma çıkan Bodrum Vergi Dairesi memuru “Ben sizin kardeşiniz değilim!” demez mi öfkeli sesle... Ben de Mersinli kabadayı Tekdiş Özdemir olarak “Kardeş demeyecektim de herif mi diyecektim” diye sordum. O da bana “Herif sensin!” dedi ve ödeştik. Bunun üzerine birkaç saat uğraştıktan sonra Bodrum Vergi Dairesi yöneticisine ulaştım. Türkiye Cumhuriyet Devleti memuruna yaraşır zarafetle derdimi dinledi.

Öğrendiğime göre vergi borcumu 2021 yılında ödemişim ama ödeme gecikmesinden doğan cezayı ödememişim meğer. Bana bu ceza ne kadar ise 2021 yılında vergi borcumla birlikte tebliğ edip istemiyorlar; 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında işlemi uyutup beni uyarmadan 2026 yılının mayıs ayının 15’inci gününde Yapı Kredi Bankası Maçka Şubesi’ndeki hesabıma haciz koyduruyorlar! Buna ihmal değil çok bilinçli bir tuzak denir!

Devlet vatandaşına tuzak kurmaz ama Bodrum Vergi Dairesi bana tuzak kuruyor!

Bu durumu Bodrum Vergi Dairesi yöneticisine söyledim. Bana hak verdi. Bunun üzerine tekrar Yapı Kredi Bankası görevlisi ile konuştum. Bana “Bize EFT ile bildirsinler biz gereken ödemeyi yaparız” dedi.

Tahmin edeceğiniz gibi Bodrum Vergi Dairesi’ne döndüm, iki saat süren aramama karşın ulaşmayı başaramadım.

Bunu üzerine bir dilekçe yazıp göndermenin etkili olamayacağını düşünerek dilekçeyi gazetedeki sütunumda yayımlamaya karar verdim. Bu yazımı, başlığı sayesinde okumamalarının olanaksız olmasına rağmen Cumhuriyet gazetesi yönetimine rica edip bir nüshasını Bodrum Vergi Dairesi’ne gönderteceğim.

Devlet hizmetinde Fransızca öğretmenliği yaptım, TRT Dış Haberler Müdürlüğü’nde çevirmen olarak çalıştım; 1969-1982 yıllarında TRT Televizyonu’nda şube müdürü, program ve yayın planlama müdürü ve TRT Genel Müdürlüğü müşaviri ve uzman olarak görev yaptım. Bu yerler devlet hizmetinde “müstesna” görevlerdir. Sıradan insanların geleceği makamlar değildir. Devleti çok iyi bilirim: Vatandaşına düşmanca davranmaz, düşman hukuku uygulamaz!

Dileğim: Yapı Kredi Bankası Maçka Şubesi ile Garanti Bankası Cihangir Şubesi’nde hesaplarım var, Bodrum Vergi Dairesi, ne olduğunu bilemediğim ama gerekli olan şu EFT’yi ilgili iki bankadan birine göndersin, para hemen ödenecektir.

Şunu da sormak istiyorum: Benim ikamet yerim İstanbul’da ama eşimin yazlık evinin bulunduğu Bodrum’un vergi dairesi banka hesabıma haciz koyduruyor. Bunda bir kasıt olduğunu düşünüyorum!

Devlet, sınırları belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan, ortak bir kültüre ve hukuka sahip olan insanların oluşturduğu siyasal ve kurumsal bir varlıktır. Toplumun huzurunu sağlamak, temel hakları korumak ve kamu hizmetlerini yürütmekle yükümlü olan en üstün kurumdur.

Ama bir devlet dairesi vatandaşını taciz etmekte. Haziran ayında Bodrum’a gittiğim zaman bunun nedenini ilgililere sormayı ihmal etmeyeceğim.

Devletin ne olduğunu yazdıktan sonra dilekçemi “Bu dilekçe aynı zamanda bir ihbarnamedir” cümlesiyle bitireceğim.