Menendez’in altınları

29 Eylül 2023 Cuma

ABD’nin kıdemli senatörlerinden Demokrat Partili Robert Menendez, yüklü miktarda altın ve para karşılığında görevini kötüye kullanmaktan bu hafta yargıç karşısına çıktı. Menendez’e yöneltilen suçlamaların başında Mısır hükümeti çıkarına lobi faaliyeti karşılığında, üç iş insanından yüz binlerce dolar ve altın külçesini rüşvet olarak alması geliyor.

Senatörün eşi Nadine Menendez’in de aracı olarak suçlandığı iddianamedeki detaylar günlerdir ABD medyasının gündeminde. Demokrat senatörün New Jersey’deki evinde yapılan aramalarda giysi dolaplarında, kasalarda ve zarflarda saklanan 500 bin dolar nakit para ve değeri 155 bin doları bulan 13 altın külçesi bulundu.

İddianamede Menendez’in siyasi konumunu kullanarak ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Mısır’a insan hakları ihlalleri nedeniyle askıya aldığı yardımın yeniden başlatılması ve Mısır ordusuna mühimmat ve silah sistemlerinin teslimatı konusunda çalıştığı ileri sürüldü. Menendez’in ayrıca ilişkide olduğu kişilere ABD’nin Kahire’deki büyükelçiliğinde çalışan Amerikalı ve Mısırlı personel hakkında hassas bilgileri de para karşılığında verdiği iddia ediliyor. Nadine Menendez’in Mısır ordusu ve istihbaratına yakın bağları olan Mısırlı iş insanı Wael Hana ile senatör arasında aracılık yaptığı da iddialar arasında. Hana, Mısırlı bir generale gönderdiği mesajda Senatör Menendez’den “adamımız” diye söz ediyor.

ESKİ BİR ARKADAŞ

Mısır’ın çıkarları adına faaliyet gösterdiği düşünülen Menendez çiftinin nakit paranın yanı sıra ev kredisi ödemeleri, usulsüz iş tazminatı, lüks araba ve diğer değerli eşyaları rüşvet olarak aldıkları bilgisi de var. 2021’de bir Mısır gezisinde senatör Menendez’in yaptığı internet aramalarında, “Bir kilo altının değeri nedir” sorusunu sormuş olması da iddianamenin ilginç detaylarından biri. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) şimdi Menendez’in Mısırlı hükümet yetkilileriyle bağları üstüne karşı istihbarat soruşturması başlattı. Nadine Menendez’in senatörle romantik bir ilişkiye girmeden yıllar önce Hana’nın eski arkadaşı olduğu ve senatörle ilişkiye başladıktan sonra Mısırlı istihbarat ve askeri yetkilileri senatörle tanıştırmak için uğraştıkları ileri sürüldü. Senatör Menendez’in hakkındaki suçlamalar ABD Senatosu’nda pamuk ipliğine bağlı Demokrat çoğunluğunu bir sonraki seçimlerde ortadan kaldırabilir. Menendez ise suçlamaları ve istifa çağrılarını reddediyor. Ancak Menendez, partisinin kuralları gereği güçlü bir pozisyon olan Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

İLİŞKİLERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Türkiye karşıtı politikaları destekleyen, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla bilinen Menendez ayrıca ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satışını engelleyen kişilerin başında geliyordu. Menendez, Türkiye ile Rus füze savunma sistemi S-400 krizinde ABD’nin Düşmanlarına Yönelik Yaptırım Yasası’nın (CAATSA) uygulanmasında önemli rol oynamıştı. Menendez skandalı ABD Senatosu’nda farklı bir denkleme yol açarak Türkiye-ABD ilişkilerinin yönünü değiştirme potansiyeline sahip.