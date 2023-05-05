Batı’nın merak ettiği

05 Mayıs 2023 Cuma

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cambridge Analytica örneğini vererek hükümetin mayıs seçim sürecine siber müdahalede bulunabileceği uyarısı Batılı ülkelerin başkentlerinde dikkatlerden kaçmadı.

Benzer bir soru Türkiye’nin mayıs seçimleri üstüne yapılan beyin fırtınalarında, kapalı toplantılarda ve görüşmelerde sıklıkla soruluyor. Türkiye’deki seçimler özgür ve adil mi olacak, yoksa hile mi karışacak?

Bu, Batı medyasının, Türkiye üstüne çalışan yabancı uzmanların, diplomatların ve yetkililerin seçimlerin güvenliğiyle ilgili kaygı duydukları konulardan biri olarak öne çıkıyor.

Batılı gözlemciler arasında yaygın kanı Türkiye’deki seçimlerin görece özgür olduğu ancak adil olmadığı yönünde.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yargı, kolluk kuvvetleri, bürokrasi ve devlet televizyon kanalları başta olmak üzere çoğu medya kuruluşunun kontrolünü elinde tutuyor olması buna örnek olarak gösteriliyor.

GÖZALTI VE TEHDİTLER

Seçimlerden kısa süre önce özellikle Kürt siyasi muhaliflere gözaltılar ve tehditlerle gözdağı verilmesi iktidarın seçimler yaklaştıkça hamlelerini sertleştirebileceği izlenimi yaratıyor.

Hükümetin sosyal medya yasasıyla ifade özgürlüğünü kısıtlama çabası, “cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle muhalif seslere sistematik dava açılması, öte yandan “dezenformasyonu önleme” başlığı altında taraflı propaganda yapılması, seçim sürecinin adil olamayacağı argümanları arasında sayılıyor. En çok merak edilen konuların başında ise Erdoğan iktidarının seçimleri bir şekilde manipüle edip etmeyeceği var.

PUTİN FAKTÖRÜ

2019’da yerel seçimlerde İstanbul’da ilk elde edilen sonuçların ardından seçimlerin iptal edilmesi ve birkaç ay sonra tekrarlanması, Batılı yetkililerin yakından izlediği bir gelişme olmuştu. Erdoğan’ın olası bir yenilgide nasıl bir tutum alacağı, seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceği de sıklıkla sorulan sorulardan. Rusya’nın Türkiye seçimlerine olası bir müdahalesi konusunda Rus lider Vladimir Putin’in kendi çıkarlarını korumak için her türlü yola başvurabilecek karakterde olduğu da kulislere yansıyan görüşlerden biri.

2023 seçimleri Erdoğan’ın yaklaşık 20 yıllık siyasi kariyerinde, iktidarı kaybetmeye en yakın olduğu seçimler olarak tanımlanıyor.

Ancak Erdoğan’ın koltuğunu kolay kolay bırakmayacağı, elindeki gücü sonuna kadar kullanmak isteyeceği de dile getirilen görüşlerden biri.

Erdoğan’ın seçim sürecindeki hamleleri, seçim öncesinde ülkedeki güvenlik durumu, seçime yönelik olası şaibeli gelişmeler, seçim sonunda nasıl bir tutum izleyeceği, Batı’nın büyük başkentlerinde dikkatle ve hassasiyetle takip edilen meseleler.

ABD, AB ve İngiltere seçimlerin ardından nasıl bir Türkiye ile karşılaşacaklarını ihtiyatlı bir iyimserlik ve büyük bir merak içinde bekliyor.