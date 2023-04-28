Elçin Poyrazlar
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O esnada dünyada…

28 Nisan 2023 Cuma

Türkiye’deki 14 Mayıs seçimleri dış basında bu senenin en önemli haberlerinden biri olmayı sürdürüyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında rahatsızlanmasının dünyadaki yankılarının boyutundan bunu görmek mümkün. Özellikle sosyal medyada Erdoğan’ın kalp krizi geçirdiği, Ruslar tarafından zehirlendiği, hastanede, hayati tehlikesinin olduğu yönünde pek çok paylaşım yapıldı. Bu iddialar Türk yetkililerince yalanlandı. 

Ülkede seçim maratonu tam hız devam ederken dünyada kayda değer gelişmelerden bazıları şöyle: 

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana ilk kez telefonda görüştü. Şi konuşmada diyalog ve müzakere vurgusu yaptı ve “Nükleer savaşların kazananı olmaz” dedi. Çin’in Ukrayna’ya siyasi çözüm için özel temsilci yollaması bekleniyor. 

  • ABD Başkanı Joe Biden ülkesindeki 2024 seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurdu. Biden’ın seçim kampanyasında “özgürlük” sloganı altında kürtaj hakkı, demokrasinin korunması ve sosyal güvenlik konularına eğilmesi bekleniyor. Biden, ABD tarihinin en yaşlı başkanı. ABD’lilerin yüzde 70’i Biden’ın yaşından ötürü adaylığına sıcak bakmıyor. 

  • Sudan’da düzenli ordu liderleriyle paramiliter grup arasında başlayan çatışmalarda yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Kısa süren ateşkes döneminde birçok ülke vatandaşlarını tahliye etmeye çalıştı. Sudan’dan 1600’ü aşkın Türk vatandaşının tahliyelerine başlandı. 

  • ABD ile Güney Kore arasında nükleer anlaşma imzalandı. Kuzey Kore’yi nükleer bir saldırıdan caydırmanın hedeflendiği anlaşmaya göre ABD, 30 yıl sonra ilk kez Güney Kore’ye nükleer denizaltı gönderecek. 

  • NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna’ya söz verilen muharebe araçlarının yüzde 98’inin teslim edildiğini söyledi. Stoltenberg NATO müttefiklerinin 1550 zırhlı araç, 230 tank ve büyük miktarda mühimmat olmak üzere başka ekipmanların Ukrayna’ya verildiğini duyurdu. Ukrayna ilkbaharda Rus güçlerine karşı hücuma geçebilmek için NATO ülkelerinden acil mühimmat yardımı istiyordu. 

  • Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın köşe yazarı E. Jean Carroll’a 1990’lı yıllarda tecavüzle suçlandığı dava başladı. Trump’la ilgili cinsel saldırı ve tecavüz suçlamalarıyla yirmiyi aşkın iddia var. Trump’ın ilişkiye girdiği bir porno yıldızına sus payı ödemesinin ardından kayıtlarda sahtecilik yaptığı iddiasıyla geçen ay yargı süreci başlamıştı. Trump bunun siyasi olduğunu söylüyor ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olmak için yarışıyor.  

  • Birleşmiş Milletler (BM) bu hafta sonu Çin’in dünyanın en kalabalık ülkesi statüsünü Hindistan’a kaybedeceğini açıkladı. Yeni verilere göre Hindistan nüfusunun nisan ayı sonunda 1 milyar 425 milyon 775 bin 850 kişiye ulaşması bekleniyor. BM ekibi Hindistan nüfusunun artacağını öngörürken Çin nüfusunun zirveye ulaştığını ve düşmeye başladığını açıkladı. Nüfusunun yarısı 30 yaşın altında olan Hindistan’ın dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olacağı tahmin ediliyor.

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