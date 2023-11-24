Kral, aslan, deli

24 Kasım 2023 Cuma

Arjantin’in yeni seçilen devlet başkanı popülist Javier Milei, şöhret üstüne kurduğu siyasi sermayesini işletmek için bulunmaz bir fırsat yakaladı.

Aşırı sağcı, liberteryen, anarko-kapitalist gibi tanımlamalarla anılan Milei, eski ABD Başkanı Donald Trump, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsanaro gibi sahtekârlık, şarlatanlık ve politikayı bir gösteri aracı olarak kullanma modelinin en aşırı örneği olabilir. Katıldığı televizyon ve radyo programlarında aşırı görüşleriyle ve iktidardaki siyasi sınıfa karşı söyledikleriyle reyting toplayan Milei, hükümette planladığı kesintilerin sembolü olarak elinde elektrikli testere ile seçim kampanyası yürütmüştü. Buenos Aires’te 1970’te İtalya kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Milei, çocukken babası tarafından fiziksel ve psikolojik istismara uğradığını söylüyor.

Seçim kampanyasında yüzde 140’ı aşan enflasyondan kurtulmak için politikacıların para basmasını durdurmayı hatta Merkez Bankası’nı lağvetmeyi planladığını açıklamıştı.

Milei’nin devletin küçültülmesi, “siyasi kastın” temizlenmesi gibi söylemleri hayran olduğu ve örnek aldığı Trump politikalarına benzetiliyor. Milei’nin taraftarları kampanya sırasında Trump’ın sloganı “Arjantin’i yeniden büyük yap” yazılı şapkalar takmıştı.

KÜRTAJ YERİNE ‘PİYASA’

Kendisini bir “kültür savaşçısı” olarak gören Milei, iklim değişikliğine inanmıyor ve Arjantin’de 2020’de yasallaşan kürtajın yeniden yasaklanması için referandum öneriyor. Milei kürtaj yerine bebeklerin “serbest piyasada satılmasını” bir çözüm olarak sunuyor. Kişilerin kendi organlarını satma hakkının bulunmasını da savunan Milei, kamu sağlık, eğitim ve ulaşım sistemlerini özelleştirmek istiyor. Kâr amaçlı özel hapishaneler kurmayı, geçiş döneminde tüm kurumları askerileştirmeyi, mahkûmların zorla çalıştırılmasını, rüşt yaşını düşürmeyi ve ülke çapında yüz tanıma teknolojisiyle gözetim ağı getirmeyi vaat ediyor.

‘KOMÜNİSTLERE’ YER YOK

Çevre, sağlık ve eğitim bakanlıklarını da kapatacağını söyleyen Milei’nin ana hedefi ekonomik ilişkileri düzenlemek. Milei, “komünistlere uyum sağlamamak” için Arjantin’in yüzde 35 ile en büyük iki ticari ortağı Çin ve Brezilya ile bağlarını koparacağını açıkladı. Milei, ülkesinin ABD’ye bütünüyle bağlı olmasını hatta peso yerine para birimi olarak ABD Doları getireceğini de belirtti. Unutmadan ekleyelim; Milei, ölü köpeği Conan’la öbür dünyadan konuştuğunu ve köpeğinin ona ekonomik politikalar konusunda tavsiyeler verdiğini de söylüyor. Umarız Conan, Güney Amerika’nın en büyük ikinci ekonomisini yönetme becerisine sahiptir. Çünkü “kral, aslan ve deli” takma adlarıyla anılan sahibi Milei’nin hangi ada layık olacağına o karar verecek.