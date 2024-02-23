Elçin Poyrazlar
Ortadoğu’dan notlar
- HAMAS yönetimindeki Gazze’de sağlık bakanlığı 7 Ekim 2023’ten bu yana en az 29 bin 410 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 70 bin kişinin de yaralandığını açıkladı.
- DÜNYA Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’nin artık bir “ölüm bölgesine” dönüştüğünü söyledi.
- GAZZE yönetimi medya ofisinden yapılan açıklamada Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayan halkın yiyebileceği sadece hayvan gıdası kaldığı ve bunun üç hafta yetebileceği aktarıldı.
- İNSANİ yardım kuruluşu Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze’nin kuzeyi için hayati gıda teslimatına, konvoylara yönelen yağmalama ve silahlı saldırılar nedeniyle ara vermek zorunda kaldığını açıkladı. Gazze’de son iki günde daha önce görülmemiş düzeyde çaresizliğe tanık olduklarını belirten WFP, “gıda ve temiz su bulunamıyor, hastalıklar yaygın, kadınların ve çocukların beslenmesi ve bağışıklıkları tehlikede ve insanlar açlığa bağlı nedenlerden ölüyor” açıklamasını yaptı.
- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İnsan Hakları ofisi, İsrail güçlerinin Filistinli kadın ve kız çocuklarına Gazze ve Batı Şeria’da cinsel şiddet uyguladıkları yönünde raporlardan kaygı duyduklarını açıkladı. Gazze’de kaçan ya da sığınak arayan kadın ve kız çocuklarının yargısız infaz edildikleri ve gözaltındaki kadınların tecavüze uğradıkları ya da erkek askerler tarafından üstlerinin çıplak arandığı yönünde raporlar söz konusu.
- İSRAİL’DEKİ Tecavüz Kriz Merkezleri Birliği, 7 Ekim saldırısı sırasında Hamas üyelerinin İsrailli kadın ve kızlara sistematik ve kasıtlı tecavüz ettiği yönünde kanıtlar bulunduğunu kaydetti. Raporda tecavüz suçunun eşler, aile ve arkadaşların önünde işlendiği ifade edildi.
- Gazze’nin güneyindeki Refah kenti yoğun İsrail bombardımanı altında. Sahadan gelen haberlere göre ölü sayısı artıyor.
- 18 insani yardım kuruluşunu bünyesinde toplayan Ajanslar Arası Daimi Komite, ortak bir açıklama yayımlayarak Refah’taki şiddetin tırmandırılmasının “diz çökmüş insani yardım faaliyetlerine ölümcül bir darbe vuracağın” konusunda uyardı. Komite, İsrail’in insani ve insan hakları yasaları altında yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ateşkes çağrısı yaptı.
- ABD, BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze’de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti. İngiltere çekimser kalırken konseyin 13 üyesi lehte oy kullandı.
- ABD, BM’nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki uygulamaların hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmada İsrail’in güvenlik haklarını savundu. ABD, “Divanın, İsrail’in tek taraflı, derhal ve koşulsuz olarak geri çekilmesi çağrısında bulunan bir görüş vermesi, İsrail’in meşru güvenlik ihtiyaçlarını göz ardı etmek anlamına gelir” dedi.
- İNGİLTERE parlamentosu İsrail-Hamas savaşının başından bu yana ilk kez “acil insani ateşkes” çağrısı yapan bir önergeyi kabul etti. Gazze’ye destek veren göstericiler parlamento önünde toplanırken oylama sırasında kargaşa çıktı.
Yukarıdaki yorum gerektirmeyen gelişmelerin hepsi son 48 saat içinde gerçekleşti.
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