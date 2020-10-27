Elçin Poyrazlar
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Fransız kalın

27 Ekim 2020 Salı

Paris yakınlarında bir tarih öğretmeni başı kesilerek öldürülürse..

‘Bize dokunmayan yılan bin yaşasın’ diyerek,

Fransız kalın…

Bu vahşeti kınamayan siyasetçileriniz, dibi görünmeyen ‘mağduriyet’ girdabına girince..

Ülkedeki cihatçı grupları sokağa çıkarıp, hem içeride hem dışarıdaki rakiplerine parmak salladığında,

Fransız kalın…

Bölgemizde müslümanları en çok müslümanların katlettiği gerçeğine,

Fransız kalın…

‘Ahirete inanmayanları’ ayıran, ‘Batı’nın sapkın ideolojilerinden’ dem vuran, kendi ‘medeniyetlerini’ diğerlerinin hayatı pahasına adım adım yerleştirmek isteyenlere,

Fransız kalın…

Dış politikayı küsme, aşağılama, hakaret etme, dayılanma ve boykota indirgeyen siyasete ve bunun ülkeye zararlarına,

Fransız kalın…

Dolar, Türk lirasının 8 katını geçmişken, bırakın Fransız mallarını satın almayı, çocuklarını besleyecek parası olmayan insanların intiharlarına…

Elli bin dolarlık Fransız marka çanta taşıyanlara,

Fransız kalın…

Bir gün kapınızı ‘ekmek alamıyoruz’ diye çalarlarsa eğer..

Saraylara layık bir edayla,

Qu'ils boivent du thé!

-‘Bırakınız çay içsinler’ deyiverin…

Hiç değilse buna Fransız kalmayın…

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