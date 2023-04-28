O esnada dünyada…

28 Nisan 2023 Cuma

Türkiye’deki 14 Mayıs seçimleri dış basında bu senenin en önemli haberlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında rahatsızlanmasının dünyadaki yankılarının boyutundan bunu görmek mümkün. Özellikle sosyal medyada Erdoğan’ın kalp krizi geçirdiği, Ruslar tarafından zehirlendiği, hastanede, hayati tehlikesinin olduğu yönünde pek çok paylaşım yapıldı. Bu iddialar Türk yetkililerince yalanlandı.

Ülkede seçim maratonu tam hız devam ederken dünyada kayda değer gelişmelerden bazıları şöyle: