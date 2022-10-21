Beş yıllık kader planı

21 Ekim 2022 Cuma

-Beyler, beş yıllık kalkınmasız kader planını konuşmak üzere toplanmış bulunuyoruz.

-Tüm kabineden bu konuda proje çalışmalarını derledik, seçim öncesi güçlü bir planla halkın karşısına çıkmayı umuyoruz.

-Özellikle Bartın’daki madende grizu patlamasını acilen kader planına eklememiz yerinde oldu.

-Ülkedeki diğer maden ocakları, şantiyeler, kazılar ve altyapı projelerinde olabilecek can ve mal kayıplarını derhal tespit edip beş yıllık kader planına şimdiden koymalıyız.

-İnşaat projeleri kader planımızda her zaman öncelik taşır. Sektördeki dostlarımızın alınlarında ‘ultra zengin’ yazdığının altını çizmeliyiz.

-Ekonomik kader planımız zaten rayında gidiyor, Merkez Bankası'nın faiz indirme kararlarını Kuran ve Sünnet ilkelerine yani Nas’a bağlamak iyi bir hamleydi, bu kanaldan devam edelim.

-12 Milyar TL bütçesi olan Diyanet’in hayat pahalılığı eleştirisi üstüne “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” fetvası başarılı bir kampanya oldu.

-Bundan sonra ekonomik eleştiriler olursa halkı Allah’a yakarmaya ama fazla da şikayet etmemeye davet ederiz.

-Bazı arkadaşlarımıza verilen 7 maaş kıskançlıklara neden oluyor. 7 sayısının uğurlu ve kutsal olduğunu, bunun seçilmiş kişilerin kaderinde yazdığını belirtelim.

-Ülkedeki öğrenciler, gençler ve LBGTİ+’lar arasında isyankar tavrı kırmak için güçlü bir kader planı lazım.

-Bu grupların kaderlerine terör şüphesi eklenebilir. Sonuçta kadere isyan etmek de bir çeşit terör eylemi.

-Kadın hareketi uzun zamandır başımızı ağrıtıyor. Kadınların öldürülmesi kaderlerinde var, erkek katillerin ceza indirimleri ya da serbest kalmaları da öyle.

-Kadınlar arasında ‘kadın-erkek eşit değildir, kır dizini, kaderine boyun eğ’ kampanyasına hız verelim.

-Hapiste olan siyasi muhalifler Batı ülkeleriyle aramızı bozuyor. Dış politikada kaderin önemine değinerek Allah'a bağlı yargı sisteminin bu kararları aldığını dünyaya anlatmalıyız.

-Konserler, etkinlikler, sanat faaliyetlerinin kutsal hassasiyetlerimize ters düştüğünü, ahlaki değerleri sarstığını alın yazısı üstünden kuralım. Bu coğrafyada sanat ve müzik kaderimizde yok, hiç olmadı.

-Seçim öncesi kader planının en mühim maddelerinden biri dezenformasyon yasası.

-‘Böyle gelmiş böyle gider, kaderimizde susmak varmış’ algısını iyice yayalım.

-Kader planına karşı çıkanlar olursa derhal dini ve manevi değerlere hakaret, halkı kışkırtmaktan cezai uygulama getirelim.

-Kader planı kutsalımız, kırmızı çizgimizdir.

-Kaderin kara ağlarını bütün ülke için tel tel biz örelim…